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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Ризеспор
1:0
Второй тайм: 61'
Фатих Карагюмрюк
0'
32' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
1:0
45' Гол
Варешанович Дал

Ход матча

32'
 
Дрешевич Ибрахим
45'
Варешанович Дал
(Пала Митхат)
1:0
46'
 
Дурсун Салих
Чеккерини Федерико
54'
 
Дурсун Сердар
Фегули Софьян
54'
 
Стураро Стефано
Мендеш Райан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Фатих Карагюмрюк
2.21
4.80
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
54
Пала
Митхат
10
Олавоин
Ибрахим
11
Зауэр
Густаво
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
7
Кесер
Бенхур
1
Дитуро
Матиас
3
Весели
Фредерик
26
Чеккерини
Федерико
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
8
Фегули
Софьян
77
Угур
Аднан
7
Келес
Джан
6
Роден
Маркус
20
Мендеш
Райан
15
Ласанья
Кевин
Ризеспор
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Фатих Карагюмрюк

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
2:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
360

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 2 0.5
Мари Джон 1 0.25
Мочи Отилла 1 0.25
Варешанович Дал 1 0.25
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Зекири Альтин 0 0
Пала Митхат 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роден Маркус 1 0.25
Мендеш Райан 1 0.25
Ласанья Кевин 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олавоин Ибрахим 2 0
Пала Митхат 2 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Зекири Альтин 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Шахин Мухаммет Таха 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дурсун Салих 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Мендеш Райан 1 0
Шукуров Отабек 1 0
Угур Аднан 1 0
Мерджан Левент 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фатих Карагюмрюк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Ризеспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фатих Карагюмрюк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
1
Ризеспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фатих Карагюмрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0
Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0 Ризеспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 4:2 Эюпспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Алтай 3:1 Бодрумспор - Ризеспор 1:2
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0
Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1

Результаты матчей

Ризеспор
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ризеспор
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Кайсериспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Касымпаша
 0:3 Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Антальяспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Касымпаша
 0:3 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Пендикспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Ризеспор
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Галатасарай
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Касымпаша
 0:3 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Коньяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Кайсериспор Тиам Маме 2 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 2 (1)
Истанбулспор Йылмаз Ибрахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Пала Митхат сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Варешанович Дал бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Фатих Карагюмрюк
2.21
4.80
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ризеспор 1:0 Фатих Карагюмрюк онлайн

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