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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Виктория Пльзень
 
Позже
Тобол
Прогнозы 44
Виктория Пльзень 95.5% (42)
X 0% (0)
Тобол 4.5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Тобол
1.26
6.40
11.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Виктория Пльзень
Тобол

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуросинми Рафиу 2 0.4
Шулц Павел 1 0.2
Траоре Ибрагим 1 0.2
Влканова Адам 1 0.2
Калвач Лукаш 1 0.2
Каду 1 0.2
Копич Ян 1 0.2
Буха Павел 1 0.2
Ирка Эрик 1 (1) 0.2
Москейра Джон 0 0
Климент Ян 0 0
Хори Томаш 0 0
Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебле Серж 3 (3) 0.43
Вукадинович Милян 2 0.29
Чесноков Ислам 1 0.14
Оразов Рамазан 1 0.14
Асранкулов Роман 1 0.14

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 3 0
Гейда Лукаш 1 0
Климент Ян 1 0
Хори Томаш 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Штанек Йиндрих 1 0
Дуросинми Рафиу 1 0
Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асранкулов Роман 4 0
Чесноков Ислам 3 0
Младжович Боян 3 0
Дебле Серж 2 0
Вукадинович Милян 2 0
Жарынбетов Самат 2 0
Оразов Рамазан 2 0
Илич Йован 2 0
Шахов Евгений 1 0
Мужиков Серикжан 1 0
Рогач Иван 1 0
Мркаич Момчило 1 0
Каиров Багдат 1 0
Milic Curcic 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тобол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Виктория Пльзень
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
3
Виктория Пльзень
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Тобол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
5
63%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тобол - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Гзира Юнайтед - Виктория Пльзень 0:2 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 2:5
Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 4:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1
Тобол
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тобол - Ордабасы 0:0 Тобол - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Тобол 1:1 Дерри Сити - Тобол 1:0
Кайрат - Тобол 2:1 Тобол - Дерри Сити 1:0 Тобол - Кайсар 0:2 Тобол - Базель 1:2 Базель - Тобол 1:3 Тобол - Окжетпес 2:0 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызылжар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Тобол

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Тобол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
3
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
1
1.5
2
5
1
4
2.5
1
6
1
4
3.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2023, осталось 2 дня 8 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 44
    Виктория Пльзень 95.5% (42)
    X 0% (0)
    Тобол 4.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Виктория Пльзень
    Ничья
    Тобол
    1.26
    6.40
    11.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Виктория Пльзень - Тобол онлайн

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    Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Тобол

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    95.5% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Тобол
    4.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (17)
    Меньше
    59.52% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    38.1% (16)
    Нет
    61.9% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Виктория Пльзень
    43.2% (19)
    2:1 Виктория Пльзень
    34.1% (15)
    1:0 Виктория Пльзень
    13.6% (6)
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