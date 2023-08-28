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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Германнштадт
2:2
Конец матча
Университатя Клуж
0'
12' Желтая карточка
Ороиан Александру
30' Желтая карточка
Попа Даньел
1:0
35' Гол
Паращив Даниэль
1:1
45' Гол
Митря Богдан
45' Желтая карточка
Стойка Янис
1:2
45' Гол
Попа Даньел
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Паращив Даниэль
2:2
90' Гол
Ороиан Александру
90'+7
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
4
Стойка
Йонуц
5
Бейян
Флориан
51
Ороиан
Александру
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
21
Cosmin
Bucuroiu
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
33
Горчеа
Андрей
26
Dorinel
Oancea
6
Мирон
Джордже
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
10
Нистор
Дан
94
Бик
Овидиу
59
Попадюк
Дору
7
Стойка
Янис
19
Попа
Даньел
27
Кипчу
Александру
Германнштадт
Университатя Клуж

История личных встреч

Германнштадт
Университатя Клуж

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:2
К
1:2
С
0:1
С
1:0
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ЛI
0:2
LIQ
0:1
LIQ
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

0.44
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

202
67

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балауре Сильвиу 2 0.33
Паращив Даниэль 2 (1) 0.33
Янку Габриэль 1 0.17
Бейян Флориан 1 0.17
Ороиан Александру 1 0.17
Sota Mino 1 0.17
Негуц Кристиан 0 0
Petru Dragos 0 0
Alexandru Daniel Jipa 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 4 (3) 0.57
Кипчу Александру 3 0.43
Попа Даньел 2 0.29
Стойка Янис 2 0.29
Митря Богдан 1 0.14
Вэтэжелу Богдан 0 0
Dorinel Oancea 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Бейян Флориан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Летица Карло 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Опрут Рауль 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Альхассан Баба 1 0
Sota Mino 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитров Радослав 2 0
Нистор Дан 2 0
Митря Богдан 2 0
Кипчу Александру 1 0
Пициан Андрей 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Мирон Джордже 1 0
Попа Даньел 1 0
Бик Овидиу 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Горчеа Андрей 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Университатя Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
4
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

4
1
Германнштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
4
50%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
4
57%
3
21%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1
Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4
Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3

Результаты матчей

Германнштадт
Университатя Клуж

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
3:4
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
3
4
1
5
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 5 0 1 11 - 5 15
2.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 11 - 4 14
3.
ЧФР Клуж
 6 4 1 1 13 - 7 13
4.
Петролул Плоешти
 7 3 3 1 12 - 10 12
5.
Рапид Бухарест
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Волунтари
 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 11 - 10 9
9.
Германнштадт
 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Динамо Бухарест
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
УТА Арад
 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Университатя Клуж
 7 1 4 2 12 - 15 7
13.
У Крайова 1948
 7 2 0 5 14 - 18 6
14.
Оцелул Галац
 7 0 6 1 5 - 7 6
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 7 0 3 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
5.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
6.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 10 - 13 3
13.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Университатя Клуж
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
ЧФР Клуж
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Оцелул Галац
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 4
ФКСБ Коман Флоринел 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Абейд Али 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
ФКСБ Коман Флоринел 1 2
ФКСБ Пантя Александру 1 2
Волунтари Рэдуц Михай 3
Весь список
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