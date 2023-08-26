Тур: 3. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
1:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолЛарссон Сэм
20' Желтая карточкаАссомбалонга Бритт
1:1
36' ГолРодригес Жерсон
42' Желтая карточкаШарич Дарио
72' Желтая карточкаРодригес Жерсон
90' Желтая карточкаАкьоль Уфук
90' Желтая карточкаМанай Рей
90'+7
Ход матча
10'
0:1
36'
1:1
42'
72'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
7 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
99
Палули
Мурат
24
Сайс
Самуэль
17
Башсан
Эмрах
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
16
Фреди
Гомеш
10
Ларссон
Сэм
77
Бютюки
Зюмер
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гекай ЭмреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Servet Cetin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шахин Нури
История личных встреч
Сивасспор
Антальяспор
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
62.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
30 матчей
36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
43.3%
26.7%
9 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.13
1.47
Среднее время на гол
79
61
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
39
38
Голов в среднем за матч
1.3
1.27
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
69
71
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Жерсон
|2
|0.67
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.33
|Сайс Самуэль
|1
|0.33
|Османпаша Джанер
|1
|0.33
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вурал Гюрай
|1
|0.33
|Ларссон Сэм
|1
|0.33
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Османпаша Джанер
|1
|0
|Харисис Харилаос
|1
|0
|Yunus Emre Konak
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Антальяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Антальяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2
Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1
Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1
Результаты матчей
Сивасспор
Антальяспор
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Коньяспор
|Чикалеши Сокол
|2 (1)
|Истанбулспор
|Ibrahim Yilmaz
|2
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|2
|Анкарагюджю
|Бекироглу Эфкан
|2
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Газиантеп
|Максим Александру
|1 1
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 1
|Истанбулспор
|Яшар Али
|1 1
|Фатих Карагюмрюк
|Дурсун Салих
|2