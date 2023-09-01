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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Ризеспор
1:0
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
33' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
1:0
45' Гол
Варешанович Дал
66' Желтая карточка
Пехливан Халиль
74' Желтая карточка
Топчу Эмир Хан
77' Желтая карточка
Аккан Гёкхан
90' Желтая карточка
Шукуров Отабек
90'+9

Ход матча

33'
 
Дрешевич Ибрахим
45'
Варешанович Дал
(Пала Митхат)
1:0
46'
 
Дурсун Салих
Чеккерини Федерико
54'
 
Стураро Стефано
Фегули Софьян
54'
 
Дурсун Сердар
Мендеш Райан
66'
Пехливан Халиль
 
70'
 
Дарри Браим
Келес Джан
70'
 
Шукуров Отабек
Угур Аднан
74'
Топчу Эмир Хан
 
76'
Мор Фэй Мэйм
Зауэр Густаво
 
77'
Аккан Гёкхан
 
82'
Пинчи Оскар
Варешанович Дал
 
89'
Аликулов Хусниддин
Олавоин Ибрахим
 
89'
Яшар Сейфеттин Анил
Зекири Альтин
 
90'
 
Шукуров Отабек

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
54
Пала
Митхат
10
Олавоин
Ибрахим
11
Зауэр
Густаво
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
7
Кесер
Бенхур
1
Дитуро
Матиас
3
Весели
Фредерик
26
Чеккерини
Федерико
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
8
Фегули
Софьян
77
Угур
Аднан
7
Келес
Джан
6
Роден
Маркус
20
Мендеш
Райан
15
Ласанья
Кевин
Ризеспор
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Фатих Карагюмрюк

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
2:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
360

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 2 0.5
Мари Джон 1 0.25
Мочи Отилла 1 0.25
Варешанович Дал 1 0.25
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Зекири Альтин 0 0
Пала Митхат 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роден Маркус 1 0.25
Мендеш Райан 1 0.25
Ласанья Кевин 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 2 0
Олавоин Ибрахим 2 0
Пала Митхат 2 0
Аккан Гёкхан 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Зекири Альтин 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Шахин Мухаммет Таха 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дурсун Салих 2 0
Шукуров Отабек 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Мендеш Райан 1 0
Угур Аднан 1 0
Мерджан Левент 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фатих Карагюмрюк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Ризеспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
1
Ризеспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0
Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0 Ризеспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 4:2 Эюпспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Алтай 3:1 Бодрумспор - Ризеспор 1:2
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0
Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1

Результаты матчей

Ризеспор
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ризеспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Кайсериспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Антальяспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Пендикспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Галатасарай
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Коньяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Трабзонспор Барди Энис 2 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 2 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 2 (1)
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Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
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      Г О О О О Л - Варешанович Дал бьет в цель!
    • 33'
      Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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