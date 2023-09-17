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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Злате Моравце
1:2
Конец матча
Тренчин
0'
0:1
10' Гол
Купусович Негош
34' Желтая карточка
Балай Филип
1:1
48' Пенальти
Черепаки Роман
51' Желтая карточка
Холли Доминик
53' Желтая карточка
Дуга Денис
1:2
65' Гол
Купусович Негош
90' Желтая карточка
Возинья Жозимар
90'+5
1
Matej
Slavik
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
6
Гоно
Мирослав
7
Черепаки
Роман
14
Дуга
Денис
16
Мондек
Кароль
45
Балай
Филип
10
Калу
Нсумох
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
2
Багин
Сауэль
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
23
Холли
Доминик
14
Бондаренко
Тарас
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
29
Купусович
Негош
7
Eynel
Soares
Злате Моравце
4-3-3
Тренчин
4-3-3

История личных встреч

Злате Моравце
Тренчин

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90.9%
72.7%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

118.2%
18.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 19 побед

42 матча

26.2%
11.9%
61.9%
11 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

23.8%
31%
45.2%
10 побед 13 ничьих 19 побед

Второй тайм

31%
23.8%
45.2%
13 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

С
1:2
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
4:3
С
0:2
С
0:1
С
4:0
SLE
2:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
1:1
С
2:3
С
2:0
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
1:4
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
3:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
1:3
С
2:0
КС
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:1
С
5:0
С
1:2
С
1:1
С
4:1
С
2:3
CL
3:0
CL
0:0
CL
2:0

Голы

Всего голов

38
11

Голов в среднем за матч

1.52
0.65

Среднее время на гол

59
139

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

2.24
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

76
46

Голов в среднем за матч

1.81
1.1

Тотал матчей

2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

49
82

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 2 0.29
Черепаки Роман 1 (1) 0.14
Наги Рихард 1 0.14
Дуга Денис 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rahim Ibrahim 4 0.57
Купусович Негош 4 0.57
Eynel Soares 2 0.29
Кмет Матуш 1 0.14
Гонг Хилари 1 0.14
Samuel Kozlovsky 1 0.14
Бариш Дамьян 0 0
Гайдош Артур 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мошко Матей 2 0
Бренкус Адам 2 0
Чонка Матуш 1 0
Мондек Кароль 1 0
Дуга Денис 1 0
Наги Рихард 1 0
Matej Slavik 1 0
Балай Филип 1 0
Майдан Владимир 1 0
Patrik Mijic 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 3 1
Бариш Дамьян 4 0
Холли Доминик 3 0
Возинья Жозимар 1 0
Кмет Матуш 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Акила Жессе 1 0
Купусович Негош 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
3
Злате Моравце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Тренчин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
7
Злате Моравце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Тренчин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
100%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
2
15%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
17%
1
8%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0
Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0
Тренчин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2
Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0

Результаты матчей

Злате Моравце
Тренчин

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
4 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
6
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 7 5 1 1 15 - 10 16
2.
Жилина
 7 5 0 2 17 - 11 15
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 15 - 10 14
4.
Железярне Подбрезова
 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
ДАК
 7 3 2 2 12 - 7 11
6.
Слован Братислава
 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Спартак Трнава
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Ружомберок
 6 2 2 2 7 - 10 8
9.
Кошице
 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
Скалица
 7 2 1 4 7 - 8 7
11.
Михаловце
 6 0 1 5 4 - 13 1
12.
Злате Моравце
 7 0 1 6 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Ружомберок
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Скалица
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
ДАК
 3 2 0 1 9 - 5 6
7.
Слован Братислава
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Кошице
 3 1 1 1 1 - 3 4
9.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Спартак Трнава
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Михаловце
 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Тренчин
 4 2 1 1 8 - 9 7
3.
Жилина
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
ДАК
 4 1 2 1 3 - 2 5
6.
Слован Братислава
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Железярне Подбрезова
 3 1 0 2 6 - 6 3
8.
Кошице
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
11.
Скалица
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Злате Моравце
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 4 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4 (2)
Жилина Henry Addo 4 (2)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 4 (1)
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 3
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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