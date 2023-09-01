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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Верес
3:1
Конец матча
Черноморец Од
0'
10' Красная карточка
Салюк Владимир
14' Желтая карточка
17' Желтая карточка
Авагимян Артур
23' Желтая карточка
Паст Евгений
0:1
24' Пенальти
Путря Илья
29' Желтая карточка
Кузык Орест
1:1
35' Пенальти
Iago Siqueira
2:1
45' Гол
Шарай Станислав
48' Желтая карточка
Vasyl Gakman
54' Желтая карточка
Васильев Александр Андреевич
3:1
71' Гол
Шарай Владислав
75' Желтая карточка
Шестаков Михаил
80' Желтая карточка
Шарай Владислав
90' Желтая карточка
Путря Илья
90'+4
44
Паст
Евгений
71
Vasyl
Gakman
5
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
23
Кучеренко
Александр
29
Кучеров
Валерий
20
Iago
Siqueira
25
Шарай
Станислав
77
Шарай
Владислав
89
Гайдучик
Николай
99
Шевченко
Алексей
9
Путря
Илья
5
Luka
Gucek
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
27
Васильев
Александр
Андреевич
77
Штогрин
Андрей
8
Шпорн
Йон
7
Кузык
Орест
20
Авагимян
Артур
45
Брагару
Максим
Верес
Черноморец Од

История личных встреч

Верес
Черноморец Од

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПД
4:0
ПД
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
0.75

Среднее время на гол

33
120

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
1.33

Среднее время на гол

360
67

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.4
Evgeny Shevchenko III 1 0.2
Шарай Владислав 1 0.2
Iago Siqueira 1 (1) 0.2
Марусич Максим 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samson Iyede 2 0.33
Бойчук Богдан 1 0.17
Шпорн Йон 1 0.17
Васильев Александр Андреевич 1 0.17
Авагимян Артур 1 0.17
Штогрин Андрей 1 0.17
Путря Илья 1 (1) 0.17
Кузык Орест 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шестаков Михаил 3 0
Балан Денис 1 1
Шарай Владислав 2 0
Vasyl Gakman 2 0
Марусич Максим 0 1
Паст Евгений 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Evgeny Shevchenko III 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Вовченко Семён 1 0
Iago Siqueira 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 2 2
Кузык Орест 2 1
Шпорн Йон 3 0
Путря Илья 3 0
Васильев Александр Андреевич 2 0
Бойчук Богдан 2 0
Авагимян Артур 2 0
Luka Gucek 2 0
Брагару Максим 2 0
Samson Iyede 1 0
Билык Олег 1 0

Результаты матчей

Верес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Черноморец Од
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Верес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Черноморец Од
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Верес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Черноморец Од
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
10
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2
Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0
ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1

Результаты матчей

Верес
Черноморец Од

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Верес
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Черноморец Од
 6 3 0 3 9 - 9 9
5.
Кривбасс
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Колос Ковалёвка
 5 2 2 1 5 - 3 8
7.
Александрия
 5 2 1 2 3 - 5 7
8.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Металлист-1925
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 6 - 8 6
11.
Заря
 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 7 5
13.
Днепр-1
 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Верес
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 4 - 7 3
16.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Колос Ковалёвка
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Днепр-1
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Минай
 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Шахтёр Донецк
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Кривбасс
 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Заря
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Оболонь
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 3
Шахтёр Донецк Крыськив Дмитрий 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Заря Джордан 1 2
Кривбасс Хомченовский Дмитрий 1 2
Колос Ковалёвка Золотов Николай 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Vasyl Gakman получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Vasyl Gakman сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Stanislav Sharay бьет в цель!
    • 35'
      Г О О О О Л - Iago Siqueira из команды Верес забивает с точки!
    • 29'
      Кузык Орест получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Г О О О О Л - Путря Илья из команды Черноморец Од забивает с точки!
    • 23'
      Паст Евгений получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Авагимян Артур получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      УДАЛЕНИЕ! - Салюк Владимир увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Верес 3:1 Черноморец Од онлайн

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