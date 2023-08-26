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Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Трабзонспор
2:3
Второй тайм: 90+'
Ризеспор
0'
0:1
20' Гол
Мочи Отилла
21' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
38' Желтая карточка
Пала Митхат
0:2
43' Гол
Keser Benhur
1:2
58' Пенальти
Бакасетас Тасос
1:3
66' Гол
Keser Benhur
2:3
83' Гол
Дестан Энис

Ход матча

20'
0:1
Мочи Отилла
(Топчу Эмир Хан)
21'
Стрюгер-Ларсен Йенс
 
38'
 
Пала Митхат
43'
0:2
Keser Benhur
(Зекири Альтин)
46'
Фунтас Таксиархис
Теклич Тонио
 
46'
Айдин Мехмет
Стрюгер-Ларсен Йенс
 
58'
Бакасетас Тасос
1:2
59'
 
Пинчи Оскар
Варешанович Дал
66'
1:3
Keser Benhur
(Зекири Альтин)
70'
Эмюр Абдулкадир
Вишча Эдин
 
70'
Дестан Энис
Бозок Умут
 
83'
Дестан Энис
(Барди Энис)
2:3
84'
Гюрпюз Гёктан
Курбелис Димитрис
 
84'
 
Диуф Умар
Зауэр Густаво
89'
 
Seyfettin Yasar
Зекири Альтин

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Ризеспор
43.00
4.70
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
2
Rayyan
Baniya
32
Бенкович
Филип
18
Элмалы
Эврен
Эрен
21
Курбелис
Димитрис
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
11
Бакасетас
Тасос
91
Теклич
Тонио
9
Бозок
Умут
23
Аккан
Гёкхан
37
Taha
Sahin
53
Топчу
Эмир
Хан
4
Мочи
Отилла
3
Пехливан
Халиль
54
Пала
Митхат
10
Ibrahim
Olawoyin
7
Keser
Benhur
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
11
Зауэр
Густаво
Трабзонспор
4-1-4-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Ризеспор

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
ТМС
3:4
С
5:2
С
1:2
С
2:3
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
6:0
С
3:0
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
0:4

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

3.25
1.8

Среднее время на гол

27
50

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

2.11
1.56

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

42
57

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денсвил Стефано 1 0.33
Бакасетас Тасос 1 (1) 0.33
Эмюр Абдулкадир 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Keser Benhur 2 0.67
Мари Джон 1 0.33
Мочи Отилла 1 0.33
Зекири Альтин 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Seyfettin Yasar 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Барди Энис 1 0
Элмалы Эврен Эрен 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пала Митхат 2 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Ibrahim Olawoyin 1 0
Зекири Альтин 1 0
Seyfettin Yasar 1 0
Taha Sahin 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ризеспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Трабзонспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ризеспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Трабзонспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ризеспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3
Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Анкарагюджю - Трабзонспор 3:1
Ризеспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0
Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0 Ризеспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 4:2 Эюпспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Алтай 3:1 Бодрумспор - Ризеспор 1:2 Самсунспор - Ризеспор 2:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Ризеспор

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Касымпаша
 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Ризеспор
 3:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Трабзонспор
 2:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Пендикспор
 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Касымпаша
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Аланьяспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Трабзонспор
 2:3 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ризеспор
 3:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Пендикспор
 1:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ризеспор
 3:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Пендикспор
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Коньяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Самсунспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Галатасарай
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Касымпаша
 1:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Трабзонспор
 2:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 3
Коньяспор Чикалеши Сокол 2 (1)
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Галатасарай Икарди Мауро 2
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 2
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Фатих Карагюмрюк Дурсун Салих 2
Адана Демирспор Кевин Родригес 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Трабзонспор
    Ничья
    Ризеспор
    43.00
    4.70
    4.60
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    Где смотреть матч Трабзонспор 2:3 Ризеспор онлайн

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