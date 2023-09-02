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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Газиантеп
0:3
Конец матча
Галатасарай
0'
0:1
5' Гол
Актюркоглу Мухаммед
37' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул
0:2
64' Гол
Икарди Мауро
0:3
73' Пенальти
Икарди Мауро
75' Желтая карточка
Джилободжи Папи
90'+7

Ход матча

5'
0:1
Актюркоглу Мухаммед
37'
Эрсой Эртугрул
 
62'
 
Йылмаз Барыш
Тете
64'
0:2
Икарди Мауро
(Актюркоглу Мухаммед)
68'
Маркович Лазар
Градель Макс-Ален
 
68'
Вальмир Велиу
Евтович Марко
 
73'
0:3
Икарди Мауро
75'
Джилободжи Папи
 
80'
 
Айхан Кан
Мертенс Дрис
80'
 
Дервисоглу Халил
Демирбай Керем
80'
 
Бакамбу Седрик
Икарди Мауро
84'
Озчичек Огюн
Бикел Жаниу
 
84'
Кызылдаг Арда
Джилободжи Папи
 
86'
 
Каратас Казимджан
Анхелиньо Хосе

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 4 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
19
Шен
Батухан
27
Артан
Омюрджан
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
10
Градель
Макс-Ален
8
Евтович
Марко
11
Эскихеллач
Мустафа
5
Соялп
Фуркан
12
Бикел
Жаниу
44
Максим
Александру
94
Риаскос
Брайан
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
8
Демирбай
Керем
34
Торрейра
Лукас
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
Газиантеп
4-1-4-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Галатасарай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
0:3
С
0:3
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
3:3
С
0:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1.25

Среднее время на гол

112
72

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2.5
2.2

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
50

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соялп Фуркан 1 0.25
Кызылдаг Арда 1 0.25
Градель Макс-Ален 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 4 (1) 1.33
Актюркоглу Мухаммед 1 0.33
Айхан Кан 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максим Александру 1 1
Эрсой Эртугрул 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Градель Макс-Ален 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Джилободжи Папи 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Бикел Жаниу 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окан Бурук 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Икарди Мауро 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Боэ Саша 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Газиантеп
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Газиантеп
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Галатасарай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
10%
90%
2 победы 0 ничьих 18 поражений
Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0
Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Хатайспор 4:1 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2
Галатасарай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0
Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3

Результаты матчей

Газиантеп
Галатасарай

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Ризеспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
6.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
7.
Кайсериспор
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Пендикспор
 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Кайсериспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 4
Кайсериспор Тиам Маме 3 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 3 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Весь список
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