Тур: 8. Стадион: Эрнест Поль. Зрители: 22508 Главный судья: Мусял Томаш
1:0
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаTomasz Wojtowicz
48' Желтая карточкаБартолевски Матеуш
49' Желтая карточкаЯнжа Эрик
1:0
52' ГолПодольски Лукас
54' Желтая карточкаТриантафиллопулос Константинос
55' Желтая карточкаЩепан Даниэль
64' Желтая карточкаPatryk Sikora
66' Желтая карточкаDaisuke Yokota
90'+7
Ход матча
48'
49'
52'
55'
64'
66'
Прогноз на матч от Liveresult
96
Дадок
Роберт
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Седлак ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jaroslaw Skrobacz
История личных встреч
Гурник Забже
Рух Хожув
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.88
Среднее время на гол
73
102
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.24
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
95
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Подольски Лукас
|1
|0.13
|Мусёлик Себастьян
|1
|0.13
|Яницки Рафал
|1
|0.13
|Капралик Адриан
|1
|0.13
|Daisuke Yokota
|1 (1)
|0.13
|Дадок Роберт
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomasz Swedrowski
|2
|0.25
|Щепан Даниэль
|1
|0.13
|Михальский Кацпер
|1
|0.13
|Michal Feliks
|1
|0.13
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Секулич Борис
|2
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|1
|Яницки Рафал
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|4
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Михальский Кацпер
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Konrad Kasolik
|0
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Tomasz Swedrowski
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
|Щепан Даниэль
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Рух Хожув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Рух Хожув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
3
Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Рух Хожув
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1
Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0
Рух Хожув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1
Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0
Результаты матчей
Гурник Забже
Рух Хожув
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|3 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3