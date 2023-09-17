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  4. Суперлига 2023-2024

Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
ДАК
3:1
Конец матча
Слован Братислава
0'
1:0
11' Гол
Fernand Goure
14' Желтая карточка
Барсегян Тигран
29' Желтая карточка
Андзуана Иоан
2:0
30' Гол
Чермак Алеш
3:0
57' Гол
Гаврич Желько
3:1
60' Гол
Стрелец Давид
62' Желтая карточка
Байрич Кенан
64' Желтая карточка
Кашия Гурам
90'+5
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
21
Mark
Csinger
17
Андзуана
Иоан
8
Димун
Милан
66
Качер
Мирослав
7
Чермак
Алеш
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
80
Гаврич
Желько
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
88
Саввидис
Кириакос
11
Барсегян
Тигран
15
Абубакари
Малик
77
Чаврич
Александр
ДАК
4-3-3
Слован Братислава
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Слован Братислава

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

35 матчей

22.9%
25.7%
51.4%
8 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.1%
45.7%
37.2%
6 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.9%
34.3%
42.8%
8 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:3
С
2:0
С
5:2
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.22
0.82

Среднее время на гол

73
109

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.59
1.39

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

49
39

Голов в среднем за матч

1.4
1.11

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

64
80

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.29
Гаврич Желько 2 0.29
Качер Мирослав 1 0.14
Андзуана Иоан 1 0.14
Fernand Goure 1 0.14
Ammar Ramadan 1 0.14
Чермак Алеш 1 0.14
Труса Матей 1 0.14
Веселовски Доминик 1 0.14
Zoran Zahradnik 1 0.14
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 3 0.6
Стрелец Давид 1 0.2
Кашия Гурам 1 0.2
Толич Марко 1 0.2
Абубакари Малик 1 0.2
Марчелли Нино 1 0.2
Вайсс Владимир 0 0
Пощек Лукаш 0 0
Байрич Кенан 0 0
Ловат Лукас 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 2 1
Андзуана Иоан 2 0
Пинту Алекс 2 0
Труса Матей 2 0
Чермак Алеш 1 0
Качер Мирослав 1 0
Крстович Никола 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Mark Csinger 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барсегян Тигран 2 0
Кашия Гурам 1 0
Агбо Уче 1 0
Байрич Кенан 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0

Результаты матчей

ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
ДАК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1
ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1
Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1

Результаты матчей

ДАК
Слован Братислава

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ДАК
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
3
1
1
5
2.5
1
3
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 2:1 7 5 1 1 15 - 10 16
2.
Жилина
 7 5 0 2 17 - 11 15
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 15 - 10 14
4.
Железярне Подбрезова
 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
ДАК
 7 3 2 2 12 - 7 11
6.
Слован Братислава
 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Спартак Трнава
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Ружомберок
 6 2 2 2 7 - 10 8
9.
Кошице
 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
Скалица
 7 2 1 4 7 - 8 7
11.
Михаловце
 6 0 1 5 4 - 13 1
12.
Злате Моравце
 1:2 7 0 1 6 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Ружомберок
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Скалица
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
ДАК
 3 2 0 1 9 - 5 6
7.
Слован Братислава
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Кошице
 3 1 1 1 1 - 3 4
9.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Спартак Трнава
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Злате Моравце
 1:2 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Михаловце
 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Тренчин
 2:1 4 2 1 1 8 - 9 7
3.
Жилина
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
ДАК
 4 1 2 1 3 - 2 5
6.
Слован Братислава
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Железярне Подбрезова
 3 1 0 2 6 - 6 3
8.
Кошице
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
11.
Скалица
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Злате Моравце
 1:2 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 4 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4 (2)
Жилина Henry Addo 4 (2)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 4 (1)
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 3
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Fernand Goure сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Чермак Алеш бьет в цель!
    • 29'
      Андзуана Иоан получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Барсегян Тигран получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Качер Мирослав сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Fernand Goure бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ДАК 3:1 Слован Братислава онлайн

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