Тур: 4. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
0:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаОгюз Ахмет
15' Желтая карточкаБа Уссейну
37' Желтая карточкаОзджан Беркай
40' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
43' Красная карточкаБа Уссейну
0:1
53' ГолЧикалеши Сокол
64' Желтая карточкаПелкас Димитрис
72' Желтая карточкаПаш Бруно
90'+5
Ход матча
13'
15'
37'
40'
43'
53'
64'
72'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ба
Уссейну
19
Абейд
Мехди
23
Тюрюдж
Дениз
22
Огюз
Ахмет
23
Паш
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Дилек ЯсинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
60 Лима ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Паш БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мерт МетеханЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
-
Главный тренер: Станоджевич Александр
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.26
0.89
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
71
100
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|3 (1)
|0.75
|Хауберт Гильерме
|1
|0.25
|Мурич Роберт
|1
|0.25
|Михаляк Конрад
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пелкас Димитрис
|3
|0
|Фигейредо Жоау
|1
|1
|Ба Уссейну
|1
|1
|Алексич Даниел
|1
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Озджан Беркай
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Демирбаг Адиль
|0
|1
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коньяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2
Коньяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3
Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Хатайспор - Коньяспор 0:3
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Коньяспор
|Чикалеши Сокол
|3 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Анкарагюджю
|Бекироглу Эфкан
|3
|Трабзонспор
|Барди Энис
|2 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|2 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|3