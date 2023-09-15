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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Железярне Подбрезова
1:0
Конец матча
Скалица
0'
3' Желтая карточка
Власко Ян
21' Желтая карточка
Матеёв Роберт
42' Желтая карточка
Adam Krcik
44' Вторая желтая карточка
Власко Ян
1:0
52' Гол
Бакаля Микулаш
88' Желтая карточка
Martin Masik
90' Желтая карточка
Martin Nagy II
90' Желтая карточка
Jozef Spyrka
90'+4
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
15
Rene
Paraj
23
Бакаля
Микулаш
11
Samuel
Datko
7
Галчик
Роланд
29
Кузма
Марек
27
Sanusi
Ridwan
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
15
Brayam
Palacios
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
16
Матеёв
Роберт
8
Алвес
Дани
10
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
34
Собчик
Алекс
Железярне Подбрезова
3-4-3
Скалица
4-1-4-1

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Скалица

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:2
С
1:1
ВЛ
0:2
ВЛ
1:3
ВЛ
3:1
ВЛ
3:4
ВЛ
1:0
ВЛ
3:1
С
2:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.55
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 4 0.57
Marek Kristian Bartos 2 0.29
Christophe Kabongo 2 0.29
Галчик Роланд 1 0.14
Mark Assinor 1 0.14
Бакаля Микулаш 1 0.14
Sanusi Ridwan 1 0.14
Кузма Марек 0 0
Jozef Spyrka 0 0
Martin Talakov 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подгорин Оливер 2 0.29
Гаша Роман 1 0.14
Матеёв Роберт 1 0.14
Denis Baumgartner 1 0.14
Власко Ян 1 (1) 0.14
Собчик Алекс 0 0
Яо Янн Майкл 0 0
Daniel Smekal 0 0
Martin Masik 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 3 0
Байо Махмуду 3 0
Matej Gresak 2 0
Ковачик Петер 2 0
Mark Assinor 2 0
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Власко Ян 1 1
Martin Nagy II 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Jakub Kousal 2 0
Алвес Дани 1 0
Матеёв Роберт 1 0
Michael Ranko 1 0
Ondrej Rudzan 1 0
Adam Krcik 1 0
Mario Holly 1 0
Martin Masik 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Скалица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Скалица
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
4
Железярне Подбрезова
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Скалица
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
67%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0
Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1
Скалица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2
Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Михаловце - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Скалица

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Тренчин
 6 4 1 1 13 - 9 13
3.
Железярне Подбрезова
 7 4 1 2 12 - 8 13
4.
Дукла Банска-Бистрица
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
Слован Братислава
 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
ДАК
 6 2 2 2 9 - 6 8
7.
Кошице
 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Скалица
 7 2 1 4 7 - 8 7
9.
Спартак Трнава
 5 1 2 2 4 - 5 5
10.
Ружомберок
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Михаловце
 5 0 1 4 1 - 9 1
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 3 3 0 0 11 - 5 9
4.
Скалица
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Слован Братислава
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Кошице
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Спартак Трнава
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Жилина
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
ДАК
 4 1 2 1 3 - 2 5
4.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
6.
Кошице
 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Железярне Подбрезова
 3 1 0 2 6 - 6 3
8.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
11.
Скалица
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Злате Моравце
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4 (2)
Жилина Henry Addo 4 (2)
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 3 (1)
Жилина Дурис Давид 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 3
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
ДАК Рисванис Спирос 1 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Власко Ян получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 42'
      Adam Krcik получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Г О О О О Л - Samuel Datko бьет в цель!
    • 21'
      Матеёв Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Власко Ян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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