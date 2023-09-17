Тур: 8. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Ласык Петр
0:2
Первый тайм: 13'
Ход матча
3'
12'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.65 Победит «Ягеллония»
-
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Радомяк Радом
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|3 (1)
|0.5
|Нене III
|2
|0.33
|Пюлюлю Афимико
|2 (1)
|0.33
|Имас Хесус
|1
|0.17
|Наранхо Хосе
|1
|0.17
|Dominik Marczuk
|1
|0.17
|Wojciech Laski
|1
|0.17
|Левицки Якуб
|1
|0.17
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|3
|0.43
|Вольски Рафал
|1
|0.14
|Донис Христос
|1
|0.14
|Семеду Лисандру
|1
|0.14
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.14
|Роча Леонардо
|1
|0.14
|Абрамович Давид
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купиш Томаш
|2
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Wojciech Laski
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Донис Христос
|1
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Машаду Луиш
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Pedro Rodriguez2
|1
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Радомяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
4
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
5
42%
1
13%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2
Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомяк Радом 3:0 Радомяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Радомяк Радом
Точный счет
4:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
2:0
2 раза 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
34
24
16
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|6.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|7.
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|8.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|12.
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|16.
|8
|2
|0
|6
|4 - 12
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|18.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|7.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|3 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3