Тур: 4. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Nuno Almeida
2:0
Первый тайм: 36'
0'
1:0
11' Гол в свои воротаФернандеш Жорже
17' Желтая карточкаСилва Тьягу
19' Красная карточкаМендеш Жоао Педро Морейра
30' Желтая карточкаБах Александр
2:0
33' ГолДи Мария Анхель
Ход матча
11'
1:0
17'
30'
33'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Жоао ВикторЗащитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Paulo Turra
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бенфика
Витория Гимарайнш
36 матчей
94.4%
5.6%
34 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
19.4%
8.4%
26 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.9%
11.1%
25%
23 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
122.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед
45 матчей
75.6%
13.3%
11.1%
34 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
57.8%
35.6%
6.6%
26 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
51.1%
33.3%
15.6%
23 победы 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
41
Голов в среднем за матч
2.05
1.78
Среднее время на гол
44
50
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
0.61
0.59
Среднее время на гол
147
152
Всего голов
59
54
Голов в среднем за матч
1.31
1.2
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
68
75
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|3
|0.75
|Ди Мария Анхель
|2 (1)
|0.5
|Муса Петар
|1
|0.25
|Тенгстедт Каспер
|1
|0.25
|Нерес Давид
|0
|0
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Невеш Жоау
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|1
|0.25
|Силва Тьягу
|1
|0.25
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0.25
|Да Луз Нелсон
|1
|0.25
|Силва Жота
|1
|0.25
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Рафа
|2
|0
|Муса Петар
|0
|1
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Невеш Жоау
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Силва Тьягу
|2
|0
|Феррейра Зе
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|0
|1
|Андре Андре
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Бенфика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1
Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1
Результаты матчей
Бенфика
Витория Гимарайнш
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2 (2)
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш
Исход игры
Бенфика
97.3% (109)
Ничья
1.8% (2)
Витория Гимарайнш
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.45% (56)
Меньше
49.55% (55)
Обе команды забьют
Да
45.05% (50)
Нет
54.95% (61)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
40.2% (45)
2:1 Бенфика
26.8% (30)
3:1 Бенфика
14.3% (16)
3:0 Бенфика
7.1% (8)
1:0 Бенфика
6.3% (7)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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