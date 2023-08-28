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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: George Gaman
УТА Арад
2:1
Конец матча
ФКСБ
0'
0:1
4' Гол
Коман Флоринел
13' Желтая карточка
Стахл Алберт
17' Желтая карточка
Пантя Александру
1:1
18' Пенальти
Фабри Андрей
45' Вторая желтая карточка
Пантя Александру
2:1
60' Гол
Купер Годберг
63' Желтая карточка
Компаньо Андреа
67' Желтая карточка
Marcelo Freitas
75' Желтая карточка
Коман Флоринел
76' Желтая карточка
Столник Марко
83' Вторая желтая карточка
Коман Флоринел
85' Желтая карточка
Якоб Флорин
86' Желтая карточка
Абейд Али
90' Желтая карточка
Думитрашку Денис
90'+9
93
Якоб
Флорин
2
Diogo
Rodrigues
30
Столник
Марко
5
Марков
Ивайло
18
Абейд
Али
10
Фабри
Андрей
14
Marcelo
Freitas
27
Марку
Геральд
55
Поп
Рареш
9
Купер
Годберг
7
Стахл
Алберт
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
21
Кирикеш
Влад
33
Радунович
Ристо
88
Джокович
Дамьян
23
Попеску
Овидиу
11
Микулеску
Давид
27
Олару
Дариус
7
Коман
Флоринел
9
Компаньо
Андреа
УТА Арад
ФКСБ

История личных встреч

УТА Арад
ФКСБ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:1
С
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
112

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 2 (1) 0.33
Купер Годберг 2 0.33
Карп Кэтэлин 1 0.17
Поп Рареш 1 0.17
Думитрашку Денис 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 3 (1) 0.5
Олару Дариус 2 0.33
Компаньо Андреа 2 (1) 0.33
Микулеску Давид 1 0.17
Попеску Октавиан 1 0.17
Попеску Овидиу 1 0.17
Эджума Малком 1 0.17
Кордя Андрей 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абейд Али 4 0
Карп Кэтэлин 2 0
Фабри Андрей 2 0
Думитрашку Денис 2 0
Столник Марко 1 0
Якоб Флорин 1 0
Marcelo Freitas 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Исак Дамьян 1 0
Купер Годберг 1 0
Марку Геральд 1 0
Cristian Mihai 1 0
Robert Mustaca 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 2 1
Пантя Александру 2 1
Компаньо Андреа 3 0
Радунович Ристо 2 0
Эджума Малком 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Олару Дариус 1 0
Дава Джойским 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
УТА Арад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ФКСБ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
УТА Арад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ФКСБ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
2
33%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Забито

7
11
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0
Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Нордшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Нордшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0
ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Сепси - ФКСБ 1:2

Результаты матчей

УТА Арад
ФКСБ

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 5 0 1 11 - 5 15
2.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 11 - 4 14
3.
ЧФР Клуж
 6 4 1 1 13 - 7 13
4.
Петролул Плоешти
 7 3 3 1 12 - 10 12
5.
Рапид Бухарест
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Волунтари
 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 11 - 10 9
9.
Германнштадт
 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Динамо Бухарест
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
УТА Арад
 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Университатя Клуж
 7 1 4 2 12 - 15 7
13.
У Крайова 1948
 7 2 0 5 14 - 18 6
14.
Оцелул Галац
 7 0 6 1 5 - 7 6
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 7 0 3 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
5.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
6.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 10 - 13 3
13.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Университатя Клуж
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
ЧФР Клуж
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Оцелул Галац
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 4
ФКСБ Коман Флоринел 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Абейд Али 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
ФКСБ Коман Флоринел 1 2
ФКСБ Пантя Александру 1 2
Волунтари Рэдуц Михай 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но УТА Арад вырывает победу
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: УТА Арад: 42%, ФКСБ: 58%.
  • 99'
    Радунович Ристо наказан за толчок Denis Dumitrascu
  • 98'
    УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 98'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Denis Dumitrascu получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 96'
    Denis Dumitrascu из команды УТА Арад разыграл угловой с левого угла.
  • 96'
    Контроль мяча: УТА Арад: 41%, ФКСБ: 59%.
  • 96'
    Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 53'
      Контроль мяча: УТА Арад: 38%, ФКСБ: 62%.
    • 53'
      Поп Рареш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 52'
      Diogo Rodrigues наказан за толчок Олару Дариус
    • 52'
      УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Поп Рареш ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Фабри Андрей пробил со штрафного прямо в стенку
    • 50'
      Контроль мяча: УТА Арад: 39%, ФКСБ: 61%.
    • 49'
      УДАЛЕНИЕ! - После того, как Пантя Александру сыграл рукой, судья был вынужден показать ему второй горчичник и удалить с поля!
    • 49'
      Пантя Александру задерживает мяч рукой
    • 49'
      Пантя Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Якоб Флорин из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 49'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 48'
      Марку Геральд из команды УТА Арад заходит слишком далеко, он валит Коман Флоринел.
    • 48'
      Марков Ивайло из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Абейд Али ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 46'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 46'
      Шанс! Джокович Дамьян из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
    • 45'
      Радунович Ристо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ подал угловой слева.
    • 45'
      Контроль мяча: УТА Арад: 39%, ФКСБ: 61%.
    • 45'
      Микулеску Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 43'
      Кирикеш Влад из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Дава Джойским из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Купер Годберг.
    • 43'
      Абейд Али делает важнейший сейв!
    • 42'
      Игрок из команды ФКСБ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 42'
      Абейд Али ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 41'
      Marcelo Freitas не смог попасть в створ ударом издали
    • 41'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Albert Stahl нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Фабри Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Столник Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: УТА Арад: 41%, ФКСБ: 59%.
    • 40'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Олару Дариус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Дава Джойским из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Купер Годберг.
    • 39'
      Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Абейд Али ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 38'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Марку Геральд из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Абейд Али задерживает мяч рукой
    • 37'
      Абейд Али ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Хорошую попытку сделал Коман Флоринел. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 36'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Diogo Rodrigues из команды УТА Арад заходит слишком далеко, он валит Коман Флоринел.
    • 35'
      Diogo Rodrigues ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Кирикеш Влад выиграл воздушное противоборство у Купер Годберг.
    • 35'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 35'
      Контроль мяча: УТА Арад: 44%, ФКСБ: 56%.
    • 35'
      Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали
    • 34'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 33'
      Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Марку Геральд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Marcelo Freitas ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Компаньо Андреа из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Albert Stahl навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Пантя Александру из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: УТА Арад: 46%, ФКСБ: 54%.
    • 30'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Марков Ивайло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 28'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 28'
      Столник Марко наказан за толчок Коман Флоринел
    • 27'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Марков Ивайло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Marcelo Freitas ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 26'
      Фабри Андрей не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 25'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: УТА Арад: 45%, ФКСБ: 55%.
    • 24'
      Матч остановлен
    • 23'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 21'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Фабри Андрей пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
    • 21'
      Marcelo Freitas пробил со штрафного прямо в стенку
    • 21'
      Олару Дариус наказан за толчок Albert Stahl
    • 20'
      Микулеску Давид наказан за толчок Абейд Али
    • 20'
      Радунович Ристо успешно блокирует удар.
    • 20'
      Контроль мяча: УТА Арад: 41%, ФКСБ: 59%.
    • 20'
      Поп Рареш нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Albert Stahl из команды УТА Арад своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 18'
      Г О О О О О Л - Фабри Андрей из команды УТА Арад забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.
    • 17'
      Пантя Александру получает желтую карточку за игру рукой
    • 17'
      ПЕНАЛЬТИ! - Пантя Александру играет рукой в штрафной! Пантя Александру вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 17'
      После проверки VAR судья изменил решение - УТА Арад пробьет пенальти!
    • 15'
      Контроль мяча: УТА Арад: 42%, ФКСБ: 58%.
    • 14'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для УТА Арад.
    • 13'
      Albert Stahl получает желтую карточку за игру рукой
    • 13'
      Albert Stahl задерживает мяч рукой
    • 13'
      Радунович Ристо успешно блокирует удар.
    • 13'
      Albert Stahl нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Фабри Андрей из команды УТА Арад своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Albert Stahl навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Кирикеш Влад ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Marcelo Freitas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 12'
      Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 11'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Якоб Флорин из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Джокович Дамьян из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Игрок из команды УТА Арад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 10'
      УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Marcelo Freitas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: УТА Арад: 38%, ФКСБ: 62%.
    • 10'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Marcelo Freitas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 9'
      Оооо... вот это был удар! Олару Дариус должен был забить с этой позиции.
    • 9'
      Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 8'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Якоб Флорин из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Фабри Андрей пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
    • 7'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: УТА Арад: 28%, ФКСБ: 72%.
    • 5'
      УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ФКСБ будет все-таки засчитан.
    • 4'
      Коман Флоринел удалось забить из легкой позиции.
    • 4'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ.
    • 4'
      Олару Дариус сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Коман Флоринел забивает с левой ноги!
    • 4'
      Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 4'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Дава Джойским выиграл воздушное противоборство у Albert Stahl.
    • 3'
      Компаньо Андреа нанес удар головой, но Florin Iacob спокойно отбил мяч.
    • 3'
      Микулеску Давид из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Попеску Овидиу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 2'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 2'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      УТА Арад начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Francisc Neuman. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч УТА Арад 2:1 ФКСБ онлайн

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