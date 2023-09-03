Тур: 6. Стадион: Арена Львов.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
25' ГолРусин Ростислав
1:1
30' Гол в свои воротаЖичиков Максим
62' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
66' Желтая карточкаЖичиков Максим
66' Желтая карточкаДидик Роман
73' Вторая желтая карточкаМартынюк Ярослав
89' Желтая карточкаРунич Василий
Ход матча
25'
30'
1:1
62'
66'
66'
73'
89'
29
Дидик
Роман
77
Сыч
Алексей
63
Marko
Sapuha
37
Мозиль
Олег
20
Червак
Вадим
17
Курило
Игорь
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
-
20 Червак ВадимЗащитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Рух Львов
Металлист-1925
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.4
Среднее время на гол
72
225
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
162
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.6
|Ilya Kvasnytsya
|2
|0.4
|Рунич Василий
|1
|0.2
|Слюбик Богдан
|1
|0.2
|Притула Остап
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|2
|0.4
|Русин Ростислав
|1
|0.2
|Дмитренко Владислав
|1
|0.2
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Oleksiy Sydorov
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Sapuha
|3
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Fernando Edson
|1
|0
|Слюбик Богдан
|1
|0
|Vitaliy Roman
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|3
|0
|Мартынюк Ярослав
|1
|1
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Безуглый Никита
|2
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
0
Рух Львов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1
Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2
Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3
Результаты матчей
Рух Львов
Металлист-1925
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|3.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4
|Заря
|Джордан
|1 2