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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Касымпаша
1:1
Конец матча
Пендикспор
0'
32' Желтая карточка
Хайрадинович Харис
45' Желтая карточка
Кара Айтач
0:1
45' Пенальти
Ромеро Оскар
72' Желтая карточка
Янниотис Андреас
1:1
81' Гол
Винк Клаудио
90' Желтая карточка
Асан Серкан
90' Вторая желтая карточка
Асан Серкан
90'+5

Ход матча

22'
 
Gorkem Bitin
Emeka Eze2
32'
Хайрадинович Харис
 
45'
Кара Айтач
 
45'
0:1
Ромеро Оскар
46'
Erdem Cetinkaya
Гомис Ирон
 
65'
 
Цекици Эндри
Ромеро Оскар
66'
 
Ярдымджи Эренджан
Тюрам Рожерио
72'
Янниотис Андреас
 
75'
Selim Dilli
Гюл Гёкхан
 
81'
Винк Клаудио
(Омеруо Кеннет)
1:1
83'
 
Goekcan Kaya
Акбунар Халиль
90'
 
Асан Серкан
90'
Саддики Дрейс
Tuncer Duhan Aksu
 
90'
 
Асан Серкан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
58
Yasin
Oezcan
3
Tuncer
Duhan
Aksu
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
97
Гомис
Ирон
7
Фалл
Мамаду
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
23
Велинтон
Соуза
14
Joher
Khadim
Rassoul
6
Секейра
Нуну
66
Лусамба
Арно
4
Вукович
Йосип
34
Тюрам
Рожерио
10
Ромеро
Оскар
11
Акбунар
Халиль
90
Emeka
Eze2
Касымпаша
4-2-3-1
Пендикспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Пендикспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 1 0.33
Винк Клаудио 1 0.33
Фалл Мамаду 1 0.33
Бен Уаннес Мортада 1 0.33
Хайрадинович Харис 0 0
Омеруо Кеннет 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Оскар 2 (2) 0.67
Тюрам Рожерио 1 0.33

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кара Айтач 1 0
Янниотис Андреас 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Озгенч Эрдем 1 0
Вукович Йосип 1 0
Burak Ogur 1 0
Асан Серкан 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Касымпаша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пендикспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
0
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2
Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1
Пендикспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1
Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Аданаспор 3:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Пендикспор - Кечиоренгюджю 2:1 Пендикспор - Денизлиспор 2:1

Результаты матчей

Касымпаша
Пендикспор

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Ризеспор
 3:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Трабзонспор
 2:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Аланьяспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Трабзонспор
 2:3 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ризеспор
 3:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Пендикспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ризеспор
 3:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Коньяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Самсунспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Галатасарай
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Трабзонспор
 2:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 3
Коньяспор Чикалеши Сокол 2 (1)
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Галатасарай Икарди Мауро 2
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 2
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Фатих Карагюмрюк Дурсун Салих 2
Адана Демирспор Кевин Родригес 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Г О О О О Л - Ромеро Оскар из команды Пендикспор забивает с точки!
  • 47'
    Кара Айтач получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Хайрадинович Харис получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Emeka Eze уходит с поля. Gorkem Bitin выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Касымпаша 1:1 Пендикспор онлайн

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