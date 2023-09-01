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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Касымпаша
0:3
Второй тайм: 58'
Трабзонспор
0'
0:1
15' Гол
Дестан Энис
0:2
28' Гол
Барди Энис
34' Желтая карточка
Винк Клаудио
41' Желтая карточка
Кара Айтач
43' Желтая карточка
Хасполат Догукан
0:3
45' Гол
Бенкович Филип
47' Желтая карточка
Айдин Мехмет

Ход матча

15'
0:1
Дестан Энис
(Вишча Эдин)
28'
0:2
Барди Энис
(Эмюр Абдулкадир)
34'
Винк Клаудио
 
41'
Кара Айтач
 
43'
 
Хасполат Догукан
45'
0:3
Бенкович Филип
(Эмюр Абдулкадир)
46'
Гомис Ирон
Гюл Гёкхан
 
47'
 
Айдин Мехмет
54'
Дилли Селим
Четинкая Эрдем
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Трабзонспор
78.00
3.55
2.42
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
58
Озчан
Ясин
3
Аксу
Тунджер
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
11
Четинкая
Эрдем
7
Фалл
Мамаду
1
Чакыр
Угурджан
50
Айдин
Мехмет
2
Бания
Раян
32
Бенкович
Филип
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
34
Хасполат
Догукан
7
Вишча
Эдин
10
Эмюр
Абдулкадир
11
Бакасетас
Тасос
8
Барди
Энис
94
Дестан
Энис
Касымпаша
4-2-3-1
Трабзонспор
4-1-4-1

История личных встреч

Касымпаша
Трабзонспор

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

30 матчей

23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:0
ТМК
1:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
ТМК
2:1
С
1:2
С
3:4
С
6:0
С
1:1
С
2:2
С
4:2
С
2:5
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:6
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
3:2
С
2:0
КТ
1:1
С
1:0
С
1:0
С
0:7
С
2:0
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.21
1.31

Среднее время на гол

74
68

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.75
1.64

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

45
44

Голов в среднем за матч

1.5
1.47

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

60
61

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 1 0.25
Винк Клаудио 1 0.25
Фалл Мамаду 1 0.25
Бен Уаннес Мортада 1 0.25
Хайрадинович Харис 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестан Энис 2 0.5
Барди Энис 1 0.25
Денсвил Стефано 1 0.25
Бенкович Филип 1 0.25
Бакасетас Тасос 1 (1) 0.25
Эмюр Абдулкадир 0 0
Вишча Эдин 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кара Айтач 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Винк Клаудио 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Барди Энис 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Элмалы Эврен Эрен 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Касымпаша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
1
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0
Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0
Трабзонспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5
Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0

Результаты матчей

Касымпаша
Трабзонспор

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ризеспор
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Кайсериспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Касымпаша
 0:3 Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Антальяспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Касымпаша
 0:3 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Пендикспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Ризеспор
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Галатасарай
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Касымпаша
 0:3 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Коньяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Кайсериспор Тиам Маме 2 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 2 (1)
Истанбулспор Йылмаз Ибрахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Четинкая Эрдем уходит с поля. Дилли Селим выходит вместо него
  • 51'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 47'
    Айдин Мехмет получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Гюл Гёкхан уходит с поля. Гомис Ирон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Бенкович Филип бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Трабзонспор
78.00
3.55
2.42
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Где смотреть матч Касымпаша 0:3 Трабзонспор онлайн

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