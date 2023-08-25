Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

92' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Хорошую попытку сделал Ioan Dumiter. Удар в створ, но вратарь начеку

89' Ioan Dumiter получил желтую карточку от судьи

89' Ioan Dumiter наказан за толчок Juri Cisotti

89' Ariel Lopez пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

88' Cristian Paz получил желтую карточку от судьи

88' Удар от ворот произведет Волунтари

87' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

86' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Волунтари

83' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Alexandru Pop наказан за толчок Angelo Cocian

82' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет George Carjan

81' Команда Волунтари сравняла счет! Игра продолжается!

80' Ioan Dumiter сделал результативную передачу.

80' Г О О О О Л - Andreas Nita забивает с левой ноги!

80' Ioan Dumiter создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Удар от ворот произведет Волунтари

79' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Ariel Lopez получил желтую карточку от судьи

78' Забив гол, Волунтари сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

78' Ioan Dumiter удалось забить из легкой позиции.

77' Г О О О О Л - Ioan Dumiter первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

77' Relu Stoian ошибается в защите.

77' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац в офсайде

76' Матч возобновится спорным мячом

75' Судья подбегает и показывает Рэдуц Михай из команды Волунтари отложенную желтую карточку за фол.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Рэдуц Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Cristian Paz наказан за толчок Relu Stoian

66' Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

65' Doru Cristian Andrei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Оооо... вот это был удар! Ioan Dumiter должен был забить с этой позиции.

64' Шанс! Ioan Dumiter из команды Волунтари пробил головой, но мимо

63' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Ох, нехорошо это выглядит. Танасе Рэзван получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Танасе Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Juri Cisotti нанес удар головой, но Octavian Valceanu спокойно отбил мяч.

61' Teles из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матрикарди Патрисио нанес удар головой, но Relu Stoian спокойно отбил мяч.

56' Оооо... вот это был удар! Немец Адам должен был забить с этой позиции.

56' Relu Stoian делает важнейший сейв!

56' Немец Адам нанес удар головой, но Relu Stoian спокойно отбил мяч.

56' Флоря Даниэль из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Волунтари

51' Teles не смог попасть в створ ударом издали

50' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Оооо... вот это был удар! Фредерик должен был забить с этой позиции.

49' Octavian Valceanu делает важнейший сейв!

49' Хорошую попытку сделал Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Cristian Paz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Сигурьонссон Рунар уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter