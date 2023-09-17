Тур: 8. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Марциняк Шимон
0:2
Конец матча
0'
0:1
28' ГолМархвиньски Филип
30' Желтая карточкаБартковски Якуб
63' Желтая карточкаШмыт Каетан
72' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
0:2
81' ГолДагерстол Филип
90'+5
Ход матча
28'
30'
63'
81'
16
Луиш
Мигел
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кшижак ОскарЗащитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Варта Познань
Лех
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|4 (4)
|0.5
|Журавски Мачей
|2
|0.25
|Савич Стефан V
|1
|0.13
|Визингер Дарио
|1
|0.13
|Купчак Матеуш
|1
|0.13
|Луиш Мигел
|1
|0.13
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мархвиньски Филип
|3
|0.5
|Вельде Кристоффер
|1 (1)
|0.17
|Исхак Микаэль
|1
|0.17
|Блажич Миха
|1
|0.17
|Червински Алан
|1
|0.17
|Дагерстол Филип
|1
|0.17
|Шимчак Филип
|1
|0.17
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Купчак Матеуш
|3
|0
|Журавски Мачей
|2
|0
|Ставропулос Димитрис
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Боровски Филип
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|2
|1
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Вельде Кристоффер
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лех
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
3
Варта Познань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
4
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2
Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1
Лех
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1
Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2
Результаты матчей
Варта Познань
Лех
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
33
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|5 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|3 (2)
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3