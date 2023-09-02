Тур: 4. Стадион: Municipal 22 de Junho. Главный судья: Василица Янку
0'
20' Желтая карточкаАранда Оскар
24' Желтая карточкаМатеус де Андраде
37' Желтая карточкаФалькао Клаудио
54' Желтая карточкаМатиаш Марку
64' Красная карточкаМускат Зак
1:0
79' ГолКадис Хондер
90'+10
Ход матча
20'
37'
54'
64'
79'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
11
Аранда
Оскар
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
19
Кошта
Руи
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
29 Кадис ХондерПолузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кошта РуиНападающий
-
77 Матиаш МаркуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Серука АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
История личных встреч
Фамаликан
Фаренсе
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|1
|0.25
|Аранда Оскар
|1
|0.25
|Родригеш Афонсу
|1
|0.25
|Моура Франсишку
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кошта Руи
|1
|0.25
|Беллуми Мохамед
|1
|0.25
|Мускат Зак
|1
|0.25
|Матеус де Андраде
|1
|0.25
|Фалькао Клаудио
|1
|0.25
|Исидоро Фабрисио
|1
|0.25
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|1
|1
|Топич Мирко
|2
|0
|Кадис Хондер
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Юссуф Зейду
|1
|0
|Риччели
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
|Аранда Оскар
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матиаш Марку
|2
|0
|Фалькао Клаудио
|2
|0
|Мускат Зак
|0
|1
|Пастор
|1
|0
|Талоша Жоау
|1
|0
|Матеус де Андраде
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Кошта Руи
|1
|0
|Беллуми Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фаренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фаренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
5
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фаренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1
СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каса Пия 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0
Фаренсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1
Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Лейшоэш 1:0
Результаты матчей
Фамаликан
Фаренсе
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2 (2)
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 1:0 Фаренсе
Исход игры
Фамаликан
83.9% (94)
Ничья
16.1% (18)
Фаренсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
46.85% (52)
Нет
53.15% (59)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
42.9% (48)
2:1 Фамаликан
30.4% (34)
1:1 Ничья
14.3% (16)
2:0 Фамаликан
8% (9)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:1 Фамаликан
1.8% (2)
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