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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Портимоненсе
1:1
Второй тайм: 59'
Эштрела
0'
10' Желтая карточка
Алосио
0:1
14' Гол
Перейра Рональд
16' Желтая карточка
Маурисио Жозе
24' Желтая карточка
Тавареш Роналду
1:1
38' Гол
Денер Клементе

Ход матча

10'
 
Алосио
14'
0:1
Перейра Рональд
(Алосио)
16'
Маурисио Жозе
 
24'
 
Тавареш Роналду
38'
Денер Клементе
1:1
46'
Энрике Педро
Маурисио Жозе
 
46'
Джаспер Силвестер
Luan Campos
 
46'
 
Кикаш
Лео Родригес
Прогнозы 111
Портимоненсе 62.2% (69)
X 31.5% (35)
Эштрела 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Эштрела
3.20
3.30
3.25
Все Коэффициенты
32
Накамура
Косукэ
33
Формига
Игор
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
18
Кошта
Гонсалу
8
Маурисио
Жозе
13
Денер
Клементе
28
Luan
Campos
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
19
Каррильо
Рони
30
Брижидо
Бруно
2
Омурва
Джонстон
13
Лопеш
Мигел
4
Гаспар
Киалонга
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
6
Алосио
25
Shinga
8
Лео
Родригес
9
Тавареш
Роналду
90
Перейра
Рональд
Портимоненсе
4-2-3-1
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Эштрела

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
3:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денер Клементе 1 0.25
Каррильо Рони 1 0.25
Варела Хелио 1 0.25
Карлинос 0 0
Формига Игор 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавареш Роналду 1 0.25
Кордейру Леонарду 1 0.25
Перейра Рональд 1 0.25
Алмейда Фелипе 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сержиу Паулу 1 0
Гуга 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Аморим Рилдо 1 0
Денер Клементе 1 0
Сек Мустафа 1 0
Формига Игор 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Мигел 0 1
Виера Серхио 0 1
Мансур 1 0
Кикаш 1 0
Рейш Жоау 1 0
Тавареш Роналду 1 0
Лео Родригес 1 0
Алосио 1 0
Омурва Джонстон 1 0
Перейра Рональд 1 0
Сантос Хеверттон 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Портимоненсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
2
Портимоненсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1
Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0
Эштрела
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1
Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2 Эштрела - Торренше 1:0 Лейшоэш - Эштрела 1:1 Академику Визеу - Эштрела 1:1 Эштрела - Тондела 0:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Эштрела

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Фаренсе
 0:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 5 4
10.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Эштрела
 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
16.
Портимоненсе
 1:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Эштрела
 1:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Фамаликан
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Портимоненсе
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фаренсе
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Эштрела
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Портимоненсе
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
16.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Лео Родригес уходит с поля и его заменяет Кикаш
  • 46'
    Тактическая замена. Luan Campos уходит с поля и его заменяет Sylvester Jasper
  • 46'
    Тактическая замена. Маурисио Жозе уходит с поля и его заменяет Энрике Педро VI
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О О О Л - Денер Клементе из команды Портимоненсе головой вбивает мяч в сетку.
  • 24'
    Тавареш Роналду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 16'
    Маурисио Жозе из команды Портимоненсе получает желтую после опасной игры.
  • 14'
    Алосио сделал результативную передачу.
  • 14'
    ГОООООЛ - Перейра Рональд Эштрела забивает ударом головой
  • 10'
    Алосио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 32.4% пользователей.
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Прогнозы 111
Портимоненсе 62.2% (69)
X 31.5% (35)
Эштрела 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Эштрела
3.20
3.30
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портимоненсе 1:1 Эштрела онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Портимоненсе 1:1 Эштрела

Исход игры
Портимоненсе
62.2% (69)
Ничья
31.5% (35)
Эштрела
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
30% (33)
Меньше
70% (77)
Обе команды забьют
Да
60% (66)
Нет
40% (44)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
32.4% (36)
1:1 Ничья
29.7% (33)
2:1 Портимоненсе
26.1% (29)
1:2 Эштрела
2.7% (3)
2:0 Портимоненсе
2.7% (3)
0:1 Эштрела
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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