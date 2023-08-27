Тур: 7. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Бирсан Марсель
2:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаГеорге Хаджи
1:0
17' ГолМунтяну Луис
30' Желтая карточкаБаярам Штефан
2:0
35' ГолМунтяну Луис
47' Желтая карточкаМатею Александру
57' Желтая карточкаВынэ Йонуц
79' Желтая карточкаБудеску Константин
86' Желтая карточкаИван Андрей
90' Желтая карточкаПопеску Михай
90'+4
Ход матча
15'
17'
1:0
30'
35'
2:0
47'
57'
86'
90'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
27
Куртич
Ясмин
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
История личных встреч
Фарул Констанца
Университатя Крайова
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
43 матча
34.9%
20.9%
44.2%
15 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
23.3%
44.2%
32.5%
10 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.9%
23.3%
48.8%
12 побед 10 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
25
30
Голов в среднем за матч
1.32
1.36
Среднее время на гол
68
66
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
1.71
1.19
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
66
55
Голов в среднем за матч
1.53
1.28
Тотал матчей
2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.5
|Мунтяну Луис
|2
|0.33
|Вынэ Йонуц
|1
|0.17
|Кырнац Николае
|1
|0.17
|Грамени Константин
|1
|0.17
|Крисиума Матеус
|1
|0.17
|Сали Энес
|1
|0.17
|Мазилу Адриан
|1
|0.17
|Боргнино Марко
|0
|0
|Балута Тудор
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.43
|Крецу Александру
|2
|0.29
|Маркович Йован
|2
|0.29
|Митрицэ Александру
|1
|0.14
|Рогульич Анте
|1
|0.14
|Скречу Владимир
|1
|0.14
|Баярам Штефан
|1
|0.14
|Банку Никусор
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Будеску Константин
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Александру
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Маркович Йован
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Лаурентин Рехекампф
|1
|0
|Матею Александру
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Дансиу Мариан
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
4
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Университатя Крайова
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
4
57%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
5
45%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
30%
3
75%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0
Результаты матчей
Фарул Констанца
Университатя Крайова
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
15
25
15
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (1)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|4
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|3
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|3
|Ботошани
|Мутомбо Габриэль
|3