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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Виктория Пльзень
2:0
Второй тайм: 80'
Тобол
0'
3' Желтая карточка
Каиров Багдат
1:0
32' Гол
Хори Томаш
55' Желтая карточка
Milic Curcic
2:0
59' Гол
Дуросинми Рафиу

Ход матча

3'
 
Каиров Багдат
32'
Хори Томаш
(Хранак Робин)
1:0
53'
Траоре Ибрагим
Шулц Павел
 
55'
 
Milic Curcic
59'
Дуросинми Рафиу
(Каду)
2:0
61'
 
Чесноков Ислам
Жарынбетов Самат
61'
 
Мркаич Момчило
Дебле Серж
61'
 
Иванович Игор
Вукадинович Милян
68'
 
Галым Бейбит
Мужиков Серикжан
77'
Климент Ян
Хори Томаш
 
78'
 
Забелин Павел
Илич Йован

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 118
Виктория Пльзень 94.1% (111)
X 0.8% (1)
Тобол 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Тобол
1.30
6.40
9.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Штанек
Йиндрих
2
Гейда
Лукаш
3
Хранак
Робин
40
Дуэ
Сампсон
10
Копич
Ян
20
Буха
Павел
23
Калвач
Лукаш
22
Каду
17
Дуросинми
Рафиу
15
Хори
Томаш
31
Шулц
Павел
23
Коновалов
Иван
24
Каиров
Багдат
4
Рогач
Иван
30
Младжович
Боян
15
Габараев
Альберт
90
Шахов
Евгений
10
Мужиков
Серикжан
6
Илич
Йован
14
Жарынбетов
Самат
8
Дебле
Серж
21
Вукадинович
Милян
Виктория Пльзень
3-4-3
Тобол
4-3-3

История личных встреч

Виктория Пльзень
Тобол

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуросинми Рафиу 3 0.5
Шулц Павел 1 0.17
Каду 1 0.17
Хори Томаш 1 0.17
Траоре Ибрагим 1 0.17
Влканова Адам 1 0.17
Калвач Лукаш 1 0.17
Копич Ян 1 0.17
Буха Павел 1 0.17
Ирка Эрик 1 (1) 0.17
Москейра Джон 0 0
Климент Ян 0 0
Хранак Робин 0 0
Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебле Серж 3 (3) 0.38
Вукадинович Милян 2 0.25
Чесноков Ислам 1 0.13
Оразов Рамазан 1 0.13
Асранкулов Роман 1 0.13

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 3 0
Гейда Лукаш 1 0
Климент Ян 1 0
Хори Томаш 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Штанек Йиндрих 1 0
Дуросинми Рафиу 1 0
Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асранкулов Роман 4 0
Чесноков Ислам 3 0
Младжович Боян 3 0
Дебле Серж 2 0
Вукадинович Милян 2 0
Каиров Багдат 2 0
Жарынбетов Самат 2 0
Оразов Рамазан 2 0
Илич Йован 2 0
Milic Curcic 2 0
Шахов Евгений 1 0
Мужиков Серикжан 1 0
Рогач Иван 1 0
Мркаич Момчило 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тобол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Виктория Пльзень
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
3
Виктория Пльзень
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Тобол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
5
63%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тобол - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Гзира Юнайтед - Виктория Пльзень 0:2 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 2:5
Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 4:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1
Тобол
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тобол - Ордабасы 0:0 Тобол - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Тобол 1:1 Дерри Сити - Тобол 1:0
Кайрат - Тобол 2:1 Тобол - Дерри Сити 1:0 Тобол - Кайсар 0:2 Тобол - Базель 1:2 Базель - Тобол 1:3 Тобол - Окжетпес 2:0 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызылжар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Тобол

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Тобол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
3
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
1
1.5
2
5
1
4
2.5
1
6
1
4
3.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    10 минут до конца основного времени, 3 в 4 выбегает "Тобол", легко Дуросинми догоняет атакующего. Угловой. 
  • Замена
    78'
    Забелин вместо Илича в составе команды из Казахстана. 
  • Замена
    77'
    Климент вместо Хори у Пльзени. 
  • 76'
    Габараев с левой подкручивает в штрафную, а далее, к сожалению, только перехват "Виктории". 
  • Опасный момент
    75'
    Берет на себя игру Чесноков и бьет метров с 25 по воротам. А неплохо! Штанеку пришлось вытянуться в струнку, что отбить!
  • 74'
    Ну вот что-то ближе к моменту у ворот Штанека, пас к вратарской на ход Чеснокову, но все читает голкипер. 
  • 73'
    Излюбленный длинный аут Дуросинми, серия скидок, мяч у Копича, подача на дальнюю и удар головой Траоре. Мимо. 
  • 72'
    11069 человек на стадионе "Дусан Арена" сегодня. Неплохой результат для не самого яркого по афише матча. 
  • Офсайд
    71'
    Вновь попытка через Габараева и его левый фланг развить атаку. На этот раз Альберт влезает в офсайд. 
  • 70'
    Длинный пас по левой бровке, Габараев принимает, мяч уже в штрафной, но все еще без завершения. 
  • Замена
    69'
    Замена. Вместо Мужикова выходит Галым у "Тобола". 
  • 68'
    Длинная подача в штрафную, мяч быстро из нее выскочил. Атака вторым темпом, и удар Хранака издали. Слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    67'
    Даже фол там случился на Копиче, который успел заметить арбитр. Будет стандарт "Виктории" от правой бровки. 
  • 66'
    Копич получает мяч справа, сразу двое на него, так что приходится замедлиться. 
  • 65'
    Мяч у "Тобола", перевод направо, перехват "Виктории", попытка выйти в контратаку проваливается. 
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    • Судья
      63'
      Уронили Копича на линии штрафной, но арбитр тут же показал подниматься футболисту, Габараев здесь не нарушал. 
    • 62'
      Выскочил мяч к Каду из штрафной "Тобола", полузащитник с левой хорошо, но неточно приложился по игровому снаряду. 
    • Замена
      61'
      Замены у "Тобола". Вместо Жарынбетова, Дебле и Вукадиновича - Чесноков, Мркаич и Иванович. 
    • Описание гола
      60'
      ГОЛ. 2:0. Дуросинми. Чуть поджали хозяева, в итоге последовала подача слева почти в центр штрафной от Каду на голову Дуросинми. Рафиу одним точным касанием послал мяч в угол!
    • 59'
      "Виктория" хороша в середине поля, почти всегда выигрывая там борьбу. Сложновато "Тоболу". 
    • 57'
      Габараев протащил по бровке, дал на Дебле, который одной неточной передачей остановил эту атаку. 
    • Травма, повреждение
      56'
      Хори немного подлатали у бровки. Кажется, что-то с коленом у автора гола. 
    • 55'
      Не будет и позиционной у "Тобола", Копич перехватил, прошел по правой бровке, подал в центр, откуда Траоре пробил, но не акцентированно. Коновалов забрал мяч. 
    • 54'
      Неплохой прессинг в исполнении "Тобола", мяч отобран, но быстрой атаки не вышло, позиционная будет?
    • 53'
      Очередной сильный аут "Виктории", мяч влетает в зону 11-метровой, отскакивает к Калвачу, Лукаш бьет и попадает в защитника. 
    • Замена
      52'
      Вместо Шулца выходит Ибрагим Траоре у хозяев. 
    • 51'
      Готовится замена у Пльзени, тем временем они же в атаке, Коновалов вылетает на мяч и кулаками выбивает из опасной зоны, опережая Хори. 
    • Офсайд
      50'
      Мягкий заброс в штрафную "Виктории", Жарынбетов пытается подкараулить мяч, который свечой взмывает, а арбитр свистит. Офсайд. 
    • 49'
      Перехват "Тобола" на своей половине, мяч быстро уходит налево, там Вукадинович продлевает атаку, Илич простреливает, защита тут как тут. 
    • 48'
      Сильное вбрасывание из-за боковой, мяч влетает в штрафную, небольшая скидка, Шулц махнул по мячу, но в створ не попал. 
    • 47'
      "Виктория" на правом краю, "Тобол" не пускает соперника к штрафной, мяч уходит за боковую. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      И на этом звучит свисток на перерыв. 
    • 45'
      Аут на левом фланге бросили хозяева, перевод в атаку на Хори, мяч забрал Коновалов, опередивший форварда соперника. А тот ещё и сзади по затылку Каирову ударил. Но ничего опасного.
    • Дополнительное время
      44'
      2 минуты добавил рефери.
    • Опасный момент
      43'
      А почему не было свистка?! Подача в штрафную площадь Коновалова, заблокировали голкипера, но он сумел отразить удар Хори в упор! Чурчич недоволен действиями рефери!
    • 42'
      Нарушение правил в центре поля фиксирует рефери. Шахов нарушил правила.  Калвач уже у мяча.
    • 41'
      В центре поля с мячом Рогач, чего-то испугался, сыграл назад на Коновалова. 
    • 40'
      Последние пять минут у нас пошли. Аут для Каду, но на своей половине поля он это выполяет.
    • 39'
      Подача на  Дуросинми, который не замыкает эту подачу! Ух, стремился к мячу!
    • 38'
      С мячом Буха, перевод на правый край выполнил, Дуросинми устремился к мячу, но упустил его за боковую.
    • 37'
      Длинный перевод на левый край, подхватил мяч Буха, но выбил игровой снаряд за боковую подоспевший Мужиков.
    • 36'
      Длинная передача вперёд, Мужиков скидывает грудью, но мяч забирает Штанек. Мне кажется, что в первый раз называю фамилию наставника "Тобола".
    • 35'
      Десять минут до конца основного времени первого тайма. Нужно раскрываться "Тоболу". Каиров бросил аут на Дебле, который ещё один аут заработал.
    • 33'
       Каиров устремился в атаку по правому краю, стал отдавать на Дебле, но не прошла передача.
    • Описание гола
      32'
      ГОЛ. 1:0. Хори. Заработали угловой удар хозяева, подача на ближнюю штангу от Калвача, откликнулся на подачу  Хранак, который скинул на Хори, а тот с полутора метров поразил ворота Коновалова!
    • 31'
      Ещё одно нарушение правил. Стандарт в пользу "Виктории". У мяча Калвча, подача на угол вратарской, скинул игровой снаряд головой Шулц в центр, пробил с ходу  Хранак, но выше перекладины!
    • 30'
      Штрафной удар на правом фланге заработал  Жарынбетов. До ворот 30 метров. Мужиков подачу организовал, высокая подача на Младжовича, который головой только выше цели отправил игровой снаряд!
    • 29'
      Но водопой вряд ли понадобится +16 градусов тепла сейчас в Пльзене. 
    • 28'
      Нет опасных моментов, нет ударов по воротам. Нет и голов. Может перерыв на водопой сделать, а то уж совсем "сухая игра".
    • 26'
      Калвач успевает отдать на Дуросинми, опасная передача в центр штрафной площади, Каду вытягивает ногу, но подправляет игровой снаряд ... Вверх! Мяч забирает Коновалов. Даже облегчил ему задачу Каду.
    • 25'
      Гейда отыграл на Хранака, который высоко вперёд отправляет мяч. На отбой стали играть чехи?
    • 24'
      Коновалов сильно от ворот пробил, на левом фланге с мячом Рогач, дальше по краю перевод, но слишком сильно. Мяч у "Виктории".
    • Офсайд
      23'
       Младжович с мячом, перевод на Шулца, который отыграл на Копича, но последний оказался в положении вне игры.
    • 21'
      Вполне неплохо смотрится "Тобол", много играет через центр через  Жарынбетов и Шахова, но каждый раз не хватает передачи для завершающей стадии. 
    • 20'
      Павел Шулц с мячом, отдал на другого Павла Буха, но против него правила были нарушены.
    • 19'
      Передача на  Жарынбетова, который одним касанием мяч остановил, вторым прокинул себе на ход. Попытка пройти дальше не увенчалась успехом. 
    • Угловой
      18'
      Угловой удар заработали хозяева. Подача Калвача, выбили мяч гости, подбор за Буха, который пытался забросить игровой снаряд в штрафную площадь "Тобоа", но досталось ему от Илича. Стандарт в пользу "Виктории".
    • Фол, нарушение
      17'
       Габараев нарушил правила на чужой половине поля. Побежал в атаку Хори, набрал хороший ход, но оказался на газоне. Свист с трибун. Младжакович правила нарушил.
    • 16'
      С мячом  Габараев, перевод по правому краю последовал, Илич головой скинул а Дебле, тот в центр мяч перевёл.
    • 15'
      Четверть часа отыграли команды. "Тоболу" обязательно нужно забивать один. В таком случае и при условии, что ни одного они не пропустят, игра перейдёт в дополнительное время.
    • 13'
       Дуросинми с мячом, немного затянул с передачей. Тут же в атаку побежали гости. Мужиков также долго решался, отдавать передау на Дебле или нет. Мяч потерял.
    • 12'
      Багдат Каиров сыграл на Рогача, тот развернулся, отдал Коновалову, перевод на правый край последовал. Слишком сильную передачу голкипер отдал. Аут для "Виктории".
    • 11'
       Калвач получил по ногам от Мужикова. Сам же разыграл стандарт, отдав передачу на Хранака, сильно вперёд на Дуросинми, тот скидывал на Хори, но вышел из ворот Коновалов и забрал мяч.
    • 10'
      Угловой удар заработали хозяева, подача в направлении Гейды, который один остался! Вообще никого рядом нет! С 11-метровой отметки он головой пробил, с отскоком от земли мяч в руки Коновалову пришёл.
    • 9'
      До матча была целая проблема. И заключалась она в том, что российским и белорусским игрокам "Тобола" не давали визу для въезда в Чехию. Всё разрешилось благополучно. 
    • 8'
       Хранак с мячом, передача на Штанека. Тот сильно вперёд выбил, Каду с мячом, серия финтов, вошёл в чужую штрафную площадь, прострел даже выполнил. Рогач выбил мяч, не дав тому пройти до Хори.
    • Травма, повреждение
      6'
      Врачи на поле. Досталось Каду в эпизоде с "горчичником". Убирал он мяч, пробрасывал себе на ход, да так получил по ногам...
    • Желтая карточка
      5'
      Серия ошибок от каждой из команд. Бросил аут Шахов. Перевод на Дебле, назад он отыграл, подбор за Каду, который набрал астрономическую скорость, но сбил его  Каиров! Это жёлтая карточка!
    • 4'
      Рогач с мячом. Длинный перевод на левый край, не успел к мяу Вукадинович, аут для чехов. 
    • 3'
      Крупным планом наставник "Виктории" Кубек Мирослав, просит он своих подопечных отодвинуть игру от своих ворот. Ещё бы. Прижали заметно соперника игроки "Тобола".
    • 2'
      С мячом на левом фланге гости, передача на  Жарынбетова, тот сыграл по флангу дальше. Илич вернул игровой снаряд в оборону на Каирова.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Хранак Робин сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Хори Томаш бьет в цель!
    • 3'
      Каиров Багдат получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Виктория Пльзень 2:0 Тобол

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    94.1% (111)
    Ничья
    0.8% (1)
    Тобол
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.37% (44)
    Меньше
    59.63% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    30.28% (33)
    Нет
    69.72% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Виктория Пльзень
    45.8% (54)
    2:1 Виктория Пльзень
    21.2% (25)
    1:0 Виктория Пльзень
    9.3% (11)
    3:0 Виктория Пльзень
    9.3% (11)
    3:1 Виктория Пльзень
    4.2% (5)
    1:2 Тобол
    2.5% (3)
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