Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Поп Рареш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Карп Кэтэлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

86' Судье надоело, что Абейд Али тянет время и он наказал его горчичником

85' Судье надоело, что Якоб Флорин тянет время и он наказал его горчичником

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Попеску Октавиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет ФКСБ

80' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Тактическая замена. Albert Stahl уходит с поля и его заменяет Denis Dumitrascu

78' Попеску Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Столник Марко получил желтую карточку от судьи

75' Коман Флоринел получил желтую карточку от судьи

75' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

74' Кирикеш Влад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

71' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

70' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Marcelo Freitas совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Компаньо Андреа получает желтую карточку за нырок

63' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет ФКСБ

62' Купер Годберг не смог попасть в створ ударом издали

61' Дава Джойским плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

60' Г О О О О Л - Купер Годберг первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

60' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

58' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Marcelo Freitas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет ФКСБ

57' Фабри Андрей не смог попасть в створ ударом издали

57' Поп Рареш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

56' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Столник Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Марков Ивайло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хорошую попытку сделал Абейд Али . Удар в створ, но вратарь начеку

53' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Марков Ивайло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет ФКСБ

52' Albert Stahl не смог попасть в створ ударом издали

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

49' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет ФКСБ

48' Столник Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

47' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе