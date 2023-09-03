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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:3
Конец матча
Кривбасс
0'
0:1
14' Гол
Задерака Максим
50' Желтая карточка
Богданов Андрей
56' Желтая карточка
Салабай Антон
63' Желтая карточка
Бизимана Джихад
0:2
68' Гол
Понедельник Андрей
0:3
88' Гол
Задерака Максим
90' Желтая карточка
Бурда Никита
90'+5
23
Фесюн
Кирилл
35
Золотов
Николай
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
27
Лучкевич
Валерий
90
Богданов
Андрей
10
Ореховский
Павел
9
Цуриков
Андрей
7
Демченко
Александр
17
Салабай
Антон
47
Мякушко
Сергей
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
10
Хомченовский
Дмитрий
94
Задерака
Максим
78
Кожушко
Олег
Колос Ковалёвка
Кривбасс

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.33
Ореховский Павел 1 (1) 0.17
Безбородько Денис 1 0.17
Vladyslav Veleten 1 0.17
Милько Вадим 0 0
Золотов Николай 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 3 0.5
Бескоровайный Данил 2 0.33
Хомченовский Дмитрий 1 0.17
Дебелко Роман 1 0.17
Кожушко Олег 1 0.17
Понедельник Андрей 1 0.17
Klim Prykhodko 1 0.17
Лунёв Максим 1 (1) 0.17
Дибанго Иван 0 0
Стецков Тимур 0 0
Hrvoje Ilic 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурда Никита 4 0
Золотов Николай 2 1
Богданов Андрей 3 0
Бондаренко Валерий 2 0
Мякушко Сергей 1 0
Безбородько Денис 1 0
Ореховский Павел 1 0
Салабай Антон 1 0
Vladyslav Veleten 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомченовский Дмитрий 2 1
Кожушко Олег 3 0
Бизимана Джихад 2 0
Бескоровайный Данил 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кривбасс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
3
60%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0
Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Кривбасс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3
Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Кривбасс

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Полесье
 6 4 0 2 10 - 4 12
3.
Рух Львов
 1:1 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Кривбасс
 6 3 2 1 11 - 5 11
5.
Ворскла
 5 3 0 2 7 - 8 9
6.
Черноморец Од
 6 3 0 3 9 - 9 9
7.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Металлист-1925
 1:1 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Александрия
 6 2 1 3 3 - 6 7
10.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Заря
 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Верес
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 4 - 7 4
16.
Минай
 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 1:1 4 2 2 0 8 - 4 8
2.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Днепр-1
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Металлист-1925
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Кривбасс
 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Заря
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Металлист-1925
 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Рух Львов
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Оболонь
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Заря Джордан 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Стецков Тимур сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Задерака Максим бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:3 Кривбасс онлайн

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