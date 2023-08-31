Излюбленный длинный аут Дуросинми, серия скидок, мяч у Копича, подача на дальнюю и удар головой Траоре. Мимо.

Ну вот что-то ближе к моменту у ворот Штанека, пас к вратарской на ход Чеснокову, но все читает голкипер.

Берет на себя игру Чесноков и бьет метров с 25 по воротам. А неплохо! Штанеку пришлось вытянуться в струнку, что отбить!

Габараев с левой подкручивает в штрафную, а далее, к сожалению, только перехват "Виктории".

10 минут до конца основного времени, 3 в 4 выбегает "Тобол", легко Дуросинми догоняет атакующего. Угловой.

Копич получает мяч справа, сразу двое на него, так что приходится замедлиться.

Даже фол там случился на Копиче, который успел заметить арбитр. Будет стандарт "Виктории" от правой бровки.

Длинная подача в штрафную, мяч быстро из нее выскочил. Атака вторым темпом, и удар Хранака издали. Слишком высоко.

Длинный пас по левой бровке, Габараев принимает, мяч уже в штрафной, но все еще без завершения.

Вновь попытка через Габараева и его левый фланг развить атаку. На этот раз Альберт влезает в офсайд.

11069 человек на стадионе "Дусан Арена" сегодня. Неплохой результат для не самого яркого по афише матча.

Очередной сильный аут "Виктории", мяч влетает в зону 11-метровой, отскакивает к Калвачу, Лукаш бьет и попадает в защитника.

Неплохой прессинг в исполнении "Тобола", мяч отобран, но быстрой атаки не вышло, позиционная будет?

Не будет и позиционной у "Тобола", Копич перехватил, прошел по правой бровке, подал в центр, откуда Траоре пробил, но не акцентированно. Коновалов забрал мяч.

Хори немного подлатали у бровки. Кажется, что-то с коленом у автора гола.

Габараев протащил по бровке, дал на Дебле, который одной неточной передачей остановил эту атаку.

"Виктория" хороша в середине поля, почти всегда выигрывая там борьбу. Сложновато "Тоболу".

ГОЛ. 2:0. Дуросинми. Чуть поджали хозяева, в итоге последовала подача слева почти в центр штрафной от Каду на голову Дуросинми. Рафиу одним точным касанием послал мяч в угол!

Замены у "Тобола". Вместо Жарынбетова, Дебле и Вукадиновича - Чесноков, Мркаич и Иванович.

Выскочил мяч к Каду из штрафной "Тобола", полузащитник с левой хорошо, но неточно приложился по игровому снаряду.

Уронили Копича на линии штрафной, но арбитр тут же показал подниматься футболисту, Габараев здесь не нарушал.

"Виктория" на правом краю, "Тобол" не пускает соперника к штрафной, мяч уходит за боковую.

Сильное вбрасывание из-за боковой, мяч влетает в штрафную, небольшая скидка, Шулц махнул по мячу, но в створ не попал.

Перехват "Тобола" на своей половине, мяч быстро уходит налево, там Вукадинович продлевает атаку, Илич простреливает, защита тут как тут.

Мягкий заброс в штрафную "Виктории", Жарынбетов пытается подкараулить мяч, который свечой взмывает, а арбитр свистит. Офсайд.

Готовится замена у Пльзени, тем временем они же в атаке, Коновалов вылетает на мяч и кулаками выбивает из опасной зоны, опережая Хори.

Первый тайм

— И на этом звучит свисток на перерыв.

45' Аут на левом фланге бросили хозяева, перевод в атаку на Хори, мяч забрал Коновалов, опередивший форварда соперника. А тот ещё и сзади по затылку Каирову ударил. Но ничего опасного.

44' 2 минуты добавил рефери.

43' А почему не было свистка?! Подача в штрафную площадь Коновалова, заблокировали голкипера, но он сумел отразить удар Хори в упор! Чурчич недоволен действиями рефери!

42' Нарушение правил в центре поля фиксирует рефери. Шахов нарушил правила. Калвач уже у мяча.

41' В центре поля с мячом Рогач, чего-то испугался, сыграл назад на Коновалова.

40' Последние пять минут у нас пошли. Аут для Каду, но на своей половине поля он это выполяет.

39' Подача на Дуросинми, который не замыкает эту подачу! Ух, стремился к мячу!

38' С мячом Буха, перевод на правый край выполнил, Дуросинми устремился к мячу, но упустил его за боковую.

37' Длинный перевод на левый край, подхватил мяч Буха, но выбил игровой снаряд за боковую подоспевший Мужиков.

36' Длинная передача вперёд, Мужиков скидывает грудью, но мяч забирает Штанек. Мне кажется, что в первый раз называю фамилию наставника "Тобола".

35' Десять минут до конца основного времени первого тайма. Нужно раскрываться "Тоболу". Каиров бросил аут на Дебле, который ещё один аут заработал.

33' Каиров устремился в атаку по правому краю, стал отдавать на Дебле, но не прошла передача.

32' ГОЛ. 1:0. Хори. Заработали угловой удар хозяева, подача на ближнюю штангу от Калвача, откликнулся на подачу Хранак, который скинул на Хори, а тот с полутора метров поразил ворота Коновалова!

31' Ещё одно нарушение правил. Стандарт в пользу "Виктории". У мяча Калвча, подача на угол вратарской, скинул игровой снаряд головой Шулц в центр, пробил с ходу Хранак, но выше перекладины!

30' Штрафной удар на правом фланге заработал Жарынбетов. До ворот 30 метров. Мужиков подачу организовал, высокая подача на Младжовича, который головой только выше цели отправил игровой снаряд!

29' Но водопой вряд ли понадобится +16 градусов тепла сейчас в Пльзене.

28' Нет опасных моментов, нет ударов по воротам. Нет и голов. Может перерыв на водопой сделать, а то уж совсем "сухая игра".

26' Калвач успевает отдать на Дуросинми, опасная передача в центр штрафной площади, Каду вытягивает ногу, но подправляет игровой снаряд ... Вверх! Мяч забирает Коновалов. Даже облегчил ему задачу Каду.

25' Гейда отыграл на Хранака, который высоко вперёд отправляет мяч. На отбой стали играть чехи?

24' Коновалов сильно от ворот пробил, на левом фланге с мячом Рогач, дальше по краю перевод, но слишком сильно. Мяч у "Виктории".

23' Младжович с мячом, перевод на Шулца, который отыграл на Копича, но последний оказался в положении вне игры.

21' Вполне неплохо смотрится "Тобол", много играет через центр через Жарынбетов и Шахова, но каждый раз не хватает передачи для завершающей стадии.

20' Павел Шулц с мячом, отдал на другого Павла Буха, но против него правила были нарушены.

19' Передача на Жарынбетова, который одним касанием мяч остановил, вторым прокинул себе на ход. Попытка пройти дальше не увенчалась успехом.

18' Угловой удар заработали хозяева. Подача Калвача, выбили мяч гости, подбор за Буха, который пытался забросить игровой снаряд в штрафную площадь "Тобоа", но досталось ему от Илича. Стандарт в пользу "Виктории".

17' Габараев нарушил правила на чужой половине поля. Побежал в атаку Хори, набрал хороший ход, но оказался на газоне. Свист с трибун. Младжакович правила нарушил.

16' С мячом Габараев, перевод по правому краю последовал, Илич головой скинул а Дебле, тот в центр мяч перевёл.

15' Четверть часа отыграли команды. "Тоболу" обязательно нужно забивать один. В таком случае и при условии, что ни одного они не пропустят, игра перейдёт в дополнительное время.

13' Дуросинми с мячом, немного затянул с передачей. Тут же в атаку побежали гости. Мужиков также долго решался, отдавать передау на Дебле или нет. Мяч потерял.

12' Багдат Каиров сыграл на Рогача, тот развернулся, отдал Коновалову, перевод на правый край последовал. Слишком сильную передачу голкипер отдал. Аут для "Виктории".

11' Калвач получил по ногам от Мужикова. Сам же разыграл стандарт, отдав передачу на Хранака, сильно вперёд на Дуросинми, тот скидывал на Хори, но вышел из ворот Коновалов и забрал мяч.

10' Угловой удар заработали хозяева, подача в направлении Гейды, который один остался! Вообще никого рядом нет! С 11-метровой отметки он головой пробил, с отскоком от земли мяч в руки Коновалову пришёл.

9' До матча была целая проблема. И заключалась она в том, что российским и белорусским игрокам "Тобола" не давали визу для въезда в Чехию. Всё разрешилось благополучно.

8' Хранак с мячом, передача на Штанека. Тот сильно вперёд выбил, Каду с мячом, серия финтов, вошёл в чужую штрафную площадь, прострел даже выполнил. Рогач выбил мяч, не дав тому пройти до Хори.

6' Врачи на поле. Досталось Каду в эпизоде с "горчичником". Убирал он мяч, пробрасывал себе на ход, да так получил по ногам...

5' Серия ошибок от каждой из команд. Бросил аут Шахов. Перевод на Дебле, назад он отыграл, подбор за Каду, который набрал астрономическую скорость, но сбил его Каиров! Это жёлтая карточка!

4' Рогач с мячом. Длинный перевод на левый край, не успел к мяу Вукадинович, аут для чехов.

3' Крупным планом наставник "Виктории" Кубек Мирослав, просит он своих подопечных отодвинуть игру от своих ворот. Ещё бы. Прижали заметно соперника игроки "Тобола".

2' С мячом на левом фланге гости, передача на Жарынбетова, тот сыграл по флангу дальше. Илич вернул игровой снаряд в оборону на Каирова.