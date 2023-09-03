Тур: 6. Стадион: Колос.
0:3
Конец матча
0'
0:1
14' ГолЗадерака Максим
50' Желтая карточкаБогданов Андрей
56' Желтая карточкаСалабай Антон
63' Желтая карточкаБизимана Джихад
0:2
68' ГолПонедельник Андрей
0:3
88' ГолЗадерака Максим
90' Желтая карточкаБурда Никита
90'+5
Ход матча
14'
0:1
50'
56'
63'
68'
88'
0:3
90'
23
Фесюн
Кирилл
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
22
Вакулко
Юрий
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
-
-
91 Artem Husol
-
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.33
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.17
|Безбородько Денис
|1
|0.17
|Vladyslav Veleten
|1
|0.17
|Милько Вадим
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|3
|0.5
|Бескоровайный Данил
|2
|0.33
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.17
|Дебелко Роман
|1
|0.17
|Кожушко Олег
|1
|0.17
|Понедельник Андрей
|1
|0.17
|Klim Prykhodko
|1
|0.17
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.17
|Дибанго Иван
|0
|0
|Стецков Тимур
|0
|0
|Hrvoje Ilic
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурда Никита
|4
|0
|Золотов Николай
|2
|1
|Богданов Андрей
|3
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Салабай Антон
|1
|0
|Vladyslav Veleten
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Кожушко Олег
|3
|0
|Бизимана Джихад
|2
|0
|Бескоровайный Данил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кривбасс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
3
60%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0
Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Кривбасс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3
Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Кривбасс
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|3.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4
|Заря
|Джордан
|1 2