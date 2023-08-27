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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Фарул Констанца
2:0
Конец матча
Университатя Крайова
0'
15' Желтая карточка
Георге Хаджи
1:0
17' Гол
Мунтяну Луис
30' Желтая карточка
Баярам Штефан
2:0
35' Гол
Мунтяну Луис
47' Желтая карточка
Матею Александру
57' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
79' Желтая карточка
Будеску Константин
86' Желтая карточка
Иван Андрей
90' Желтая карточка
Попеску Михай
90'+4
12
Айоани
Михай
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
8
Вынэ
Йонуц
9
Мунтяну
Луис
26
Мазилу
Адриан
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
10
Баярам
Штефан
6
Скречу
Владимир
27
Куртич
Ясмин
28
Митрицэ
Александру
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
Фарул Констанца
Университатя Крайова

История личных встреч

Фарул Констанца
Университатя Крайова

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

43 матча

34.9%
20.9%
44.2%
15 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.3%
44.2%
32.5%
10 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.9%
23.3%
48.8%
12 побед 10 ничьих 21 победа

История матчей

С
1:1
С
3:2
С
2:1
С
4:3
Л1ГА
4:1
Л1ГА
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ЛI
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ТМС
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
Л1ГА
1:2
К
2:0
Л1ГА
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ДА
0:3
ДА
3:2
ДА
3:1

Голы

Всего голов

25
30

Голов в среднем за матч

1.32
1.36

Среднее время на гол

68
66

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

1.71
1.19

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

66
55

Голов в среднем за матч

1.53
1.28

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 3 (3) 0.5
Мунтяну Луис 2 0.33
Вынэ Йонуц 1 0.17
Кырнац Николае 1 0.17
Грамени Константин 1 0.17
Крисиума Матеус 1 0.17
Сали Энес 1 0.17
Мазилу Адриан 1 0.17
Боргнино Марко 0 0
Балута Тудор 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 3 (2) 0.43
Крецу Александру 2 0.29
Маркович Йован 2 0.29
Митрицэ Александру 1 0.14
Рогульич Анте 1 0.14
Скречу Владимир 1 0.14
Баярам Штефан 1 0.14
Банку Никусор 0 0
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларие Йонуц 2 0
Вынэ Йонуц 2 0
Будеску Константин 1 0
Артян Андрей 1 0
Попеску Михай 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Георге Хаджи 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Маринс Густаво 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Банку Никусор 2 0
Маркович Йован 2 0
Борца Флорин 2 0
Лаурентин Рехекампф 1 0
Матею Александру 1 0
Иван Андрей 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Баярам Штефан 1 0
Дансиу Мариан 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
4
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Университатя Крайова
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
5
45%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
30%
3
75%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0

Результаты матчей

Фарул Констанца
Университатя Крайова

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
4
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 11 - 4 14
3.
ЧФР Клуж
 6 4 1 1 13 - 7 13
4.
Петролул Плоешти
 7 3 3 1 12 - 10 12
5.
Рапид Бухарест
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Волунтари
 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 11 - 10 9
9.
Динамо Бухарест
 7 2 2 3 7 - 11 8
10.
Германнштадт
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Университатя Клуж
 6 1 3 2 10 - 13 6
12.
У Крайова 1948
 7 2 0 5 14 - 18 6
13.
Оцелул Галац
 7 0 6 1 5 - 7 6
14.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 7 0 3 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
5.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
6.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 10 - 13 3
13.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Университатя Клуж
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
4.
ЧФР Клуж
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Оцелул Галац
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (1)
Оцелул Галац Alexandru Pop 4
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
Волунтари Рэдуц Михай 3
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Политехника Яссы Мартак Мариус 3
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