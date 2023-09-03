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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Днепр-1
0:0
Второй тайм: 79'
ЛНЗ Черкассы
0'
54' Желтая карточка
Калюжный Иван
58' Желтая карточка
Савин Антон
69' Желтая карточка
Норенков Денис
1
Волынец
Евгений
34
Танчик
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
20
Горбунов
Сергей
Олегович
6
Горин
Олег
25
Когут
Игорь
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
95
Перес
Фелипе
7
Филиппов
Александр
94
Пеньков
Герман
95
Стасюк
Пётр
71
Лопырёнок
Максим
34
Муравский
Назарий
23
Насонов
Александр
10
Бойко
Виталий
5
Калюжный
Иван
77
Савин
Антон
70
Наумец
Владислав
9
Прядун
Максим
11
Пасич
Геннадий
Днепр-1
ЛНЗ Черкассы

История личных встреч

Днепр-1
ЛНЗ Черкассы

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихалёнок Александр 2 (1) 0.5
Бабенко Руслан 1 0.25
Бланко Доминго 1 (1) 0.25
Адамюк Владимир 0 0
Рубчинский Валентин 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойко Виталий 1 0.17
Шестаков Сергей 1 0.17
Прядун Максим 1 0.17
Наумец Владислав 1 0.17
Пасич Геннадий 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 1 1
Адамюк Владимир 2 0
Бабенко Руслан 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Пихалёнок Александр 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савин Антон 3 0
Хамелюк Владислав 2 0
Муравский Назарий 2 0
Насонов Александр 1 0
Пеньков Герман 1 0
Калюжный Иван 1 0
Прядун Максим 1 0
Пасич Геннадий 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЛНЗ Черкассы
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
0
Днепр-1
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЛНЗ Черкассы
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1
Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3
ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2 СК Полтава - ЛНЗ Черкассы 0:1 Кремень - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлург Зп 1:0 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0

Результаты матчей

Днепр-1
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Полесье
 6 4 0 2 10 - 4 12
3.
Рух Львов
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Ворскла
 5 3 0 2 7 - 8 9
5.
Черноморец Од
 6 3 0 3 9 - 9 9
6.
Кривбасс
 5 2 2 1 8 - 5 8
7.
Колос Ковалёвка
 5 2 2 1 5 - 3 8
8.
Александрия
 6 2 1 3 3 - 6 7
9.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
10.
Металлист-1925
 4 2 0 2 3 - 3 6
11.
Днепр-1
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Заря
 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Верес
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
ЛНЗ Черкассы
 0:0 6 1 1 4 4 - 7 4
16.
Минай
 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Колос Ковалёвка
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
6.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Днепр-1
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ЛНЗ Черкассы
 0:0 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
ЛНЗ Черкассы
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Кривбасс
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Заря
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
8.
Металлист-1925
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Оболонь
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Заря Джордан 1 2
Кривбасс Хомченовский Дмитрий 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Днепр-1 0:0 ЛНЗ Черкассы онлайн

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