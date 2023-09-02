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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Фамаликан
1:0
Конец матча
Фаренсе
0'
20' Желтая карточка
Аранда Оскар
24' Желтая карточка
Матеус де Андраде
37' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
54' Желтая карточка
Матиаш Марку
64' Красная карточка
Мускат Зак
1:0
79' Гол
Кадис Хондер
90'+10

Ход матча

20'
Аранда Оскар
 
24'
 
Матеус де Андраде
37'
 
Фалькао Клаудио
54'
 
Матиаш Марку
58'
 
Дуарте Бруно
Кошта Руи
58'
 
Барбоза Рафаэл
Беллуми Мохамед
62'
Кадис Хондер
Араухо Перейра
 
63'
Топич Мирко
Лакукс Том
 
64'
 
Мускат Зак
65'
 
Жорж Артур
Матиаш Марку
74'
Аранда Оскар
Агиррегабириа Мартин
 
74'
Сантос Натан
Кастро Пабло
 
79'
Кадис Хондер
(Моура Франсишку)
1:0
82'
Добре Алекс
Родригес Хосе Луис
 
84'
 
Элвис
Матеус де Андраде
84'
 
Серука Андре
Исидоро Фабрисио
Прогнозы 112
Фамаликан 83.9% (94)
X 16.1% (18)
Фаренсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
15
Риччели
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
6
Лакукс
Том
7
Родригес
Хосе
Луис
18
Лииматта
Отсо
11
Аранда
Оскар
9
Араухо
Перейра
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
14
Исидоро
Фабрисио
29
Фалькао
Клаудио
27
Матеус
де
Андраде
62
Беллуми
Мохамед
19
Кошта
Руи
77
Матиаш
Марку
Фамаликан
4-2-3-1
Фаренсе
4-3-3

История личных встреч

Фамаликан
Фаренсе

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:3
ПВЛ
0:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 1 0.25
Аранда Оскар 1 0.25
Родригеш Афонсу 1 0.25
Моура Франсишку 0 0
Риччели 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кошта Руи 1 0.25
Беллуми Мохамед 1 0.25
Мускат Зак 1 0.25
Матеус де Андраде 1 0.25
Фалькао Клаудио 1 0.25
Исидоро Фабрисио 1 0.25
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 1 1
Топич Мирко 2 0
Кадис Хондер 1 0
Жуниор Луис 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Риччели 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Аранда Оскар 1 0
Араухо Перейра 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матиаш Марку 2 0
Фалькао Клаудио 2 0
Мускат Зак 0 1
Пастор 1 0
Талоша Жоау 1 0
Матеус де Андраде 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Кошта Руи 1 0
Беллуми Мохамед 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фаренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фаренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
5
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фаренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1
СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каса Пия 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0
Фаренсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1
Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Лейшоэш 1:0

Результаты матчей

Фамаликан
Фаренсе

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Бенфика
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
13.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
11.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Бенфика
 1:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Фалькао Клаудио получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Матеус де Андраде получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Аранда Оскар получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Фамаликан 83.9% (94)
    X 16.1% (18)
    Фаренсе 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фамаликан 1:0 Фаренсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 1:0 Фаренсе

    Исход игры
    Фамаликан
    83.9% (94)
    Ничья
    16.1% (18)
    Фаренсе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.43% (36)
    Меньше
    67.57% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    46.85% (52)
    Нет
    53.15% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Фамаликан
    42.9% (48)
    2:1 Фамаликан
    30.4% (34)
    1:1 Ничья
    14.3% (16)
    2:0 Фамаликан
    8% (9)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Фамаликан
    1.8% (2)
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