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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 5292 Главный судья: Якубик Кржыштоф
Ракув
2:0
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
18' Желтая карточка
Jacub Serafin
1:0
19' Гол
Киттель Сонни
2:0
26' Гол
Новак Бартош
41' Желтая карточка
Бартош Якуб
49' Желтая карточка
Мешанович Мурис
81' Желтая карточка
Ковачевич Владан
89' Желтая карточка
Замора Джон
90' Желтая карточка
Hubert Tomalski
90'+9
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
15
Ковачевич
Аднан
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
14
Плавшич
Срджан
5
Берггрен
Густав
8
Лидерман
Бен
93
Киттель
Сонни
27
Новак
Бартош
9
Зволински
Лукаш
13
Krzysztof
Wroblewski
8
Piotr
Mrozinski
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
21
Кой
Михал
70
Хайда
Войцех
14
Jacub
Serafin
17
Бартош
Якуб
24
Мешанович
Мурис
9
Семашко
Артур
23
Майчрзак
Джордан
Ракув
3-4-2-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Пуща Неполомице

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
4:0
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
2:3
ВД
2:1
ВД
0:2
ВД
0:0
ВД
1:1
ВД
0:2

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2.4
2.2

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Среднее время на гол

112
225

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 3 0.6
Зволински Лукаш 3 (2) 0.6
Салес Жеан Карлос 1 0.2
Киттель Сонни 1 0.2
Кочергин Владислав 1 0.2
Папаниколау Яннис 1 0.2
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0
Плавшич Срджан 0 0
Сореску Деян 0 0
Замора Джон 0 0
Лидерман Бен 0 0
Драчал Давид 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 2 0.29
Холевяк Матеуш 1 0.14
Кидрич Рок 1 0.14
Вальски Михал 1 0.14
Семашко Артур 1 0.14
Крачун Артур 1 (1) 0.14
Piotr Mrozinski 0 0
Запольник Камиль 0 0
Якуба Роман 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидерман Бен 2 0
Зволински Лукаш 1 0
Тудор Фран 1 0
Берггрен Густав 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 3 1
Jacub Serafin 3 0
Konrad Stepien 2 0
Хайда Войцех 2 0
Майчрзак Джордан 2 0
Мешанович Мурис 1 0
Piotr Mrozinski 1 0
Кой Михал 1 0
Бартош Якуб 1 0
Запольник Камиль 1 0
Семашко Артур 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Якуба Роман 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Ракув
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
67%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1
Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - Пуща Неполомице 1:1

Результаты матчей

Ракув
Пуща Неполомице

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Ракув
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Шленск Вроцлав
 7 4 1 2 12 - 8 13
3.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 12 - 8 12
5.
Ракув
 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Краковия
 6 2 4 0 6 - 4 10
7.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 8 - 8 10
8.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
9.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
10.
Лех
 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Пяст
 7 1 5 1 5 - 5 8
12.
Видзев Лодзь
 7 2 1 4 8 - 12 7
13.
Пуща Неполомице
 7 2 1 4 7 - 12 7
14.
Погонь Щецин
 6 2 0 4 3 - 7 6
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Гурник Забже
 7 1 3 3 4 - 10 6
18.
Корона Кельце
 6 1 2 3 4 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Ракув
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
4.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
10.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
16.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
17.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Видзев Лодзь
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 4 0 0 4 3 - 10 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 6 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Видзев Лодзь Санчез Джорди 3 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
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