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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Пендикспор
1:1
Конец матча
Аланьяспор
0'
8' Желтая карточка
Лусамба Арно
26' Желтая карточка
Байыр Фуркан
42' Желтая карточка
Канполат Эрдем
0:0
45' Не забитый пенальти
Караджа Эфеджан
0:1
88' Гол
Аугусто Лойде
89' Желтая карточка
Аугусто Лойде
1:1
90' Гол
Зюлюнгёз Беркай
90'+6
1
Канполат
Эрдем
58
Кайя
Гёкхан
23
Велинтон
Соуза
14
Рассул
Джохер
Хадим
6
Секейра
Нуну
21
Диаби
Абдулай
4
Вукович
Йосип
66
Лусамба
Арно
11
Акбунар
Халиль
34
Тюрам
Рожерио
10
Ромеро
Оскар
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
88
Оздемир
Юсуф
25
Алмейда
Ричард
10
Новаиш
Жоау
7
Караджа
Эфеджан
17
Жанвье
Николя
27
Аугусто
Лойде
28
Феррейра
Карлос
Эдуардо
Пендикспор
4-4-2
Аланьяспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Оскар 2 (2) 0.5
Тюрам Рожерио 1 0.25
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Лойде 1 0.25
Новаиш Жоау 1 0.25
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0.25
Oguz Aydin 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 1 0
Лусамба Арно 1 0
Вукович Йосип 1 0
Огюр Бурак 1 0
Канполат Эрдем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байыр Фуркан 3 0
Оздемир Юсуф 3 0
Караджа Эфеджан 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Oguz Aydin 0 1
Балковец Юре 1 0
Алити Фидан 1 0
Аугусто Лойде 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аланьяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Пендикспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Пендикспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аланьяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0
Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Аданаспор 3:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Пендикспор - Кечиоренгюджю 2:1
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1
Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2

Результаты матчей

Пендикспор
Аланьяспор

Точный счет

1:5
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Ризеспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
6.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Кайсериспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Пендикспор
 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
15.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Антальяспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Галатасарай
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Коньяспор Чикалеши Сокол 3 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Трабзонспор Барди Энис 2 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Караджа Эфеджан пробил пенальти, но не смог забить!
  • 42'
    Канполат Эрдем получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 26'
      Furkan Bayir получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Лусамба Арно получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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