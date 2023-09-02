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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: David Silva
Каса Пия
1:1
Конец матча
Риу Аве
0'
1:0
13' Гол
Кастро Пабло
44' Undefined phrase: football_event_
Годвин Савиур
1:1
52' Гол
Жока
75' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
77' Желтая карточка
Граса Жоау
90' Желтая карточка
Панталон Ренато
90'+8

Ход матча

13'
Кастро Пабло
1:0
44'
Годвин Савиур
 
52'
1:1
Жока
66'
 
Перейра Андре
Эрнани Жорже
70'
Бени
Нето Анжело
 
75'
Афонсо Клейтон Мишель
 
76'
Андраде Фернандо
Сома Юки
 
76'
Жералдеш Андре
Ларрасабаль Гаиска
 
77'
 
Граса Жоау
82'
 
Bruno Ventura
Граса Жоау
82'
 
Монтейру Андре
Жока
83'
Афонсо Клейтон Мишель
Годвин Савиур
 
83'
Жажа Коэльо
Кардозо Фелиппе
 
89'
 
Алвес Савио
Роналдо Фабио
89'
 
Зе Мануэль
Боатенг Эммануль
90'
 
Панталон Ренато
Прогнозы 111
Каса Пия 55.9% (62)
X 28.8% (32)
Риу Аве 15.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
80
Кастро
Пабло
8
Нето Анжело
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
7
Годвин
Савиур
82
Маграо
Жерсон
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
7
Эрнани
Жорже
77
Роналдо
Фабио
14
Жока
22
Боатенг
Эммануль
II
21
Граса
Жоау
Каса Пия
3-4-3
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Каса Пия
Риу Аве

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ЛП2
1:0
ЛП2
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.75
Кастро Пабло 2 0.5
Годвин Савиур 1 (1) 0.25
Варела Фернанду 0 0
Лело Леонардо 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зе Мануэль 1 0.25
Жока 1 0.25
Руиз Леонардо 1 (1) 0.25
Коштинья 1 (1) 0.25
Алвес Савио 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 2 0
Бени 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Золотич Нермин 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 4 0
Жосуэ Са 1 0
Граса Жоау 1 0
Идрисси Амин 1 0
Сантос Адерлан 1 0
Жока 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Алвес Савио 1 0
Luis Freire 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Риу Аве
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Каса Пия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Каса Пия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Риу Аве
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2
Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Брага 0:1 Риу Аве - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 3:4 Визела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0
Риу Аве
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0
Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1

Результаты матчей

Каса Пия
Риу Аве

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Фаренсе
 0:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 5 4
10.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Эштрела
 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
16.
Портимоненсе
 1:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Эштрела
 1:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Фамаликан
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Портимоненсе
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фаренсе
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Эштрела
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Портимоненсе
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
16.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О О Л! Каса Пия забивает! Годвин Савиур отличился.
    • 13'
      Г О О О О Л - Кастро Пабло правой ногой классно пробил с лета.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Каса Пия 55.9% (62)
    X 28.8% (32)
    Риу Аве 15.3% (17)
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    Где смотреть матч Каса Пия 1:1 Риу Аве онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Каса Пия 1:1 Риу Аве

    Исход игры
    Каса Пия
    55.9% (62)
    Ничья
    28.8% (32)
    Риу Аве
    15.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.91% (34)
    Меньше
    69.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    58.18% (64)
    Нет
    41.82% (46)
    Популярный счёт
    1:0 Каса Пия
    36% (40)
    1:1 Ничья
    27% (30)
    2:1 Каса Пия
    18% (20)
    1:2 Риу Аве
    10.8% (12)
    0:1 Риу Аве
    3.6% (4)
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