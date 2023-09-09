Тур: 3. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Claudio Pereira
2:3
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаМаракас
0:1
27' ГолЛопеш Рони
32' Желтая карточкаФонте Жозе
1:1
40' ГолЛуис Андре
2:1
45' ГолДе Соуза Силва Мадсон
53' Красная карточкаМоутинью Жоау
55' Желтая карточкаМоутинью Жоау
66' Желтая карточкаОфори Лоуренс
2:2
82' ГолБанза Симон
2:3
90' ГолАли Мохамед Альмоатасембеллах
90'+10
Ход матча
16'
27'
0:1
32'
40'
1:1
45'
53'
55'
64'
66'
82'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Маракас
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
10
Орта
Андре
20
Лопеш
Рони
23
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Манга МатарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Rui Borges
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Морейренсе
Брага
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
21 матч
14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
4.8%
47.6%
47.6%
1 победа 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.8
0.55
Среднее время на гол
112
165
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.8
Среднее время на гол
52
50
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алан Осорио
|1
|0.25
|Камачу Жоау
|1
|0.25
|Де Соуза Силва Мадсон
|1
|0.25
|Луис Андре V
|1
|0.25
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.25
|Франко Гонсало
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|2
|0.5
|Банза Симон
|2
|0.5
|Джало Альваро
|1
|0.25
|Пицци Луиш
|1
|0.25
|Брума Арминду
|1
|0.25
|Лопеш Рони
|1
|0.25
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.25
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Руис Абель
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|4
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Франко Гонсало
|2
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Луис Андре V
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Маракас
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|1
|1
|Жорж Артур
|1
|1
|Фонте Жозе
|2
|0
|Ньякате Сику
|2
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
|Джало Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
0
Морейренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Морейренсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
5
56%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0
Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Пенафьел 3:1 Морейренсе - Трофенсе 1:0 Оливейренсе - Морейренсе 2:2
Брага
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4
Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2
Результаты матчей
Морейренсе
Брага
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3 (1)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|4
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Морейренсе 2:3 Брага
Исход игры
Морейренсе
0% (0)
Ничья
10.7% (13)
Брага
89.3% (109)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (77)
Меньше
35.29% (42)
Обе команды забьют
Да
72.27% (86)
Нет
27.73% (33)
Популярный счёт
1:2 Брага
56.6% (69)
0:1 Брага
13.9% (17)
0:2 Брага
11.5% (14)
1:1 Ничья
8.2% (10)
1:3 Брага
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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