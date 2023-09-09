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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Морейренсе
2:3
Конец матча
Брага
0'
16' Желтая карточка
Маракас
0:1
27' Гол
Лопеш Рони
32' Желтая карточка
Фонте Жозе
1:1
40' Гол
Луис Андре
2:1
45' Гол
Де Соуза Силва Мадсон
53' Красная карточка
Моутинью Жоау
55' Желтая карточка
Моутинью Жоау
66' Желтая карточка
Офори Лоуренс
2:2
82' Гол
Банза Симон
2:3
90' Гол
Али Мохамед Альмоатасембеллах
90'+10

Ход матча

16'
Маракас
 
27'
0:1
Лопеш Рони
(Джало Альваро)
32'
 
Фонте Жозе
40'
Луис Андре
(Франко Гонсало)
1:1
45'
Де Соуза Силва Мадсон
(Камачу Жоау)
2:1
46'
 
Моутинью Жоау
Орта Андре
53'
 
Моутинью Жоау
55'
 
Моутинью Жоау
57'
 
Али Мохамед Альмоатасембеллах
Карвалью Витор
64'
 
Марин Адриан
Борха Кристиан
64'
 
Пицци Луиш
Лопеш Рони
66'
Офори Лоуренс
 
77'
 
Фернандеш Рожер
Гомес Виктор
77'
Антониссе Джереми
Де Соуза Силва Мадсон
 
82'
2:2
Банза Симон
(Паулу Оливейра)
87'
Апарисио Педро
Алан Осорио
 
87'
Рамос Рубен
Франко Гонсало
 
90'
2:3
Али Мохамед Альмоатасембеллах
(Пицци Луиш)
90'
Амадор Педру
Камачу Жоау
 
Прогнозы 122
Морейренсе 0% (0)
X 10.7% (13)
Брага 89.3% (109)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
9
Луис
Андре
V
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
6
Фонте
Жозе
26
Борха
Кристиан
18
Карвалью
Витор
10
Орта
Андре
20
Лопеш
Рони
14
Джало
Альваро
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
Морейренсе
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Брага

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

21 матч

14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

4.8%
47.6%
47.6%
1 победа 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ТМК
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.55

Среднее время на гол

112
165

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.8

Среднее время на гол

52
50

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алан Осорио 1 0.25
Камачу Жоау 1 0.25
Де Соуза Силва Мадсон 1 0.25
Луис Андре V 1 0.25
Фримпонг Годфрид 1 0.25
Франко Гонсало 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 2 0.5
Банза Симон 2 0.5
Джало Альваро 1 0.25
Пицци Луиш 1 0.25
Брума Арминду 1 0.25
Лопеш Рони 1 0.25
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.25
Паулу Оливейра 0 0
Руис Абель 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 4 0
Сильва Фабиано 2 0
Франко Гонсало 2 0
Апарисио Педро 1 0
Луис Андре V 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Маракас 1 0
Пинто Денис 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 1 1
Жорж Артур 1 1
Фонте Жозе 2 0
Ньякате Сику 2 0
Борха Кристиан 1 0
Карвалью Витор 1 0
Саласар Родриго 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
0
Морейренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Морейренсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
5
56%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0
Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Пенафьел 3:1 Морейренсе - Трофенсе 1:0 Оливейренсе - Морейренсе 2:2
Брага
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4
Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2

Результаты матчей

Морейренсе
Брага

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
7.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Арока
 Заявка 4 1 3 0 8 - 7 6
9.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брага
 Заявка 2 2 0 0 7 - 4 6
3.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (2)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
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Топ нарушителей
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
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    • 53'
      The card for Моутинью Жоау from Брага was disallowed via VAR intervention.
    • 46'
      Тактическая замена. Орта Андре уходит с поля и его заменяет Моутинью Жоау
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 27'
      Г О О О О Л - Лопеш Рони забивает с правой ноги!
    • 16'
      Маракас получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Морейренсе 0% (0)
    X 10.7% (13)
    Брага 89.3% (109)
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    Где смотреть матч Морейренсе 2:3 Брага онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Морейренсе 2:3 Брага

    Исход игры
    Морейренсе
    0% (0)
    Ничья
    10.7% (13)
    Брага
    89.3% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (77)
    Меньше
    35.29% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    72.27% (86)
    Нет
    27.73% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    56.6% (69)
    0:1 Брага
    13.9% (17)
    0:2 Брага
    11.5% (14)
    1:1 Ничья
    8.2% (10)
    1:3 Брага
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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