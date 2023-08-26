Тур: 3. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
1:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаХайрадинович Харис
45' Желтая карточкаКара Айтач
0:1
45' ПенальтиРомеро Оскар
72' Желтая карточкаЯнниотис Андреас
1:1
81' ГолВинк Клаудио
90' Желтая карточкаАсан Серкан
90' Вторая желтая карточкаАсан Серкан
90'+5
Ход матча
45'
45'
0:1
72'
81'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
58
Yasin
Oezcan
35
Кара
Айтач
97
Гомис
Ирон
61
Асан
Серкан
66
Лусамба
Арно
10
Ромеро
Оскар
90
Emeka
Eze2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Yasin OezcanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Selim DilliЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Ali Demirel
-
25 Ali Yanar
-
13 Adnan Aktas
-
-
41 Berat Kalkan
-
-
98 Melih Akyuz
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Emeka Eze2Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Burak OgurВратарь
- Защитник
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Goekcan KayaПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Osman Ozkoylu
История личных встреч
Касымпаша
Пендикспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|1
|0.33
|Винк Клаудио
|1
|0.33
|Фалл Мамаду
|1
|0.33
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0.33
|Хайрадинович Харис
|0
|0
|Омеруо Кеннет
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Оскар
|2 (2)
|0.67
|Тюрам Рожерио
|1
|0.33
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кара Айтач
|1
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Озгенч Эрдем
|1
|0
|Вукович Йосип
|1
|0
|Burak Ogur
|1
|0
|Асан Серкан
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Касымпаша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пендикспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
0
0
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2
Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1
Пендикспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1
Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Аданаспор 3:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Пендикспор - Кечиоренгюджю 2:1 Пендикспор - Денизлиспор 2:1
Результаты матчей
Касымпаша
Пендикспор
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|3:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|2:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|3:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|3:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|2:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Коньяспор
|Чикалеши Сокол
|2 (1)
|Истанбулспор
|Ibrahim Yilmaz
|2
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|2
|Анкарагюджю
|Бекироглу Эфкан
|2
|Газиантеп
|Максим Александру
|1 1
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 1
|Истанбулспор
|Яшар Али
|1 1
|Фатих Карагюмрюк
|Дурсун Салих
|2
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|2