Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Попа Даньел получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Попа Даньел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Шанс! Ionut Stoica из команды Германнштадт пробил головой, но мимо

88' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Cristian Negut не смог попасть в створ ударом издали

83' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Ох, нехорошо это выглядит. Ороиан Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Тактическая замена. Sota Mino уходит с поля и его заменяет Рубен Фонсека

77' Оооо... вот это был удар! Паращив Даниэль должен был забить с этой позиции.

77' Cristian Negut из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Близко! Попа Даньел нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

75' Стойка Янис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

73' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Стойка Янис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Dragos Petru Iancu не смог попасть в створ ударом издали

69' Матч возобновлен

67' Альхассан Баба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Германнштадт

66' Вэтэжелу Богдан не смог попасть в створ ударом издали

66' Удар от ворот произведет Германнштадт

65' Оооо... вот это был удар! Попадюк Дору должен был забить с этой позиции.

65' Попадюк Дору оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

63' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Кипчу Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Кипчу Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Попадюк Дору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Тактическая замена. Балауре Сильвиу уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

58' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

57' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Германнштадт

55' Кипчу Александру не смог попасть в створ ударом издали

54' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Cosmin Bucuroiu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

53' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Мирон Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Оооо... вот это был удар! Попа Даньел должен был забить с этой позиции.

51' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля