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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Касымпаша
1:5
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
15' Гол
Дестан Энис
0:2
28' Гол
Барди Энис
34' Желтая карточка
Винк Клаудио
41' Желтая карточка
Кара Айтач
43' Желтая карточка
Хасполат Догукан
0:3
45' Гол
Бенкович Филип
47' Желтая карточка
Айдин Мехмет
60' Желтая карточка
Гомис Ирон
0:4
64' Гол
Барди Энис
75' Желтая карточка
Чакыр Угурджан
0:5
82' Гол
Гюрпюз Гёктан
1:5
85' Гол
Винк Клаудио
90'+3

Ход матча

15'
0:1
Дестан Энис
(Вишча Эдин)
28'
0:2
Барди Энис
(Эмюр Абдулкадир)
34'
Винк Клаудио
 
41'
Кара Айтач
 
43'
 
Хасполат Догукан
45'
0:3
Бенкович Филип
(Эмюр Абдулкадир)
46'
Гомис Ирон
Гюл Гёкхан
 
47'
 
Айдин Мехмет
53'
Дилли Селим
Четинкая Эрдем
 
60'
Гомис Ирон
 
63'
 
Бозок Умут
Дестан Энис
63'
 
Теклич Тонио
Вишча Эдин
64'
0:4
Барди Энис
70'
 
Тюркмен Хюсейин
Хасполат Догукан
75'
 
Чакыр Угурджан
79'
Демирель Али Шухан
Бен Уаннес Мортада
 
79'
Чифтпынар Садик
Аксу Тунджер
 
82'
 
Гюрпюз Гёктан
Барди Энис
82'
 
Фунтас Таксиархис
Эмюр Абдулкадир
82'
0:5
Гюрпюз Гёктан
(Фунтас Таксиархис)
85'
Винк Клаудио
1:5

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
58
Озчан
Ясин
3
Аксу
Тунджер
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
11
Четинкая
Эрдем
7
Фалл
Мамаду
1
Чакыр
Угурджан
50
Айдин
Мехмет
2
Бания
Раян
32
Бенкович
Филип
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
34
Хасполат
Догукан
7
Вишча
Эдин
10
Эмюр
Абдулкадир
11
Бакасетас
Тасос
8
Барди
Энис
94
Дестан
Энис
Касымпаша
4-2-3-1
Трабзонспор
4-1-4-1

История личных встреч

Касымпаша
Трабзонспор

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

30 матчей

23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:0
ТМК
1:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
ТМК
2:1
С
1:2
С
3:4
С
6:0
С
1:1
С
2:2
С
4:2
С
2:5
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:6
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
3:2
С
2:0
КТ
1:1
С
1:0
С
1:0
С
0:7
С
2:0
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.21
1.31

Среднее время на гол

74
68

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.75
1.64

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

45
44

Голов в среднем за матч

1.5
1.47

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

60
61

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винк Клаудио 2 0.5
Кара Айтач 1 0.25
Фалл Мамаду 1 0.25
Бен Уаннес Мортада 1 0.25
Хайрадинович Харис 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барди Энис 2 0.5
Дестан Энис 2 0.5
Денсвил Стефано 1 0.25
Бенкович Филип 1 0.25
Гюрпюз Гёктан 1 0.25
Бакасетас Тасос 1 (1) 0.25
Эмюр Абдулкадир 0 0
Вишча Эдин 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кара Айтач 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Винк Клаудио 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0
Гомис Ирон 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Элмалы Эврен Эрен 1 0
Айдин Мехмет 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
0
Касымпаша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
1
Касымпаша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Трабзонспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0
Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0
Трабзонспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5
Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0

Результаты матчей

Касымпаша
Трабзонспор

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ризеспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Кайсериспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Антальяспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Пендикспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Галатасарай
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Коньяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Трабзонспор Барди Энис 2 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 2 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
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      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
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      Айдин Мехмет получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Гюл Гёкхан уходит с поля. Гомис Ирон выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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