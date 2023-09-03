Тур: 7. Стадион: Ракув. Зрители: 5292 Главный судья: Якубик Кржыштоф
2:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаJacub Serafin
1:0
19' ГолКиттель Сонни
2:0
26' ГолНовак Бартош
41' Желтая карточкаБартош Якуб
49' Желтая карточкаМешанович Мурис
81' Желтая карточкаКовачевич Владан
89' Желтая карточкаЗамора Джон
90' Желтая карточкаHubert Tomalski
90'+9
Ход матча
18'
19'
1:0
26'
2:0
41'
49'
81'
89'
90'
27
Новак
Бартош
21
Кой
Михал
70
Хайда
Войцех
17
Бартош
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Пестка КамилПолузащитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Замора ДжонНападающий
-
19 Ante Crnac
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Кидрич РокНападающий
-
30 Adam Kramarz
-
-
-
19 Jakub Stec
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ракув
Пуща Неполомице
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
2.4
2.2
Среднее время на гол
37
40
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.4
Среднее время на гол
112
225
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|3
|0.6
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.6
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.2
|Киттель Сонни
|1
|0.2
|Кочергин Владислав
|1
|0.2
|Папаниколау Яннис
|1
|0.2
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Плавшич Срджан
|0
|0
|Сореску Деян
|0
|0
|Замора Джон
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Драчал Давид
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|2
|0.29
|Холевяк Матеуш
|1
|0.14
|Кидрич Рок
|1
|0.14
|Вальски Михал
|1
|0.14
|Семашко Артур
|1
|0.14
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.14
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Запольник Камиль
|0
|0
|Якуба Роман
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидерман Бен
|2
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|3
|1
|Jacub Serafin
|3
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Хайда Войцех
|2
|0
|Майчрзак Джордан
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Piotr Mrozinski
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Бартош Якуб
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Семашко Артур
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Якуба Роман
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Ракув
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
67%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1
Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - Пуща Неполомице 1:1
Результаты матчей
Ракув
Пуща Неполомице
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Ракув
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
25
14
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|6 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|3 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|4