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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Ягеллония Белосток
0:2
Первый тайм: 13'
Радомяк Радом
0'
0:1
3' Гол
Pedro Rodriguez2
0:2
12' Гол
Pedro Rodriguez2

Ход матча

3'
0:1
Pedro Rodriguez2
(Кастаньеда Франк)
12'
0:2
Pedro Rodriguez2
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Радомяк Радом
3.70
4.15
3.35
Все Коэффициенты
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
7
Dominik
Marczuk
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
10
Пюлюлю
Афимико
12
Albert
Posiadala
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
7
Семеду
Лисандру
70
Кастаньеда
Франк
20
Машаду
Луиш
96
Pedro
Rodriguez2
Ягеллония Белосток
4-4-1-1
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Радомяк Радом

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 3 (1) 0.5
Нене III 2 0.33
Пюлюлю Афимико 2 (1) 0.33
Имас Хесус 1 0.17
Наранхо Хосе 1 0.17
Dominik Marczuk 1 0.17
Wojciech Laski 1 0.17
Левицки Якуб 1 0.17
Кубицки Ярослав 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 3 0.43
Вольски Рафал 1 0.14
Донис Христос 1 0.14
Семеду Лисандру 1 0.14
Цихоцки Матеуш 1 0.14
Роча Леонардо 1 0.14
Абрамович Давид 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купиш Томаш 2 0
Романчук Тарас 2 0
Имас Хесус 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Wojciech Laski 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Нене III 1 0
Дигес Адриан 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Матысик Милош 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 3 0
Цихоцки Матеуш 2 0
Гжесик Ян 2 0
Вольски Рафал 1 0
Донис Христос 1 0
Damian Jakubik 1 0
Машаду Луиш 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Роча Леонардо 1 0
Pedro Rodriguez2 1 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Радомяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
4
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
5
42%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2
Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомяк Радом 3:0 Радомяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Радомяк Радом

Точный счет

4:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
2:0
2 раза 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5
1
6
2
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 1 2 15 - 9 16
2.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Радомяк Радом
 1:0 8 4 1 3 9 - 8 13
6.
Ягеллония Белосток
 0:1 7 4 0 3 12 - 9 12
7.
Краковия
 6 2 4 0 6 - 4 10
8.
Погонь Щецин
 7 3 0 4 6 - 8 9
9.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
10.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
12.
Пяст
 8 1 6 1 6 - 6 9
13.
Лех
 5 2 2 1 7 - 6 8
14.
Видзев Лодзь
 7 2 1 4 8 - 12 7
15.
Пуща Неполомице
 8 2 1 5 8 - 15 7
16.
ЛКС Лодзь
 8 2 0 6 4 - 12 6
17.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
18.
Корона Кельце
 7 1 2 4 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
4.
Ягеллония Белосток
 0:1 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
15.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
18.
Радомяк Радом
 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Радомяк Радом
 1:0 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 0:1 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Видзев Лодзь
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 4 0 0 4 3 - 10 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Видзев Лодзь Санчез Джорди 3 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Г О О О О Л - Pedro бьет в цель!
  • 3'
    Кастаньеда Франк сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Pedro бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Радомяк Радом
3.70
4.15
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ягеллония Белосток 0:2 Радомяк Радом онлайн

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