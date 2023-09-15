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Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 22508 Главный судья: Мусял Томаш
Гурник Забже
1:0
Конец матча
Рух Хожув
0'
48' Желтая карточка
Tomasz Wojtowicz
48' Желтая карточка
Бартолевски Матеуш
49' Желтая карточка
Янжа Эрик
1:0
52' Гол
Подольски Лукас
54' Желтая карточка
Триантафиллопулос Константинос
55' Желтая карточка
Щепан Даниэль
64' Желтая карточка
Patryk Sikora
66' Желтая карточка
Daisuke Yokota
90'+7
1
Белица
Даниэль
96
Дадок
Роберт
13
Триантафиллопулос
Константинос
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
6
Расак
Дамиан
18
Daisuke
Yokota
10
Подольски
Лукас
7
Капралик
Адриан
9
Мусёлик
Себастьян
1
Бухалик
Михал
26
Михальский
Кацпер
4
Przemyslaw
Szur
21
Садлок
Мацей
77
Бартолевски
Матеуш
8
Patryk
Sikora
20
Szymon
Szymanski
70
Козак
Милош
6
Tomasz
Swedrowski
5
Tomasz
Wojtowicz
95
Щепан
Даниэль
Гурник Забже
4-2-3-1
Рух Хожув
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Забже
Рух Хожув

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:0
OE
0:1
КЛ
1:1
КЛ
0:0
OE
0:0
OE
3:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.88

Среднее время на гол

73
102

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.24
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
95

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подольски Лукас 1 0.13
Мусёлик Себастьян 1 0.13
Яницки Рафал 1 0.13
Капралик Адриан 1 0.13
Daisuke Yokota 1 (1) 0.13
Дадок Роберт 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomasz Swedrowski 2 0.25
Щепан Даниэль 1 0.13
Михальский Кацпер 1 0.13
Michal Feliks 1 0.13
Стажиньски Филип 0 0
Бартолевски Матеуш 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Daisuke Yokota 3 0
Подольски Лукас 2 0
Янжа Эрик 2 0
Секулич Борис 2 0
Дадок Роберт 2 0
Kamil Lukoszek 0 1
Яницки Рафал 1 0
Ольковски Павел 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 4 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Михальский Кацпер 2 0
Бартолевски Матеуш 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Konrad Kasolik 0 1
Tomasz Foszmanczyk 1 0
Барановски Павел 1 0
Tomasz Swedrowski 1 0
Przemyslaw Szur 1 0
Szymon Szymanski 1 0
Щепан Даниэль 1 0
Стечик Доминик 1 0
Летневски Юлиуш 1 0
Michal Feliks 1 0
Patryk Sikora 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Рух Хожув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Рух Хожув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
3
Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Рух Хожув
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1
Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0
Рух Хожув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1
Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0

Результаты матчей

Гурник Забже
Рух Хожув

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 1 2 15 - 9 16
2.
Легия
 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 12 - 8 12
5.
Ракув
 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Краковия
 6 2 4 0 6 - 4 10
7.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 8 - 8 10
8.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
9.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
10.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
11.
Лех
 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Пяст
 7 1 5 1 5 - 5 8
13.
Видзев Лодзь
 7 2 1 4 8 - 12 7
14.
Пуща Неполомице
 8 2 1 5 8 - 15 7
15.
Погонь Щецин
 6 2 0 4 3 - 7 6
16.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
17.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
18.
Корона Кельце
 6 1 2 3 4 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Ракув
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
4.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
10.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
13.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
17.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
18.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Видзев Лодзь
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
18.
Пуща Неполомице
 4 0 0 4 3 - 10 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Видзев Лодзь Санчез Джорди 3 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Весь список
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