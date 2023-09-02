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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Nuno Almeida
Бенфика
4:0
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
1:0
11' Гол в свои ворота
Фернандеш Жорже
17' Желтая карточка
Силва Тьягу
19' Красная карточка
Мендеш Жоао Педро Морейра
31' Желтая карточка
Бах Александр
2:0
33' Гол
Ди Мария Анхель
40' Желтая карточка
Силва Жота
3:0
45' Гол
Кекчю Оркун
4:0
46' Гол
Эурснес Фредрик
60' Желтая карточка
Отаменди Николас
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79' Желтая карточка
Хэндель Томаш
90' Желтая карточка
Фрейтас Афонсо
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Фрейтас Афонсо
90'+7

Ход матча

11'
Фернандеш Жорже
1:0
17'
 
Силва Тьягу
19'
 
Мендеш Жоао Педро Морейра
31'
Бах Александр
 
33'
Ди Мария Анхель
(Силва Рафа)
2:0
40'
 
Силва Жота
45'
Кекчю Оркун
(Ди Мария Анхель)
3:0
46'
 
Феррейра Зе
Мигель Магальяеш
46'
 
Хэндель Томаш
Силва Тьягу
46'
Эурснес Фредрик
4:0
59'
 
Да Луз Нелсон
Силва Андре
60'
Отаменди Николас
 
65'
Бах Александр
Мариу Жоау
 
65'
Нерес Давид
Жоао Виктор
 
71'
 
Сафира Алиссон
Силва Жота
75'
 
79'
 
Хэндель Томаш
83'
Кабрал Артур
Муса Петар
 
83'
Родригес Фелипе
Отаменди Николас
 
83'
 
Андре Андре
Вильянуэва Микель
90'
Араужу Томаш
Силва Антониу
 
90'
 
Фрейтас Афонсо
90'
 
Фрейтас Афонсо
Прогнозы 112
Бенфика 97.3% (109)
X 1.8% (2)
Витория Гимарайнш 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Соареш
Самуэл
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
8
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
6
Силва
Ману
3
Вильянуэва
Микель
2
Мигель
Магальяеш
10
Силва
Тьягу
80
Силва
Даниэл
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
72
Фрейтас
Афонсо
7
Силва
Андре
III
11
Силва
Жота
Бенфика
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Бенфика
Витория Гимарайнш

36 матчей

94.4%
5.6%
34 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
19.4%
8.4%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.9%
11.1%
25%
23 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

122.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед

45 матчей

75.6%
13.3%
11.1%
34 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

57.8%
35.6%
6.6%
26 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

51.1%
33.3%
15.6%
23 победы 15 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
КЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
С
3:1
К
2:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
КЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
1:2
ТМС
1:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

45
41

Голов в среднем за матч

2.05
1.78

Среднее время на гол

44
50

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

0.61
0.59

Среднее время на гол

147
152

Всего голов

59
54

Голов в среднем за матч

1.31
1.2

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

68
75

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 3 0.75
Ди Мария Анхель 3 (1) 0.75
Эурснес Фредрик 1 0.25
Муса Петар 1 0.25
Кекчю Оркун 1 0.25
Тенгстедт Каспер 1 0.25
Нерес Давид 0 0
Невеш Жоау 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 1 0.25
Силва Тьягу 1 0.25
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.25
Да Луз Нелсон 1 0.25
Силва Жота 1 0.25

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Муса Петар 0 1
Ди Мария Анхель 1 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Флорентину 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Силва Антониу 1 0
Невеш Жоау 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гашпар Бруну 2 0
Силва Тьягу 2 0
Феррейра Зе 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 0 1
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Хэндель Томаш 1 0
Силва Жота 1 0
Фрейтас Афонсо 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4
Бенфика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1
Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1

Результаты матчей

Бенфика
Витория Гимарайнш

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
5.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
13.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
11.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (2)
Бенфика Ди Мария Анхель 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Боавишта Боженик Роберт 3
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Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Мигель Магальяеш уходит с поля и его заменяет Феррейра Зе
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 17'
      Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Г О О О О Л - Фернандеш Жорже уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Бенфика 97.3% (109)
    X 1.8% (2)
    Витория Гимарайнш 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 4:0 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Бенфика
    97.3% (109)
    Ничья
    1.8% (2)
    Витория Гимарайнш
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.45% (56)
    Меньше
    49.55% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    45.05% (50)
    Нет
    54.95% (61)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    40.2% (45)
    2:1 Бенфика
    26.8% (30)
    3:1 Бенфика
    14.3% (16)
    3:0 Бенфика
    7.1% (8)
    1:0 Бенфика
    6.3% (7)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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