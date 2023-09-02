Тур: 4. Стадион: Пендик.
1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаЛусамба Арно
26' Желтая карточкаБайыр Фуркан
42' Желтая карточкаКанполат Эрдем
0:0
45' Не забитый пенальтиКараджа Эфеджан
0:1
88' ГолАугусто Лойде
89' Желтая карточкаАугусто Лойде
1:1
90' ГолЗюлюнгёз Беркай
90'+6
Ход матча
8'
26'
42'
45'
0:0
88'
0:1
89'
90'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
58
Кайя
Гёкхан
66
Лусамба
Арно
10
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
58 Кайя ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ромеро ОскарНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Osman Ozkoylu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ismail Zehir
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Оскар
|2 (2)
|0.5
|Тюрам Рожерио
|1
|0.25
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аугусто Лойде
|1
|0.25
|Новаиш Жоау
|1
|0.25
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0.25
|Oguz Aydin
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асан Серкан
|2
|1
|Озгенч Эрдем
|1
|0
|Лусамба Арно
|1
|0
|Вукович Йосип
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Канполат Эрдем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байыр Фуркан
|3
|0
|Оздемир Юсуф
|3
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Oguz Aydin
|0
|1
|Балковец Юре
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Аугусто Лойде
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аланьяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Пендикспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Пендикспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аланьяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0
Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Аданаспор 3:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Пендикспор - Кечиоренгюджю 2:1
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1
Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2
Результаты матчей
Пендикспор
Аланьяспор
Точный счет
1:5
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Коньяспор
|Чикалеши Сокол
|3 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Анкарагюджю
|Бекироглу Эфкан
|3
|Трабзонспор
|Барди Энис
|2 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|2 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|3