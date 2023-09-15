Тур: 8. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Стефански Даниэль
1:3
Конец матча
0'
1:0
20' ПенальтиКрачун Артур
50' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
62' Желтая карточкаХолевяк Матеуш
67' Желтая карточкаJacub Serafin
1:1
80' ПенальтиЭкспозито Эрик
86' Желтая карточкаKonrad Stepien
1:2
89' ГолИндже Бурак
90' Вторая желтая карточкаKonrad Stepien
1:3
90' ПенальтиЭкспозито Эрик
90' Желтая карточкаСемашко Артур
90'+10
Ход матча
20'
1:0
50'
62'
67'
80'
1:1
86'
89'
1:2
90'
90'
1:3
90'
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кой МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jakub Stec
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракНападающий
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|2
|0.25
|Крачун Артур
|2 (2)
|0.25
|Холевяк Матеуш
|1
|0.13
|Кидрич Рок
|1
|0.13
|Вальски Михал
|1
|0.13
|Семашко Артур
|1
|0.13
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Запольник Камиль
|0
|0
|Якуба Роман
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|8 (5)
|1
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.13
|Науэль Матиас
|1
|0.13
|Шварц Петр
|1
|0.13
|Кончковски Мартин
|1
|0.13
|Индже Бурак
|1
|0.13
|Patryk Szwedzik
|1
|0.13
|Палюшек Александр
|1
|0.13
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konrad Stepien
|3
|1
|Крачун Артур
|3
|1
|Jacub Serafin
|4
|0
|Хайда Войцех
|2
|0
|Майчрзак Джордан
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Piotr Mrozinski
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Бартош Якуб
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Семашко Артур
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Якуба Роман
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|4
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Бейгер Лукаш
|2
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Маценко Егор
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Пуща Неполомице
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шленск Вроцлав
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
0
5
Пуща Неполомице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Шленск Вроцлав
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
3
60%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
6
67%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
75%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
13%
1
7%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
8
53%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
3
20%
5
56%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
6
40%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1
Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1
Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
53
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|3 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|4