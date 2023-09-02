  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Nuno Almeida
Бенфика
2:0
Первый тайм: 36'
Витория Гимарайнш
0'
1:0
11' Гол в свои ворота
Фернандеш Жорже
17' Желтая карточка
Силва Тьягу
19' Красная карточка
Мендеш Жоао Педро Морейра
30' Желтая карточка
Бах Александр
2:0
33' Гол
Ди Мария Анхель

Ход матча

11'
Фернандеш Жорже
1:0
17'
 
Силва Тьягу
19'
 
Мендеш Жоао Педро Морейра
30'
Бах Александр
 
33'
Ди Мария Анхель
2:0
Прогнозы 112
Бенфика 97.3% (109)
X 1.8% (2)
Витория Гимарайнш 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Витория Гимарайнш
6.05
7.43
9.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Соареш
Самуэл
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
8
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
6
Силва
Ману
3
Вильянуэва
Микель
2
Мигель
Магальяеш
10
Силва
Тьягу
80
Силва
Даниэл
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
72
Фрейтас
Афонсо
7
Силва
Андре
III
11
Силва
Жота
Бенфика
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Бенфика
Витория Гимарайнш

36 матчей

94.4%
5.6%
34 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
19.4%
8.4%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.9%
11.1%
25%
23 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

122.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед

45 матчей

75.6%
13.3%
11.1%
34 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

57.8%
35.6%
6.6%
26 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

51.1%
33.3%
15.6%
23 победы 15 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
КЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
С
3:1
К
2:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
КЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
1:2
ТМС
1:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

45
41

Голов в среднем за матч

2.05
1.78

Среднее время на гол

44
50

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

0.61
0.59

Среднее время на гол

147
152

Всего голов

59
54

Голов в среднем за матч

1.31
1.2

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

68
75

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 3 0.75
Ди Мария Анхель 2 (1) 0.5
Муса Петар 1 0.25
Тенгстедт Каспер 1 0.25
Нерес Давид 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Невеш Жоау 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 1 0.25
Силва Тьягу 1 0.25
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.25
Да Луз Нелсон 1 0.25
Силва Жота 1 0.25

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Рафа 2 0
Муса Петар 0 1
Ди Мария Анхель 1 0
Мариу Жоау 1 0
Бах Александр 1 0
Флорентину 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Силва Антониу 1 0
Невеш Жоау 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гашпар Бруну 2 0
Силва Тьягу 2 0
Феррейра Зе 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 0 1
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4
Бенфика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1
Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1

Результаты матчей

Бенфика
Витория Гимарайнш

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Бенфика
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
13.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
11.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Бенфика
 1:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Г О О О О О Л - Ди Мария Анхель из команды Бенфика легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
  • 30'
    Бах Александр получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    УДАЛЕНИЕ! - Мендеш Жоао Педро Морейра удален за серьёзный фол
  • 17'
    Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Г О О О О Л - Фернандеш Жорже уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 79% завершится победой Витория Гимарайнш.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.27. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.27 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 112
Бенфика 97.3% (109)
X 1.8% (2)
Витория Гимарайнш 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Витория Гимарайнш
6.05
7.43
9.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
Бенфика
97.3% (109)
Ничья
1.8% (2)
Витория Гимарайнш
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.45% (56)
Меньше
49.55% (55)
Обе команды забьют
Да
45.05% (50)
Нет
54.95% (61)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
40.2% (45)
2:1 Бенфика
26.8% (30)
3:1 Бенфика
14.3% (16)
3:0 Бенфика
7.1% (8)
1:0 Бенфика
6.3% (7)
1:1 Ничья
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 