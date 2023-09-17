Тур: 8. Стадион: Видзев. Главный судья: Квятковски Томаш
2:0
Конец матча
0'
1:0
36' ГолПавловски Бартоломей
62' Желтая карточкаРыпэ Корнел
2:0
71' Гол в свои воротаЮгас Якуб
90' Желтая карточкаГицэ Вирджил
90' Желтая карточкаМилош Мато
90'+5
Ход матча
36'
62'
71'
2:0
90'
90'
92
Нунеш
Фабиу
22
Dominik
Kun
24
Югас
Якуб
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Видзев Лодзь
Краковия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
67
83
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчез Джорди
|3
|0.38
|Павловски Бартоломей
|2
|0.25
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.13
|Цыганик Андрей
|1
|0.13
|Альварес Франциско
|1
|0.13
|Ernest Terpilowski
|1
|0.13
|Милош Мато
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|2
|0.29
|Patryk Makuch
|2
|0.29
|Ракочи Михал
|1
|0.14
|Ярошински Павел
|1
|0.14
|Takuto Oshima
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|2
|2
|Ганоушек Марек
|3
|0
|Милош Мато
|3
|0
|Нунеш Фабиу
|3
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
|Kacper Smiglewski
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Видзев Лодзь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
3
Видзев Лодзь
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
100%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
56%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2
Краковия
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1
Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Краковия
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
26
25
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|6.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|10.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|5 - 10
|9
|14.
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|15.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|16.
|8
|2
|0
|6
|4 - 12
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|12.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|4.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|7.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|5 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|3 (2)
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3