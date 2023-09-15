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Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Пуща Неполомице
1:3
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
1:0
20' Пенальти
Крачун Артур
50' Желтая карточка
Экспозито Эрик
62' Желтая карточка
Холевяк Матеуш
67' Желтая карточка
Jacub Serafin
1:1
80' Пенальти
Экспозито Эрик
86' Желтая карточка
Konrad Stepien
1:2
89' Гол
Индже Бурак
90' Вторая желтая карточка
Konrad Stepien
1:3
90' Пенальти
Экспозито Эрик
90' Желтая карточка
Семашко Артур
90'+10
48
Зых
Оливер
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
6
Marcel
Pieczek
14
Jacub
Serafin
5
Konrad
Stepien
10
Hubert
Tomalski
93
Bartlomiej
Poczobut
11
Холевяк
Матеуш
24
Мешанович
Мурис
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
2
Палюшек
Александр
5
Петков
Алекс
19
Янасик
Патрик
24
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
22
Жуковски
Матеуш
7
Зохоре
Кеннет
9
Экспозито
Эрик
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Шленск Вроцлав
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 2 0.25
Крачун Артур 2 (2) 0.25
Холевяк Матеуш 1 0.13
Кидрич Рок 1 0.13
Вальски Михал 1 0.13
Семашко Артур 1 0.13
Piotr Mrozinski 0 0
Запольник Камиль 0 0
Якуба Роман 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 8 (5) 1
Самец-Талар Пётр 1 0.13
Науэль Матиас 1 0.13
Шварц Петр 1 0.13
Кончковски Мартин 1 0.13
Индже Бурак 1 0.13
Patryk Szwedzik 1 0.13
Палюшек Александр 1 0.13
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Петков Алекс 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konrad Stepien 3 1
Крачун Артур 3 1
Jacub Serafin 4 0
Хайда Войцех 2 0
Майчрзак Джордан 2 0
Мешанович Мурис 1 0
Piotr Mrozinski 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Кой Михал 1 0
Бартош Якуб 1 0
Запольник Камиль 1 0
Семашко Артур 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Якуба Роман 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 4 0
Экспозито Эрик 3 0
Жуковски Матеуш 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Ольсен Патрик 2 0
Петков Алекс 2 0
Бейгер Лукаш 2 0
Науэль Матиас 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Маценко Егор 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Пуща Неполомице
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шленск Вроцлав
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
5
Пуща Неполомице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Шленск Вроцлав
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
3
60%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
6
67%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
75%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
13%
1
7%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
8
53%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
3
20%
5
56%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
6
40%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1
Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1
Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Шленск Вроцлав

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 1 2 15 - 9 16
2.
Легия
 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 12 - 8 12
5.
Ракув
 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Краковия
 6 2 4 0 6 - 4 10
7.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 8 - 8 10
8.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
9.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
10.
Лех
 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Пяст
 7 1 5 1 5 - 5 8
12.
Видзев Лодзь
 7 2 1 4 8 - 12 7
13.
Пуща Неполомице
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
Погонь Щецин
 6 2 0 4 3 - 7 6
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Гурник Забже
 7 1 3 3 4 - 10 6
18.
Корона Кельце
 6 1 2 3 4 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Ракув
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
4.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
10.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
16.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
17.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Видзев Лодзь
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
18.
Пуща Неполомице
 4 0 0 4 3 - 10 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Видзев Лодзь Санчез Джорди 3 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Весь список
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