  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 6851 Главный судья: Феснич Оратиу
Оцелул Галац
2:2
Конец матча
Волунтари
0'
14' Желтая карточка
Алийи Насер
1:0
28' Пенальти
Yuri Cisotti
30' Желтая карточка
Раца Вадим
2:0
41' Гол
Alexandru Pop
75' Желтая карточка
Рэдуц Михай
2:1
77' Гол
Думитер Андрей
78' Желтая карточка
Ariel Lopez1
2:2
80' Гол
Andreas Nita
88' Желтая карточка
Cristian Paz II
90'+7
12
Relu
Stoian
26
Mihai
Adascalitei
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
25
Ловрич
Драган
2
Желев
Милен
21
Teles
5
Ariel
Lopez1
30
Yuri
Cisotti
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
17
Танасе
Рэзван
1
Вылчану
Октавиан
24
Рикардинью
XI
2
Cristian
Paz
II
34
Матрикарди
Патрисио
7
Алийи
Насер
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
16
Сигурьонссон
Рунар
17
Doru
Cristian
Andrei
77
Немец
Адам
Оцелул Галац
Волунтари

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 4 0.57
Yuri Cisotti 1 (1) 0.14
Гайтан Пабло 0 0
Teles 0 0
Желев Милен 0 0
Танасе Рэзван 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерлой Джордже 3 0.43
Немец Адам 2 0.29
Раду Бобок 1 0.14
Матрикарди Патрисио 1 0.14
Думитер Андрей 1 0.14
Сигурьонссон Рунар 1 0.14
Doru Cristian Andrei 1 0.14
Andreas Nita 1 0.14
Рикардинью XI 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 4 0
George Carjan 2 0
Yuri Cisotti 2 0
Желев Милен 2 0
Relu Stoian 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Жардан Василий 1 0
Mihai Adascalitei 1 0
Танасе Рэзван 1 0
Alexandru Pop 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдуц Михай 3 0
Матрикарди Патрисио 2 0
Сигурьонссон Рунар 1 0
Раца Вадим 1 0
Алийи Насер 1 0
Рикардинью XI 1 0
Cristian Paz II 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волунтари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Волунтари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
4
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Волунтари
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
8

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
83%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
67%
1
11%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
7
58%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
71%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Оцелул Галац - Стяуа Бухарест 3:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2
Волунтари
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2
Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1

Результаты матчей

Оцелул Галац
Волунтари

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 11 - 2 14
3.
Петролул Плоешти
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
ЧФР Клуж
 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Волунтари
 7 3 1 3 12 - 14 10
6.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
7.
Рапид Бухарест
 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
Германнштадт
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Динамо Бухарест
 6 2 1 3 6 - 10 7
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 9 - 10 6
11.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 11 - 13 6
12.
Университатя Клуж
 6 1 3 2 10 - 13 6
13.
Оцелул Галац
 7 0 6 1 5 - 7 6
14.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 6 0 3 3 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
4.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
12.
Динамо Бухарест
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Университатя Клуж
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
ЧФР Клуж
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Оцелул Галац
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Ботошани
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 5 (1)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 4 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (1)
Оцелул Галац Alexandru Pop 4
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
Волунтари Рэдуц Михай 3
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Политехника Яссы Мартак Мариус 3
УТА Арад Абейд Али 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Оцелул Галац: 62%, Волунтари: 38%.
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6851 болельщиков
  • 97'
    Ловрич Драган из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Angelo Cocian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Ловрич Драган из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Otelul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Оцелул Галац 2:2 Волунтари онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     