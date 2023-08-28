Тур: 7. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Андрей Флорин
2:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаОроиан Александру
30' Желтая карточкаПопа Даньел
1:0
35' ГолПаращив Даниэль
1:1
45' ГолМитря Богдан
45' Желтая карточкаСтойка Янис
1:2
45' ГолПопа Даньел
45' Undefined phrase: football_event_Паращив Даниэль
2:2
90' ГолОроиан Александру
90'+7
Ход матча
30'
35'
1:0
45'
1:1
45'
45'
1:2
45'
90'
Владение мячом
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
10
Нистор
Дан
94
Бик
Овидиу
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Германнштадт
Университатя Клуж
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
0.44
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
202
67
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|2
|0.33
|Паращив Даниэль
|2 (1)
|0.33
|Янку Габриэль
|1
|0.17
|Бейян Флориан
|1
|0.17
|Ороиан Александру
|1
|0.17
|Sota Mino
|1
|0.17
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Petru Dragos
|0
|0
|Alexandru Daniel Jipa
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|4 (3)
|0.57
|Кипчу Александру
|3
|0.43
|Попа Даньел
|2
|0.29
|Стойка Янис
|2
|0.29
|Митря Богдан
|1
|0.14
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитров Радослав
|2
|0
|Нистор Дан
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Попа Даньел
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Горчеа Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Университатя Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
4
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
4
1
Германнштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
4
50%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
4
57%
3
21%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1
Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4
Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3
Результаты матчей
Германнштадт
Университатя Клуж
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
3:4
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
33
34
15
25
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|3 (4)
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 2
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 2
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|3