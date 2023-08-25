Тур: 7. Стадион: Оцелул. Зрители: 6851 Главный судья: Феснич Оратиу
2:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаАлийи Насер
1:0
28' ПенальтиYuri Cisotti
30' Желтая карточкаРаца Вадим
2:0
41' ГолAlexandru Pop
75' Желтая карточкаРэдуц Михай
2:1
77' ГолДумитер Андрей
78' Желтая карточкаAriel Lopez1
2:2
80' ГолAndreas Nita
88' Желтая карточкаCristian Paz II
90'+7
Ход матча
14'
28'
1:0
30'
41'
2:0
75'
77'
78'
80'
2:2
88'
90'
Владение мячом
12
Relu
Stoian
21
Teles
30
Yuri
Cisotti
67
Фредерик
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
12 Relu StoianВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 TelesПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Andreas Nita
-
-
28 Ionut Andres
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|4
|0.57
|Yuri Cisotti
|1 (1)
|0.14
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Teles
|0
|0
|Желев Милен
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерлой Джордже
|3
|0.43
|Немец Адам
|2
|0.29
|Раду Бобок
|1
|0.14
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.14
|Думитер Андрей
|1
|0.14
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.14
|Doru Cristian Andrei
|1
|0.14
|Andreas Nita
|1
|0.14
|Рикардинью XI
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|4
|0
|George Carjan
|2
|0
|Yuri Cisotti
|2
|0
|Желев Милен
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Жардан Василий
|1
|0
|Mihai Adascalitei
|1
|0
|Танасе Рэзван
|1
|0
|Alexandru Pop
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэдуц Михай
|3
|0
|Матрикарди Патрисио
|2
|0
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Cristian Paz II
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волунтари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Волунтари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
4
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Волунтари
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
8
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
83%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
67%
1
11%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
7
58%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
71%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Оцелул Галац - Стяуа Бухарест 3:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2
Волунтари
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2
Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1
Результаты матчей
Оцелул Галац
Волунтари
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
52
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|5 (1)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|4 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (1)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|4
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|3
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|3
|УТА Арад
|Абейд Али
|3