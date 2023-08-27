Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

50' Команда Фарул Констанца играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Митрицэ Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца разыграл угловой с левого угла.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

45' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Луи Мунтяну наказан за толчок Кэпэцынэ Михай

44' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Оооо... вот это был удар! Баярам Штефан должен был забить с этой позиции.

40' Хорошую попытку сделал Баярам Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

35' Отличный гол забил Луи Мунтяну

35' Г О О О О Л - Луи Мунтяну правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

34' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Оооо... вот это был удар! Луи Мунтяну должен был забить с этой позиции.

32' Шанс! Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца пробил головой, но мимо

32' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

31' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Баярам Штефан получил желтую карточку от судьи

30' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Куртич Ясмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

26' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

23' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

20' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

19' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фарул Констанца будет все-таки засчитан.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фарул Констанца

17' Луи Мунтяну удалось забить из легкой позиции.

17' Г О О О О Л - Луи Мунтяну забивает с правой ноги!

17' Вынэ Йонуц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

15' Рефери не любит споров - именно за это Георге Хаджи сейчас получил желтую

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Луи Мунтяну пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

12' Вынэ Йонуц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

10' Куртич Ясмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Банку Никусор пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

4' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мазилу Адриан пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

2' Раул Силва наказан за толчок Луи Мунтяну

2' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника