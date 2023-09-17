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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Варта Познань
0:2
Конец матча
Лех
0'
0:1
28' Гол
Мархвиньски Филип
30' Желтая карточка
Бартковски Якуб
63' Желтая карточка
Шмыт Каетан
72' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
0:2
81' Гол
Дагерстол Филип
90'+5
33
Гробельны
Енджей
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
2
Бартковски
Якуб
22
Konrad
Matuszewski
21
Купчак
Матеуш
16
Луиш
Мигел
7
Шмыт
Каетан
6
Журавски
Мачей
77
Савич
Стефан
V
41
Мрожек
Бартош
25
Дагерстол
Филип
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
44
Червински
Алан
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
21
Хотич
Дино
7
Соуза
Афонсу
10
Мархвиньски
Филип
11
Вельде
Кристоффер
Варта Познань
3-4-1-2
Лех
3-4-3

История личных встреч

Варта Познань
Лех

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 4 (4) 0.5
Журавски Мачей 2 0.25
Савич Стефан V 1 0.13
Визингер Дарио 1 0.13
Купчак Матеуш 1 0.13
Луиш Мигел 1 0.13
Зреляк Адам 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Боровски Филип 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархвиньски Филип 3 0.5
Вельде Кристоффер 1 (1) 0.17
Исхак Микаэль 1 0.17
Блажич Миха 1 0.17
Червински Алан 1 0.17
Дагерстол Филип 1 0.17
Шимчак Филип 1 0.17
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмыт Каетан 4 0
Купчак Матеуш 3 0
Журавски Мачей 2 0
Ставропулос Димитрис 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Копчински Михал 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Шимонович Давид 1 0
Савич Стефан V 1 0
Визингер Дарио 1 0
Луиш Мигел 1 0
Боровски Филип 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 2 1
Карлстрём Йеспер 3 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Беднарек Филип 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Червински Алан 1 0
Милич Антонио 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Вельде Кристоффер 1 0
Соуза Афонсу 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лех
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Варта Познань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
4
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2
Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1
Лех
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1
Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2

Результаты матчей

Варта Познань
Лех

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 1 2 15 - 9 16
2.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 15 - 10 15
3.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 8 - 7 13
6.
Лех
 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Краковия
 7 2 4 1 6 - 6 10
8.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 10 - 11 10
9.
Видзев Лодзь
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Погонь Щецин
 7 3 0 4 6 - 8 9
11.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Варта Познань
 8 2 3 3 10 - 10 9
13.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
14.
Пяст
 8 1 6 1 6 - 6 9
15.
Пуща Неполомице
 8 2 1 5 8 - 15 7
16.
ЛКС Лодзь
 8 2 0 6 4 - 12 6
17.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
18.
Корона Кельце
 7 1 2 4 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
4.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
5.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
14.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
18.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
4.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
5.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Видзев Лодзь
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 4 0 0 4 3 - 10 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 5 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Видзев Лодзь Санчез Джорди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Бартковски Якуб получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Соуза Афонсу сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Мархвиньски Филип бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Варта Познань 0:2 Лех онлайн

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