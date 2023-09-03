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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Рух Львов
1:1
Конец матча
Металлист-1925
0'
0:1
25' Гол
Русин Ростислав
1:1
30' Гол в свои ворота
Жичиков Максим
62' Желтая карточка
Мартынюк Ярослав
66' Желтая карточка
Жичиков Максим
66' Желтая карточка
Дидик Роман
73' Вторая желтая карточка
Мартынюк Ярослав
89' Желтая карточка
Рунич Василий
90'+6
23
Dmitriy
Ledviy
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
92
Слюбик
Богдан
77
Сыч
Алексей
35
Fernando
Edson
22
Плюман
Анже-Фредди
30
Де
Паула
Таллес
63
Marko
Sapuha
91
Denys
Teslyuk
7
Климчук
Юрий
37
Мозиль
Олег
20
Червак
Вадим
17
Курило
Игорь
30
Безуглый
Никита
29
Жичиков
Максим
28
Габелок
Артём
14
Юсов
Дмитрий
8
Мартынюк
Ярослав
19
Ткачук
Андрей
10
Русин
Ростислав
97
Oleksiy
Sydorov
Рух Львов
Металлист-1925

История личных встреч

Рух Львов
Металлист-1925

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.4

Среднее время на гол

72
225

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
162

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 3 (1) 0.6
Ilya Kvasnytsya 2 0.4
Рунич Василий 1 0.2
Слюбик Богдан 1 0.2
Притула Остап 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 2 0.4
Русин Ростислав 1 0.2
Дмитренко Владислав 1 0.2
Мартынюк Ярослав 0 0
Oleksiy Sydorov 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рунич Василий 3 0
Marko Sapuha 3 0
Дидик Роман 2 0
Довгий Алексей 1 0
Fernando Edson 1 0
Слюбик Богдан 1 0
Vitaliy Roman 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 3 0
Мартынюк Ярослав 1 1
Ткачук Андрей 2 0
Безуглый Никита 2 0
Ткачук Евгений 1 0
Русин Ростислав 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Рух Львов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1
Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2
Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3

Результаты матчей

Рух Львов
Металлист-1925

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Полесье
 6 4 0 2 10 - 4 12
3.
Рух Львов
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Кривбасс
 6 3 2 1 11 - 5 11
5.
Ворскла
 5 3 0 2 7 - 8 9
6.
Черноморец Од
 6 3 0 3 9 - 9 9
7.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Металлист-1925
 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Александрия
 6 2 1 3 3 - 6 7
10.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Заря
 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Верес
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 4 - 7 4
16.
Минай
 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
2.
Черноморец Од
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Днепр-1
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Металлист-1925
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Кривбасс
 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Заря
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Оболонь
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Заря Джордан 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Г О О О О Л - Жичиков Максим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 25'
      Мартынюк Ярослав сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Русин Ростислав бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рух Львов 1:1 Металлист-1925 онлайн

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