Тур: 4. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Bruno Vieira
1:1
Второй тайм: 59'
0'
10' Желтая карточкаАлосио
0:1
14' ГолПерейра Рональд
16' Желтая карточкаМаурисио Жозе
24' Желтая карточкаТавареш Роналду
1:1
38' ГолДенер Клементе
Ход матча
10'
14'
0:1
16'
24'
38'
1:1
46'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Формига
Игор
43
Алемао
28
Luan
Campos
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
13
Лопеш
Мигел
6
Алосио
25
Shinga
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Формига ИгорЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Luan CamposПолузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
77 Варела ХелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
-
27 ГугаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Аморим РилдоПолузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
-
25 ShingaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Фелипе ЖанЗащитник
-
61 Ндур АлиунЗащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
-
29 КикашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergio Vieira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Портимоненсе
Эштрела
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денер Клементе
|1
|0.25
|Каррильо Рони
|1
|0.25
|Варела Хелио
|1
|0.25
|Карлинос
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавареш Роналду
|1
|0.25
|Кордейру Леонарду
|1
|0.25
|Перейра Рональд
|1
|0.25
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сержиу Паулу
|1
|0
|Гуга
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Аморим Рилдо
|1
|0
|Денер Клементе
|1
|0
|Сек Мустафа
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Мигел
|0
|1
|Виера Серхио
|0
|1
|Мансур
|1
|0
|Кикаш
|1
|0
|Рейш Жоау
|1
|0
|Тавареш Роналду
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
|Алосио
|1
|0
|Омурва Джонстон
|1
|0
|Перейра Рональд
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Портимоненсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
2
Портимоненсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1
Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0
Эштрела
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1
Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2 Эштрела - Торренше 1:0 Лейшоэш - Эштрела 1:1 Академику Визеу - Эштрела 1:1 Эштрела - Тондела 0:0
Результаты матчей
Портимоненсе
Эштрела
Точный счет
1:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|16.
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|8.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2 (2)
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:1 Эштрела
Исход игры
Портимоненсе
62.2% (69)
Ничья
31.5% (35)
Эштрела
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
30% (33)
Меньше
70% (77)
Обе команды забьют
Да
60% (66)
Нет
40% (44)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
32.4% (36)
1:1 Ничья
29.7% (33)
2:1 Портимоненсе
26.1% (29)
1:2 Эштрела
2.7% (3)
2:0 Портимоненсе
2.7% (3)
0:1 Эштрела
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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