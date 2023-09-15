Тур: 7. Стадион: ZELPO Arena.
1:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаВласко Ян
21' Желтая карточкаМатеёв Роберт
42' Желтая карточкаAdam Krcik
44' Вторая желтая карточкаВласко Ян
1:0
52' ГолБакаля Микулаш
88' Желтая карточкаMartin Masik
90' Желтая карточкаMartin Nagy II
90' Желтая карточкаJozef Spyrka
90'+4
Ход матча
3'
21'
42'
44'
46'
52'
1:0
88'
90'
90'
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
29
Кузма
Марек
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
10
Власко
Ян
34
Собчик
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Нападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
-
90 Mark Assinor
-
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
-
19 Martin MasikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Jakub Kousal
-
23 Ali Lutfi
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Скалица
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.55
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
66
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|4
|0.57
|Marek Kristian Bartos
|2
|0.29
|Christophe Kabongo
|2
|0.29
|Галчик Роланд
|1
|0.14
|Mark Assinor
|1
|0.14
|Бакаля Микулаш
|1
|0.14
|Sanusi Ridwan
|1
|0.14
|Кузма Марек
|0
|0
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Подгорин Оливер
|2
|0.29
|Гаша Роман
|1
|0.14
|Матеёв Роберт
|1
|0.14
|Denis Baumgartner
|1
|0.14
|Власко Ян
|1 (1)
|0.14
|Собчик Алекс
|0
|0
|Яо Янн Майкл
|0
|0
|Daniel Smekal
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Байо Махмуду
|3
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Mark Assinor
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Rene Paraj
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Власко Ян
|1
|1
|Martin Nagy II
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Jakub Kousal
|2
|0
|Алвес Дани
|1
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Ondrej Rudzan
|1
|0
|Adam Krcik
|1
|0
|Mario Holly
|1
|0
|Martin Masik
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Скалица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Скалица
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
4
Железярне Подбрезова
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Скалица
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
67%
1
20%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0
Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1
Скалица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2
Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Михаловце - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Скалица
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
16
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4 (2)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|3 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|3 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 3
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|ДАК
|Рисванис Спирос
|1 2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|3