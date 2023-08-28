Тур: 7. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: George Gaman
0'
0:1
4' ГолКоман Флоринел
13' Желтая карточкаСтахл Алберт
17' Желтая карточкаПантя Александру
1:1
18' ПенальтиФабри Андрей
45' Вторая желтая карточкаПантя Александру
2:1
60' ГолКупер Годберг
63' Желтая карточкаКомпаньо Андреа
67' Желтая карточкаMarcelo Freitas
75' Желтая карточкаКоман Флоринел
76' Желтая карточкаСтолник Марко
83' Вторая желтая карточкаКоман Флоринел
85' Желтая карточкаЯкоб Флорин
86' Желтая карточкаАбейд Али
90' Желтая карточкаДумитрашку Денис
90'+9
Ход матча
4'
0:1
13'
17'
18'
1:1
45'
60'
2:1
63'
67'
75'
76'
83'
85'
86'
90'
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
10
Фабри
Андрей
55
Поп
Рареш
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Raul Stanciu
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
УТА Арад
ФКСБ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
112
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|2 (1)
|0.33
|Купер Годберг
|2
|0.33
|Карп Кэтэлин
|1
|0.17
|Поп Рареш
|1
|0.17
|Думитрашку Денис
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|3 (1)
|0.5
|Олару Дариус
|2
|0.33
|Компаньо Андреа
|2 (1)
|0.33
|Микулеску Давид
|1
|0.17
|Попеску Октавиан
|1
|0.17
|Попеску Овидиу
|1
|0.17
|Эджума Малком
|1
|0.17
|Кордя Андрей
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абейд Али
|4
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Фабри Андрей
|2
|0
|Думитрашку Денис
|2
|0
|Столник Марко
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Marcelo Freitas
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Cristian Mihai
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|2
|1
|Пантя Александру
|2
|1
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Радунович Ристо
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
УТА Арад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ФКСБ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
УТА Арад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ФКСБ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
2
33%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90
Забито
7
11
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0
Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Нордшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Нордшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0
ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Сепси - ФКСБ 1:2
Результаты матчей
УТА Арад
ФКСБ
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
42
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|3 (4)
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 2
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 2
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|3