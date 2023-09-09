  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Морейренсе
0:0
Первый тайм: 21'
Брага
0'
16' Желтая карточка
Маракас

Ход матча

16'
Маракас
 
Прогнозы 120
Морейренсе 0% (0)
X 10.8% (13)
Брага 89.2% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Брага
3.90
3.65
2.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
9
Луис
Андре
V
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
6
Фонте
Жозе
26
Борха
Кристиан
18
Карвалью
Витор
10
Орта
Андре
20
Лопеш
Рони
14
Джало
Альваро
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
Морейренсе
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Брага

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

21 матч

14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

4.8%
47.6%
47.6%
1 победа 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ТМК
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.55

Среднее время на гол

112
165

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.8

Среднее время на гол

52
50

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алан Осорио 1 0.25
Камачу Жоау 1 0.25
Фримпонг Годфрид 1 0.25
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 2 0.5
Джало Альваро 1 0.25
Пицци Луиш 1 0.25
Брума Арминду 1 0.25
Банза Симон 1 0.25
Руис Абель 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 3 0
Сильва Фабиано 2 0
Франко Гонсало 2 0
Апарисио Педро 1 0
Луис Андре V 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жорж Артур 1 1
Ньякате Сику 2 0
Фонте Жозе 1 0
Борха Кристиан 1 0
Карвалью Витор 1 0
Саласар Родриго 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Морейренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Морейренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0
Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Пенафьел 3:1 Морейренсе - Трофенсе 1:0 Оливейренсе - Морейренсе 2:2
Брага
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4
Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2

Результаты матчей

Морейренсе
Брага

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Арока
 Заявка 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Брага
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Морейренсе
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Морейренсе
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Брага
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Брага
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (2)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Морейренсе Офори Лоуренс 3
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Маракас получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 120
Морейренсе 0% (0)
X 10.8% (13)
Брага 89.2% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Брага
3.90
3.65
2.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Морейренсе 0:0 Брага онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Брага

Исход игры
Морейренсе
0% (0)
Ничья
10.7% (13)
Брага
89.3% (108)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (77)
Меньше
34.75% (41)
Обе команды забьют
Да
72.88% (86)
Нет
27.12% (32)
Популярный счёт
1:2 Брага
57% (69)
0:1 Брага
14% (17)
0:2 Брага
10.7% (13)
1:1 Ничья
8.3% (10)
1:3 Брага
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 