Тур: 7. Стадион: Вион.
1:2
Второй тайм: 68'
0'
0:1
10' ГолКупусович Негош
34' Желтая карточкаБалай Филип
1:1
48' ПенальтиЧерепаки Роман
51' Желтая карточкаХолли Доминик
53' Желтая карточкаДуга Денис
1:2
65' ГолКупусович Негош
Ход матча
10'
0:1
34'
48'
1:1
51'
53'
65'
1:2
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
45
Балай
Филип
10
Калу
Нсумох
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
-
25 Наги РихардЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
-
10 Калу НсумохНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамНападающий
-
-
-
11 Jakub Svec
-
23 Patrik Dulay
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
22 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Злате Моравце
Тренчин
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90.9%
72.7%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
118.2%
18.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 19 побед
42 матча
26.2%
11.9%
61.9%
11 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
23.8%
31%
45.2%
10 побед 13 ничьих 19 побед
Второй тайм
31%
23.8%
45.2%
13 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
11
Голов в среднем за матч
1.52
0.65
Среднее время на гол
59
139
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
2.24
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
76
46
Голов в среднем за матч
1.81
1.1
Тотал матчей
2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
49
82
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|2
|0.29
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.14
|Наги Рихард
|1
|0.14
|Дуга Денис
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rahim Ibrahim
|4
|0.57
|Купусович Негош
|4
|0.57
|Eynel Soares
|2
|0.29
|Кмет Матуш
|1
|0.14
|Гонг Хилари
|1
|0.14
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.14
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мошко Матей
|2
|0
|Бренкус Адам
|2
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Дуга Денис
|1
|0
|Наги Рихард
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|3
|1
|Бариш Дамьян
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
3
Злате Моравце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
7
Злате Моравце
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тренчин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
10
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
100%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0
Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0
Тренчин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2
Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0
Результаты матчей
Злате Моравце
Тренчин
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|17 - 11
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|3.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|3:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|6.
|1:3
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|11.
|1:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|12.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|1:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|3:1
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|7.
|1:3
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|3:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|5.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|6.
|1:3
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|11.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|1:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|4 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4 (2)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 3
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4