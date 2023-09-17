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Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Видзев Лодзь
2:0
Конец матча
Краковия
0'
1:0
36' Гол
Павловски Бартоломей
62' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
2:0
71' Гол в свои ворота
Югас Якуб
90' Желтая карточка
Гицэ Вирджил
90' Желтая карточка
Милош Мато
90'+5
1
Равас
Генрих
7
Милош
Мато
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
92
Нунеш
Фабиу
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
6
Шеху
Юлиан
47
Antoni
Klimek
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
13
Sebastian
Madejski
5
Гицэ
Вирджил
24
Югас
Якуб
22
Хосконен
Артту
2
Рыпэ
Корнел
18
Takuto
Oshima
20
Karol
Knap
4
Ярошински
Павел
9
Кялльман
Беньямин
10
Ракочи
Михал
7
Patryk
Makuch
Видзев Лодзь
4-3-3
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Видзев Лодзь
Краковия

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
2:2
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:2
OE
1:0
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчез Джорди 3 0.38
Павловски Бартоломей 2 0.25
Стемпиньски Мариуш 1 0.13
Цыганик Андрей 1 0.13
Альварес Франциско 1 0.13
Ernest Terpilowski 1 0.13
Милош Мато 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 2 0.29
Patryk Makuch 2 0.29
Ракочи Михал 1 0.14
Ярошински Павел 1 0.14
Takuto Oshima 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 2 2
Ганоушек Марек 3 0
Милош Мато 3 0
Нунеш Фабиу 3 0
Санчез Джорди 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Dominik Kun 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 4 0
Атанасов Яни 2 0
Patryk Makuch 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Karol Knap 1 0
Kacper Smiglewski 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Видзев Лодзь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
3
Видзев Лодзь
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
100%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
56%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2
Краковия
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1
Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Краковия

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 1 2 15 - 9 16
2.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 15 - 10 15
3.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 8 - 7 13
6.
Краковия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Видзев Лодзь
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Варта Познань
 0:0 8 2 4 2 10 - 8 10
10.
Лех
 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
11.
Погонь Щецин
 7 3 0 4 6 - 8 9
12.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
13.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
14.
Пяст
 8 1 6 1 6 - 6 9
15.
Пуща Неполомице
 8 2 1 5 8 - 15 7
16.
ЛКС Лодзь
 8 2 0 6 4 - 12 6
17.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
18.
Корона Кельце
 7 1 2 4 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
4.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
5.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Варта Познань
 0:0 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
13.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
15.
Лех
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
18.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
3.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
4.
Лех
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
5.
Варта Познань
 0:0 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Видзев Лодзь
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 4 0 0 4 3 - 10 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 5 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Видзев Лодзь Санчез Джорди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Нунеш Фабиу сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Павловски Бартоломей бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Видзев Лодзь 2:0 Краковия онлайн

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