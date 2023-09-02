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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Фамаликан
0:0
Второй тайм: 56'
Фаренсе
0'
20' Желтая карточка
Аранда Оскар
24' Желтая карточка
Матеус де Андраде
37' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
55' Желтая карточка
Матиаш Марку

Ход матча

20'
Аранда Оскар
 
24'
 
Матеус де Андраде
37'
 
Фалькао Клаудио
55'
 
Матиаш Марку
Прогнозы 112
Фамаликан 83.9% (94)
X 16.1% (18)
Фаренсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Фаренсе
2.40
3.71
4.92
Все Коэффициенты
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
15
Риччели
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
6
Лакукс
Том
7
Родригес
Хосе
Луис
18
Лииматта
Отсо
11
Аранда
Оскар
9
Араухо
Перейра
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
14
Исидоро
Фабрисио
29
Фалькао
Клаудио
27
Матеус
де
Андраде
62
Беллуми
Мохамед
19
Кошта
Руи
77
Матиаш
Марку
Фамаликан
4-2-3-1
Фаренсе
4-3-3

История личных встреч

Фамаликан
Фаренсе

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:3
ПВЛ
0:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранда Оскар 1 0.25
Родригеш Афонсу 1 0.25
Риччели 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кошта Руи 1 0.25
Беллуми Мохамед 1 0.25
Мускат Зак 1 0.25
Матеус де Андраде 1 0.25
Фалькао Клаудио 1 0.25
Исидоро Фабрисио 1 0.25
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 1 1
Топич Мирко 2 0
Кадис Хондер 1 0
Жуниор Луис 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Риччели 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Аранда Оскар 1 0
Араухо Перейра 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 2 0
Матиаш Марку 1 0
Пастор 1 0
Талоша Жоау 1 0
Матеус де Андраде 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Кошта Руи 1 0
Беллуми Мохамед 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фаренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
5
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фаренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1
СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каса Пия 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0
Фаренсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1
Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Лейшоэш 1:0

Результаты матчей

Фамаликан
Фаренсе

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Фаренсе
 0:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 5 4
10.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Эштрела
 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
16.
Портимоненсе
 1:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Эштрела
 1:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Фамаликан
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Портимоненсе
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фаренсе
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Эштрела
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Портимоненсе
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
16.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Матиаш Марку получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Фалькао Клаудио получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Матеус де Андраде получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Аранда Оскар получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 112
Фамаликан 83.9% (94)
X 16.1% (18)
Фаренсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Фаренсе
2.40
3.71
4.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фамаликан 0:0 Фаренсе онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фамаликан 0:0 Фаренсе

Исход игры
Фамаликан
83.9% (94)
Ничья
16.1% (18)
Фаренсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
46.85% (52)
Нет
53.15% (59)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
42.9% (48)
2:1 Фамаликан
30.4% (34)
1:1 Ничья
14.3% (16)
2:0 Фамаликан
8% (9)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:1 Фамаликан
1.8% (2)
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