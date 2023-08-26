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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Сивасспор
1:1
Конец матча
Антальяспор
0'
0:1
10' Гол
Ларссон Сэм
20' Желтая карточка
Ассомбалонга Бритт
1:1
36' Гол
Родригес Жерсон
42' Желтая карточка
Шарич Дарио
72' Желтая карточка
Родригес Жерсон
90' Желтая карточка
Акьоль Уфук
90' Желтая карточка
Манай Рей
90'+7

Ход матча

10'
0:1
Ларссон Сэм
20'
 
Ассомбалонга Бритт
35'
 
Шарич Дарио
Калузиньски Якуб
36'
Родригес Жерсон
1:1
42'
 
Шарич Дарио
46'
 
Акьоль Уфук
Фреди Гомеш
59'
 
Хольтманн Геррит
Ешильюрт Эрдоган
60'
 
Ван де Стрек Сандер
Ассомбалонга Бритт
65'
Квет Роман
Башсан Эмрах
 
72'
Родригес Жерсон
 
79'
 
Ракип Эрдаль
Бютюки Зюмер
89'
Кейта Абдул-Кадер
Yunus Emre Konak
 
89'
Манай Рей
Родригес Жерсон
 
90'
 
Акьоль Уфук
90'
Манай Рей
 
90'
Арслан Хакан
Сайс Самуэль
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 7 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Вурал
Али
Шашал
99
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
8
Харисис
Харилаос
72
Yunus
Emre
Konak
24
Сайс
Самуэль
17
Башсан
Эмрах
10
Нжи
Клинтон
Муа
11
Родригес
Жерсон
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
16
Фреди
Гомеш
17
Ешильюрт
Эрдоган
10
Ларссон
Сэм
77
Бютюки
Зюмер
97
Ассомбалонга
Бритт
Сивасспор
4-3-3
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Антальяспор

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
62.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
43.3%
26.7%
9 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
0:2
С
1:2
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
2:4
К
0:1
С
0:0
С
1:0
К
1:1
К
0:0
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
1:4
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
0:3
С
2:1
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.47

Среднее время на гол

79
61

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

39
38

Голов в среднем за матч

1.3
1.27

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

69
71

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Жерсон 2 0.67
Нжи Клинтон Муа 1 0.33
Сайс Самуэль 1 0.33
Османпаша Джанер 1 0.33
Башсан Эмрах 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вурал Гюрай 1 0.33
Ларссон Сэм 1 0.33
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Османпаша Джанер 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Yunus Emre Konak 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Шарич Дарио 1 0
Калузиньски Якуб 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Антальяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Антальяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2
Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1
Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1

Результаты матчей

Сивасспор
Антальяспор

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Сивасспор
 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Антальяспор
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Аланьяспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Сивасспор
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Антальяспор
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Пендикспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сивасспор
 1:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Самсунспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Галатасарай
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Коньяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Антальяспор
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 3
Коньяспор Чикалеши Сокол 2 (1)
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Галатасарай Икарди Мауро 2
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 2
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Фатих Карагюмрюк Дурсун Салих 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Шарич Дарио получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Г О О О О Л - Родригес Жерсон бьет в цель!
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