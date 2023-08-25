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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Коньяспор
2:0
Конец матча
Газиантеп
0'
4' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул
31' Желтая карточка
Риаскос Брайан
45' Желтая карточка
Кальво Франсиско
1:0
68' Гол
Хауберт Гильерме
2:0
90' Гол
Мурич Роберт
90'+7

Ход матча

4'
 
Эрсой Эртугрул
31'
 
Риаскос Брайан
45'
Кальво Франсиско
 
60'
Михаляк Конрад
Морено Марлос
 
60'
Малли Юнус
Чикылдэу Александру
 
61'
Мурич Роберт
Андреасен Лука
 
62'
 
Градель Макс-Ален
Эскихеллач Мустафа
68'
Хауберт Гильерме
(Чикалеши Сокол)
1:0
75'
 
Маркович Лазар
Бикел Жаниу
81'
Юлгюн Огулджан
Паш Бруно
 
90'
 
Артан Омюрджан
М'баката Салем
90'
 
Мирза Кихан
Соялп Фуркан
90'
Мурич Роберт
(Михаляк Конрад)
2:0
90'
Бюйюксаяр Мехмет Али
Чикалеши Сокол
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
5
Язгылы
Угурджан
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
23
Паш
Бруно
11
Андреасен
Лука
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
19
Шен
Батухан
22
М'баката
Салем
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
24
Хасеф
Науфель
8
Евтович
Марко
11
Эскихеллач
Мустафа
5
Соялп
Фуркан
12
Бикел
Жаниу
44
Максим
Александру
94
Риаскос
Брайан
Коньяспор
4-2-3-1
Газиантеп
4-1-4-1

История личных встреч

Коньяспор
Газиантеп

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:3
К
1:1
С
0:1
С
4:1
С
3:2
С
0:0
К
2:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Среднее время на гол

75
64

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 2 (1) 0.67
Мурич Роберт 1 0.33
Хауберт Гильерме 1 0.33
Михаляк Конрад 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соялп Фуркан 1 0.33
Кызылдаг Арда 1 0.33
Градель Макс-Ален 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 2 0
Демирбаг Адиль 0 1
Кальво Франсиско 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Паш Бруно 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максим Александру 1 1
Erdal Gunes 1 0
Градель Макс-Ален 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Эрсой Эртугрул 1 0
Бикел Жаниу 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Коньяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Газиантеп
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0
Коньяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Газиантеп
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2
Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Хатайспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Гиресунспор 0:0
Газиантеп
(20 матчей)
10%
90%
2 победы 0 ничьих 18 поражений
Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Хатайспор 4:1 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2 Газиантеп - Сивасспор 1:2

Результаты матчей

Коньяспор
Газиантеп

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Ризеспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аланьяспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Трабзонспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Касымпаша
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Пендикспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Коньяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Самсунспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Пендикспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Галатасарай
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Ризеспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 3
Коньяспор Чикалеши Сокол 2 (1)
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Галатасарай Икарди Мауро 2
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 2
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Фатих Карагюмрюк Дурсун Салих 2
Адана Демирспор Кевин Родригес 2
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Кальво Франсиско получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Риаскос Брайан получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Эрсой Эртугрул получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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