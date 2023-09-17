Тур: 7. Стадион: MOL Arena.
3:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолFernand Goure
14' Желтая карточкаБарсегян Тигран
29' Желтая карточкаАндзуана Иоан
2:0
30' ГолЧермак Алеш
3:0
57' ГолГаврич Желько
3:1
60' ГолСтрелец Давид
62' Желтая карточкаБайрич Кенан
64' Желтая карточкаКашия Гурам
90'+5
Ход матча
11'
1:0
14'
29'
30'
2:0
57'
3:0
60'
3:1
62'
64'
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
ДАК
Слован Братислава
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
35 матчей
22.9%
25.7%
51.4%
8 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
17.1%
45.7%
37.2%
6 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.9%
34.3%
42.8%
8 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.22
0.82
Среднее время на гол
73
109
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.59
1.39
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
49
39
Голов в среднем за матч
1.4
1.11
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
64
80
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.29
|Гаврич Желько
|2
|0.29
|Качер Мирослав
|1
|0.14
|Андзуана Иоан
|1
|0.14
|Fernand Goure
|1
|0.14
|Ammar Ramadan
|1
|0.14
|Чермак Алеш
|1
|0.14
|Труса Матей
|1
|0.14
|Веселовски Доминик
|1
|0.14
|Zoran Zahradnik
|1
|0.14
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|3
|0.6
|Стрелец Давид
|1
|0.2
|Кашия Гурам
|1
|0.2
|Толич Марко
|1
|0.2
|Абубакари Малик
|1
|0.2
|Марчелли Нино
|1
|0.2
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Пощек Лукаш
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Ловат Лукас
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|2
|1
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Пинту Алекс
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Mark Csinger
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барсегян Тигран
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
ДАК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1
ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1
Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1
Результаты матчей
ДАК
Слован Братислава
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ДАК
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
24
31
15
13
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 11
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|11.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|12.
|1:2
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|11.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|1:2
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|4 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4 (2)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 3
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4