Тур: 4. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela. Главный судья: Bruno Pires
1:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаДомингес Максим
26' Желтая карточкаТиба Педру
53' Желтая карточкаФильо Жозе Карлос
1:0
56' ГолПерейра Матеус
73' Undefined phrase: football_event_Депу
90'+10
Ход матча
17'
26'
56'
1:0
64'
73'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
82
Силва
Томаш
79
Морейра
Нуну
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
25
Тиба
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
7 ЖарделНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рашид ОсамаНападающий
-
Главный тренер: Pablo Villar
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
24 Гбане МориЗащитник
-
58 Лучано ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
-
29 ДепуНападающий
-
77 Мурило КостаНападающий
-
76 Нету Мартим
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Визела
Жил Висенте
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
1.17
1.44
Среднее время на гол
77
62
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.27
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
71
75
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|2
|0.5
|Перейра Матеус
|1
|0.25
|Морейра Нуну
|1
|0.25
|Гарсия Самуэль
|1 (1)
|0.25
|Оливейра Уго
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.5
|Шаброль Тиджани
|2
|0.5
|Домингес Максим
|1
|0.25
|Перейра Габриэл
|1
|0.25
|Тиба Педру
|1
|0.25
|Роко Батурина
|1
|0.25
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Ортис Педро
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
|Наскименто Диого
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Жозе Карлос
|2
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Домингес Максим
|2
|0
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Гбане Мори
|1
|0
Результаты матчей
Визела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Жил Висенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Визела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
5
Визела
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Жил Висенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0
Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каса Пия 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3
Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1
Результаты матчей
Визела
Жил Висенте
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Визела
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2 (2)
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|3
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 1:0 Жил Висенте
Исход игры
Визела
40.5% (45)
Ничья
51.4% (57)
Жил Висенте
8.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
25.69% (28)
Меньше
74.31% (81)
Обе команды забьют
Да
71.56% (78)
Нет
28.44% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45% (50)
1:0 Визела
20.7% (23)
2:1 Визела
18% (20)
1:2 Жил Висенте
4.5% (5)
0:0 Ничья
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 Жил Висенте
1.8% (2)
0:2 Жил Висенте
1.8% (2)
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