  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Антальяспор
1:1
Второй тайм: 61'
Кайсериспор
0'
19' Желтая карточка
Кеман Оливье
31' Желтая карточка
Вурал Гюрай
0:1
34' Гол
Тиам Маме
1:1
44' Гол
Ван де Стрек Сандер
51' Желтая карточка
Кароль Лионель

Ход матча

19'
 
Кеман Оливье
31'
Вурал Гюрай
 
34'
0:1
Тиам Маме
(Дживелек Рамазан)
39'
Ешильюрт Эрдоган
Хольтманн Геррит
 
44'
Ван де Стрек Сандер
1:1
51'
 
Кароль Лионель

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Кайсериспор
4.25
3.97
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
19
Акьоль
Уфук
8
Шарич
Дарио
38
Хольтманн
Геррит
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
25
Баязит
Билал
17
Узодимма
Энтони
3
Аттама
Джозеф
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
89
Ака
Яу
28
Дживелек
Рамазан
10
Кеман
Оливье
6
Карими
Али
II
9
Тиам
Маме
11
Саздаджи
Гекхан
Антальяспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-1-4-1

История личных встреч

Антальяспор
Кайсериспор

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

35 матчей

45.7%
25.7%
28.6%
16 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.3%
48.6%
17.1%
12 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

С
4:0
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
2:2
С
2:2
С
0:0
С
2:0
С
2:1
К
0:2
К
3:1
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
1:1
ПЛТ
0:0
ТПЛ
2:0
С
3:1
С
2:2
С
2:0
С
3:0
STC
0:1
STC
3:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
4:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0

Голы

Всего голов

33
10

Голов в среднем за матч

1.83
0.59

Среднее время на гол

49
153

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.18
0.83

Среднее время на гол

76
108

Всего голов

53
25

Голов в среднем за матч

1.51
0.71

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
8
Больше 23%
Меньше 77%
27

Среднее время на гол

59
126

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вурал Гюрай 1 0.25
Ларссон Сэм 1 0.25
Ван де Стрек Сандер 1 0.25
Хольтманн Геррит 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 3 0.75
Узодимма Энтони 1 0.25
Мане Карлуш 0 0
Дживелек Рамазан 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 1 0
Вурал Гюрай 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Шарич Дарио 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кеман Оливье 1 0
Узодимма Энтони 1 0
Гежек Баран Али 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1
Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Аланьяспор 3:1
Кайсериспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2
Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Трабзонспор - Кайсериспор 3:4 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Хатайспор 3:0 Антальяспор - Кайсериспор 4:0

Результаты матчей

Антальяспор
Кайсериспор

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Галатасарай
 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Ризеспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
6.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
7.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Адана Демирспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 1:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Пендикспор
 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 0:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
6.
Галатасарай
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Адана Демирспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Антальяспор
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Бешикташ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Галатасарай
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Пендикспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Антальяспор
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 3 (1)
Коньяспор Чикалеши Сокол 3 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 3
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 3
Трабзонспор Барди Энис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Кароль Лионель получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Кайсериспор
4.25
3.97
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Антальяспор 1:1 Кайсериспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 