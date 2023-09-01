Тур: 6. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
3:1
Конец матча
0'
10' Красная карточкаСалюк Владимир
17' Желтая карточкаАвагимян Артур
23' Желтая карточкаПаст Евгений
0:1
24' ПенальтиПутря Илья
29' Желтая карточкаКузык Орест
1:1
35' ПенальтиIago Siqueira
2:1
45' ГолШарай Станислав
48' Желтая карточкаVasyl Gakman
54' Желтая карточкаВасильев Александр Андреевич
3:1
71' ГолШарай Владислав
75' Желтая карточкаШестаков Михаил
80' Желтая карточкаШарай Владислав
90' Желтая карточкаПутря Илья
90'+4
Ход матча
10'
14'
17'
23'
24'
0:1
29'
35'
1:1
45'
2:1
48'
71'
3:1
75'
80'
90'
44
Паст
Евгений
71
Vasyl
Gakman
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
71 Vasyl GakmanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaНападающий
-
-
-
21 Illia Ukhan
-
-
70 Samson Iyede
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Верес
Черноморец Од
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
0.75
Среднее время на гол
33
120
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
1.33
Среднее время на гол
360
67
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.4
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.2
|Шарай Владислав
|1
|0.2
|Iago Siqueira
|1 (1)
|0.2
|Марусич Максим
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samson Iyede
|2
|0.33
|Бойчук Богдан
|1
|0.17
|Шпорн Йон
|1
|0.17
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.17
|Авагимян Артур
|1
|0.17
|Штогрин Андрей
|1
|0.17
|Путря Илья
|1 (1)
|0.17
|Кузык Орест
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шестаков Михаил
|3
|0
|Балан Денис
|1
|1
|Шарай Владислав
|2
|0
|Vasyl Gakman
|2
|0
|Марусич Максим
|0
|1
|Паст Евгений
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0
|Кухарук Андрей
|1
|0
|Вовченко Семён
|1
|0
|Iago Siqueira
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|2
|2
|Кузык Орест
|2
|1
|Шпорн Йон
|3
|0
|Путря Илья
|3
|0
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0
|Бойчук Богдан
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Luka Gucek
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
Результаты матчей
Верес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Черноморец Од
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Верес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Черноморец Од
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Верес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Черноморец Од
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
10
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2
Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0
ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1
Результаты матчей
Верес
Черноморец Од
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Верес
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
33
14
15
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|3
|Шахтёр Донецк
|Крыськив Дмитрий
|2 (2)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Заря
|Джордан
|1 2
|Кривбасс
|Хомченовский Дмитрий
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Золотов Николай
|1 2