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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Газиантеп
0:1
Второй тайм: 60'
Галатасарай
0'
0:1
6' Гол
Актюркоглу Мухаммед
36' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул

Ход матча

6'
0:1
Актюркоглу Мухаммед
36'
Эрсой Эртугрул
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Галатасарай
6.10
6.00
1.54
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
19
Шен
Батухан
27
Артан
Омюрджан
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
10
Градель
Макс-Ален
8
Евтович
Марко
11
Эскихеллач
Мустафа
5
Соялп
Фуркан
12
Бикел
Жаниу
44
Максим
Александру
94
Риаскос
Брайан
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
8
Демирбай
Керем
34
Торрейра
Лукас
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
Газиантеп
4-1-4-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Галатасарай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
0:3
С
0:3
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
3:3
С
0:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1.25

Среднее время на гол

112
72

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2.5
2.2

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
50

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соялп Фуркан 1 0.25
Кызылдаг Арда 1 0.25
Градель Макс-Ален 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 2 0.67
Актюркоглу Мухаммед 1 0.33
Айхан Кан 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максим Александру 1 1
Эрсой Эртугрул 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Градель Макс-Ален 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Бикел Жаниу 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окан Бурук 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Икарди Мауро 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Боэ Саша 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Газиантеп
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
10%
90%
2 победы 0 ничьих 18 поражений
Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0
Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Хатайспор 4:1 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2
Галатасарай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0
Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3

Результаты матчей

Газиантеп
Галатасарай

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Галатасарай
 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ризеспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
6.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
7.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 1:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Пендикспор
 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 0:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
6.
Галатасарай
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Антальяспор
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Галатасарай
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Антальяспор
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 3 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 3 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Трабзонспор Барди Энис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Эрсой Эртугрул получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Г О О О О Л - Актюркоглу Мухаммед бьет в цель!
  • 2'
    ГОООООЛ Галатасарай забивает
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой Галатасарай.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Галатасарай
6.10
6.00
1.54
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Газиантеп 0:1 Галатасарай онлайн

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