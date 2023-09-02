Тур: 4. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: David Silva
0'
1:0
13' ГолКастро Пабло
44' Undefined phrase: football_event_Годвин Савиур
1:1
52' ГолЖока
75' Желтая карточкаАфонсо Клейтон Мишель
78' Желтая карточкаГраса Жоау
Ход матча
13'
1:0
44'
52'
1:1
70'
78'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
80
Кастро
Пабло
11
Сома
Юки
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
14
Жока
21
Граса
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
-
77 Диас ТиагоЗащитник
- Полузащитник
-
16 БениПолузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
-
79 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Жосуэ СаЗащитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
-
21 Граса ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Алвес СавиоЗащитник
- Полузащитник
-
70 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luis Freire
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Каса Пия
Риу Аве
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.75
|Кастро Пабло
|2
|0.5
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.25
|Варела Фернанду
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зе Мануэль
|1
|0.25
|Жока
|1
|0.25
|Руиз Леонардо
|1 (1)
|0.25
|Коштинья
|1 (1)
|0.25
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|2
|0
|Бени
|2
|0
|Батишта Рикарду
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Золотич Нермин
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|3
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Граса Жоау
|1
|0
|Идрисси Амин
|1
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Риу Аве
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Каса Пия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Каса Пия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Риу Аве
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2
Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Брага 0:1 Риу Аве - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 3:4 Визела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0
Риу Аве
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0
Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1
Результаты матчей
Каса Пия
Риу Аве
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|7.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2 (2)
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|3
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каса Пия 1:1 Риу Аве
Исход игры
Каса Пия
55.9% (62)
Ничья
28.8% (32)
Риу Аве
15.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
30.91% (34)
Меньше
69.09% (76)
Обе команды забьют
Да
58.18% (64)
Нет
41.82% (46)
Популярный счёт
1:0 Каса Пия
36% (40)
1:1 Ничья
27% (30)
2:1 Каса Пия
18% (20)
1:2 Риу Аве
10.8% (12)
0:1 Риу Аве
3.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!