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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
0:1
Конец матча
Коньяспор
0'
13' Желтая карточка
Огюз Ахмет
15' Желтая карточка
Ба Уссейну
37' Желтая карточка
Озджан Беркай
40' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
43' Красная карточка
Ба Уссейну
0:1
53' Гол
Чикалеши Сокол
64' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
72' Желтая карточка
Паш Бруно
90'+5

Ход матча

13'
 
Огюз Ахмет
15'
Ба Уссейну
 
37'
Озджан Беркай
 
40'
Тюрюдж Дениз
 
43'
Ба Уссейну
 
46'
Лима Лукас
Тюрюдж Дениз
 
53'
0:1
Чикалеши Сокол
(Хауберт Гильерме)
62'
 
Малли Юнус
Чикылдэу Александру
62'
 
Морено Марлос
Мурич Роберт
62'
Кени Филипп
Абейд Мехди
 
63'
Пелкас Димитрис
Пёнтек Кшиштоф
 
64'
Пелкас Димитрис
 
72'
 
Паш Бруно
75'
 
Н'Зонзи Стивен
Паш Бруно
75'
 
Андреасен Лука
Михаляк Конрад
90'
Барлык Эфеджан
Фигейредо Жоау
 
90'
Илкхан Эмирхан
Озджан Беркай
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Шенгезер
Мухаммед
42
Шахинер
Омер
Али
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
88
Сертель
Джемали
19
Абейд
Мехди
7
Гюрлер
Сердар
23
Тюрюдж
Дениз
10
Озджан
Беркай
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
5
Язгылы
Угурджан
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
23
Паш
Бруно
7
Мурич
Роберт
8
Чикылдэу
Александру
77
Михаляк
Конрад
17
Чикалеши
Сокол
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Коньяспор

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

19 матчей

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
4:3
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
2:1
К
0:0
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
4:0
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.26
0.89

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
100

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 3 (1) 0.75
Хауберт Гильерме 1 0.25
Мурич Роберт 1 0.25
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пелкас Димитрис 3 0
Фигейредо Жоау 1 1
Ба Уссейну 1 1
Алексич Даниел 1 0
Гюрлер Сердар 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Озджан Беркай 1 0
Карзев Эден 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 3 0
Паш Бруно 2 0
Демирбаг Адиль 0 1
Кальво Франсиско 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коньяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2
Коньяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3
Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Хатайспор - Коньяспор 0:3

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Коньяспор

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Ризеспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
6.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Кайсериспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Пендикспор
 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
15.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Антальяспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Галатасарай
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Коньяспор Чикалеши Сокол 3 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Трабзонспор Барди Энис 2 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      УДАЛЕНИЕ! - Ба Уссейну увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 40'
      Тюрюдж Дениз получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Озджан Беркай получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Ба Уссейну получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Огюз Ахмет получил желтую карточку от судьи
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