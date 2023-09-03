Тур: 6. Стадион: Арена Львов.
1:1
Конец матча
0'
0:1
25' ГолРусин Ростислав
1:1
30' Гол в свои воротаЖичиков Максим
62' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
66' Желтая карточкаЖичиков Максим
66' Желтая карточкаДидик Роман
73' Вторая желтая карточкаМартынюк Ярослав
89' Желтая карточкаРунич Василий
90'+6
Ход матча
25'
30'
1:1
62'
66'
66'
73'
89'
29
Дидик
Роман
77
Сыч
Алексей
63
Marko
Sapuha
37
Мозиль
Олег
20
Червак
Вадим
17
Курило
Игорь
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
-
20 Червак ВадимЗащитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Рух Львов
Металлист-1925
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.4
Среднее время на гол
72
225
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
162
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.6
|Ilya Kvasnytsya
|2
|0.4
|Рунич Василий
|1
|0.2
|Слюбик Богдан
|1
|0.2
|Притула Остап
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|2
|0.4
|Русин Ростислав
|1
|0.2
|Дмитренко Владислав
|1
|0.2
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Oleksiy Sydorov
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рунич Василий
|3
|0
|Marko Sapuha
|3
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Fernando Edson
|1
|0
|Слюбик Богдан
|1
|0
|Vitaliy Roman
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|3
|0
|Мартынюк Ярослав
|1
|1
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Безуглый Никита
|2
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Рух Львов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1
Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2
Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3
Результаты матчей
Рух Львов
Металлист-1925
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4
|Заря
|Джордан
|1 2