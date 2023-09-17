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Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 12091 Главный судья: Ласык Петр
Ягеллония Белосток
3:2
Конец матча
Радомяк Радом
0'
0:1
3' Гол
Pedro Rodriguez2
0:2
12' Гол
Pedro Rodriguez2
1:2
27' Гол
Имас Хесус
32' Желтая карточка
Нене III
32' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
34' Желтая карточка
Майк Сестор
2:2
45' Гол
Наранхо Хосе
3:2
46' Гол
Пюлюлю Афимико
55' Желтая карточка
Машаду Луиш
80' Желтая карточка
Michal Kaput
84' Желтая карточка
Купиш Томаш
90'+7
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
7
Dominik
Marczuk
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
10
Пюлюлю
Афимико
12
Albert
Posiadala
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
7
Семеду
Лисандру
70
Кастаньеда
Франк
20
Машаду
Луиш
96
Pedro
Rodriguez2
Ягеллония Белосток
4-4-1-1
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Радомяк Радом

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 3 (1) 0.43
Вдовик Бартломей 3 (1) 0.43
Имас Хесус 2 0.29
Нене III 2 0.29
Наранхо Хосе 2 0.29
Dominik Marczuk 1 0.14
Wojciech Laski 1 0.14
Левицки Якуб 1 0.14
Кубицки Ярослав 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 5 0.63
Вольски Рафал 1 0.13
Донис Христос 1 0.13
Семеду Лисандру 1 0.13
Цихоцки Матеуш 1 0.13
Роча Леонардо 1 0.13
Абрамович Давид 0 0
Кастаньеда Франк 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купиш Томаш 3 0
Романчук Тарас 2 0
Имас Хесус 2 0
Нене III 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Wojciech Laski 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Дигес Адриан 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Матысик Милош 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 4 0
Цихоцки Матеуш 2 0
Машаду Луиш 2 0
Гжесик Ян 2 0
Майк Сестор 1 0
Вольски Рафал 1 0
Донис Христос 1 0
Damian Jakubik 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Роча Леонардо 1 0
Michal Kaput 1 0
Pedro Rodriguez2 1 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Радомяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Радомяк Радом
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
4
Ягеллония Белосток
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
8%
2
33%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
7%
3
30%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
5
33%
1
10%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2
Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомяк Радом 3:0 Радомяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Радомяк Радом

Точный счет

4:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
2
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
4
4
3
4
2.5
1
7
2
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 1 2 15 - 9 16
2.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 15 - 10 15
3.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 8 - 7 13
6.
Краковия
 0:1 7 2 4 1 6 - 5 10
7.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Видзев Лодзь
 1:0 8 3 1 4 9 - 12 10
9.
Погонь Щецин
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
11.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
13.
Пяст
 8 1 6 1 6 - 6 9
14.
Лех
 5 2 2 1 7 - 6 8
15.
Пуща Неполомице
 8 2 1 5 8 - 15 7
16.
ЛКС Лодзь
 8 2 0 6 4 - 12 6
17.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
18.
Корона Кельце
 7 1 2 4 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
4.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
5.
Видзев Лодзь
 1:0 4 3 0 1 5 - 4 9
6.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Краковия
 0:1 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
15.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
18.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
3.
Краковия
 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Видзев Лодзь
 1:0 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 4 0 0 4 3 - 10 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 5 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Видзев Лодзь Санчез Джорди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Весь список
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