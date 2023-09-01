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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Bruno Pires
Визела
1:0
Конец матча
Жил Висенте
0'
17' Желтая карточка
Домингес Максим
26' Желтая карточка
Тиба Педру
53' Желтая карточка
Фильо Жозе Карлос
1:0
56' Гол
Перейра Матеус
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Депу
90'+10

Ход матча

17'
 
Домингес Максим
26'
 
Тиба Педру
53'
 
Фильо Жозе Карлос
56'
Перейра Матеус
1:0
64'
 
Хавьер Марлон
Домингес Максим
64'
 
Депу
Нету Мартим
64'
 
Гбане Мори
Роко Батурина
64'
 
Коррея Фелиш
Тиба Педру
66'
Лебеденко Орест
Лакава Матиас
 
73'
 
Депу
79'
 
Мурило Коста
Шаброль Тиджани
80'
Сан-Луи Дилан
Морейра Нуну
 
80'
Жардел
Эссанд Самюэль
 
87'
Рашид Осама
Перейра Матеус
 
87'
Эшковал Жоау
Наскименто Диого
 
Прогнозы 111
Визела 40.5% (45)
X 51.4% (57)
Жил Висенте 8.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
12
Бустаманте
Рафаэль
90
Наскименто
Диого
79
Морейра
Нуну
20
Гарсия
Самуэль
17
Лакава
Матиас
99
Эссанд
Самюэль
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
8
Домингес
Максим
25
Тиба
Педру
7
Шаброль
Тиджани
10
Фудзимото
Канья
11
Хавьер
Марлон
21
Роко
Батурина
Визела
4-2-3-1
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Визела
Жил Висенте

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ТМК
2:3
КДП
0:0
КДП
1:0
ПВЛ
1:0
КЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ГЛ
1:1
ГЛ
1:1
ГЛ
2:1
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1.17
1.44

Среднее время на гол

77
62

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

71
75

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 2 0.5
Перейра Матеус 1 0.25
Морейра Нуну 1 0.25
Гарсия Самуэль 1 (1) 0.25
Оливейра Уго 0 0
Силва Томаш 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 2 (1) 0.5
Шаброль Тиджани 2 0.5
Домингес Максим 1 0.25
Перейра Габриэл 1 0.25
Тиба Педру 1 0.25
Роко Батурина 1 0.25
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 2 0
Силва Томаш 0 1
Оливейра Андерсон 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Ортис Педро 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0
Наскименто Диого 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 2 0
Тиба Педру 2 0
Домингес Максим 2 0
Перейра Габриэл 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Гбане Мори 1 0

Результаты матчей

Визела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Жил Висенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Визела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
5
Визела
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Жил Висенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0
Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каса Пия 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3
Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1

Результаты матчей

Визела
Жил Висенте

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Визела
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Фаренсе
 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
13.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
16.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Фамаликан
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
16.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Порту Венделл Боргес 1 2
Риу Аве Панталон Ренато 3
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Весь список
  • 73'
    Г О О О О О Л! Жил Висенте забивает! Депу отличился.
  • 66'
    Тактическая замена. Матиас Лакава уходит с поля и его заменяет Лебеденко Орест
  • 64'
    Тактическая замена. Тиба Педру уходит с поля и его заменяет Коррея Фелиш
  • 64'
    Тактическая замена. Роко Батурина уходит с поля и его заменяет Гбане Мори
  • 64'
    Тактическая замена. Marlon уходит с поля и его заменяет Нету Мартим
  • 64'
    Тактическая замена. Домингес Максим уходит с поля и его заменяет Депу
  • 56'
    Г О О О О Л - Перейра Матеус первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 53'
    Зе Карлош получил желтую карточку от судьи
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Тиба Педру получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Домингес Максим получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Визела 40.5% (45)
    X 51.4% (57)
    Жил Висенте 8.1% (9)
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    Где смотреть матч Визела 1:0 Жил Висенте онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Визела 1:0 Жил Висенте

    Исход игры
    Визела
    40.5% (45)
    Ничья
    51.4% (57)
    Жил Висенте
    8.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.69% (28)
    Меньше
    74.31% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    71.56% (78)
    Нет
    28.44% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45% (50)
    1:0 Визела
    20.7% (23)
    2:1 Визела
    18% (20)
    1:2 Жил Висенте
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Жил Висенте
    1.8% (2)
    0:2 Жил Висенте
    1.8% (2)
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