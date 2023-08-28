Стадион: Дусан Арена.
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История личных встреч
Виктория Пльзень
Тобол
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуросинми Рафиу
|2
|0.4
|Шулц Павел
|1
|0.2
|Траоре Ибрагим
|1
|0.2
|Влканова Адам
|1
|0.2
|Калвач Лукаш
|1
|0.2
|Каду
|1
|0.2
|Копич Ян
|1
|0.2
|Буха Павел
|1
|0.2
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.2
|Москейра Джон
|0
|0
|Климент Ян
|0
|0
|Хори Томаш
|0
|0
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебле Серж
|3 (3)
|0.43
|Вукадинович Милян
|2
|0.29
|Чесноков Ислам
|1
|0.14
|Оразов Рамазан
|1
|0.14
|Асранкулов Роман
|1
|0.14
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калвач Лукаш
|3
|0
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Хори Томаш
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Штанек Йиндрих
|1
|0
|Дуросинми Рафиу
|1
|0
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асранкулов Роман
|4
|0
|Чесноков Ислам
|3
|0
|Младжович Боян
|3
|0
|Дебле Серж
|2
|0
|Вукадинович Милян
|2
|0
|Жарынбетов Самат
|2
|0
|Оразов Рамазан
|2
|0
|Илич Йован
|2
|0
|Шахов Евгений
|1
|0
|Мужиков Серикжан
|1
|0
|Рогач Иван
|1
|0
|Мркаич Момчило
|1
|0
|Каиров Багдат
|1
|0
|Milic Curcic
|1
|0
Результаты матчей
Виктория Пльзень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тобол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Виктория Пльзень
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
3
Виктория Пльзень
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Тобол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
1
20%
76-90
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
5
63%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тобол - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Гзира Юнайтед - Виктория Пльзень 0:2 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 2:5
Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 4:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1
Тобол
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тобол - Ордабасы 0:0 Тобол - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Тобол 1:1 Дерри Сити - Тобол 1:0
Кайрат - Тобол 2:1 Тобол - Дерри Сити 1:0 Тобол - Кайсар 0:2 Тобол - Базель 1:2 Базель - Тобол 1:3 Тобол - Окжетпес 2:0 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызылжар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0
Результаты матчей
Виктория Пльзень
Тобол
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Виктория Пльзень
Тобол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
13
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
52
41
25
14
16
14
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Митьюлланд
|Франкулино
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Тобол
Исход игры
Виктория Пльзень
95.5% (42)
Ничья
0% (0)
Тобол
4.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.48% (17)
Меньше
59.52% (25)
Обе команды забьют
Да
38.1% (16)
Нет
61.9% (26)
Популярный счёт
2:0 Виктория Пльзень
43.2% (19)
2:1 Виктория Пльзень
34.1% (15)
1:0 Виктория Пльзень
13.6% (6)
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