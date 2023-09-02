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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Портимоненсе
1:1
Конец матча
Эштрела
0'
10' Желтая карточка
Алосио
0:1
14' Гол
Перейра Рональд
16' Желтая карточка
Маурисио Жозе
24' Желтая карточка
Тавареш Роналду
1:1
38' Гол
Денер Клементе
66' Желтая карточка
Энрике Педро
73' Желтая карточка
Ндур Алиун
74' Желтая карточка
Денер Клементе
77' Желтая карточка
Омурва Джонстон
80' Желтая карточка
Перейра Рональд
90' Желтая карточка
Кикаш
90'+6

Ход матча

10'
 
Алосио
14'
0:1
Перейра Рональд
(Алосио)
16'
Маурисио Жозе
 
24'
 
Тавареш Роналду
38'
Денер Клементе
1:1
46'
Энрике Педро
Маурисио Жозе
 
46'
Джаспер Силвестер
Luan Campos
 
46'
 
Кикаш
Лео Родригес
66'
Энрике Педро
 
72'
 
Ндур Алиун
Тавареш Роналду
73'
 
Ндур Алиун
74'
Денер Клементе
 
75'
 
Фелипе Жан
Shinga
75'
 
Са Педру
Алосио
77'
 
Омурва Джонстон
79'
Эштрела Паулу
Каррильо Рони
 
79'
Паулиньо Жозе
Денер Клементе
 
80'
 
Перейра Рональд
88'
 
Н'До Режис
Перейра Рональд
90'
 
Кикаш
Прогнозы 111
Портимоненсе 62.2% (69)
X 31.5% (35)
Эштрела 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
32
Накамура
Косукэ
33
Формига
Игор
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
18
Кошта
Гонсалу
8
Маурисио
Жозе
13
Денер
Клементе
28
Luan
Campos
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
19
Каррильо
Рони
30
Брижидо
Бруно
2
Омурва
Джонстон
13
Лопеш
Мигел
4
Гаспар
Киалонга
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
6
Алосио
25
Shinga
8
Лео
Родригес
9
Тавареш
Роналду
90
Перейра
Рональд
Портимоненсе
4-2-3-1
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Эштрела

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
3:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денер Клементе 1 0.25
Каррильо Рони 1 0.25
Варела Хелио 1 0.25
Карлинос 0 0
Формига Игор 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавареш Роналду 1 0.25
Кордейру Леонарду 1 0.25
Перейра Рональд 1 0.25
Алмейда Фелипе 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 2 0
Сержиу Паулу 1 0
Гуга 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Аморим Рилдо 1 0
Сек Мустафа 1 0
Энрике Педро VI 1 0
Формига Игор 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кикаш 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Перейра Рональд 2 0
Лопеш Мигел 0 1
Виера Серхио 0 1
Мансур 1 0
Рейш Жоау 1 0
Тавареш Роналду 1 0
Лео Родригес 1 0
Ндур Алиун 1 0
Алосио 1 0
Сантос Хеверттон 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Портимоненсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
2
Портимоненсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1
Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0
Эштрела
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1
Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2 Эштрела - Торренше 1:0 Лейшоэш - Эштрела 1:1 Академику Визеу - Эштрела 1:1 Эштрела - Тондела 0:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Эштрела

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Бенфика
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
13.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
11.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Бенфика
 1:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Весь список
  • 75'
    Тактическая замена. Алосио уходит с поля и его заменяет Са Педру
  • 75'
    Тактическая замена. Shinga уходит с поля и его заменяет Фелипе Жан
  • 74'
    Денер Клементе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 73'
    Алиоуне Ндур получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 72'
    Тактическая замена. Тавареш Роналду уходит с поля и его заменяет Алиоуне Ндур
  • 66'
    Энрике Педро VI из команды Портимоненсе получает желтую после опасной игры.
  • 46'
    Тактическая замена. Лео Родригес уходит с поля и его заменяет Кикаш
  • 46'
    Тактическая замена. Luan Campos уходит с поля и его заменяет Sylvester Jasper
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Маурисио Жозе уходит с поля и его заменяет Энрике Педро VI
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 111
    Портимоненсе 62.2% (69)
    X 31.5% (35)
    Эштрела 6.3% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Портимоненсе 1:1 Эштрела

    Исход игры
    Портимоненсе
    62.2% (69)
    Ничья
    31.5% (35)
    Эштрела
    6.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (33)
    Меньше
    70% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (66)
    Нет
    40% (44)
    Популярный счёт
    1:0 Портимоненсе
    32.4% (36)
    1:1 Ничья
    29.7% (33)
    2:1 Портимоненсе
    26.1% (29)
    1:2 Эштрела
    2.7% (3)
    2:0 Портимоненсе
    2.7% (3)
    0:1 Эштрела
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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