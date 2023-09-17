Тур: 7. Стадион: Вион.
1:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолКупусович Негош
34' Желтая карточкаБалай Филип
1:1
48' ПенальтиЧерепаки Роман
51' Желтая карточкаХолли Доминик
53' Желтая карточкаДуга Денис
1:2
65' ГолКупусович Негош
90' Желтая карточкаВозинья Жозимар
90'+5
Ход матча
10'
0:1
34'
48'
1:1
51'
53'
65'
1:2
90'
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
45
Балай
Филип
10
Калу
Нсумох
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
-
25 Наги РихардЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
-
10 Калу НсумохНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамНападающий
-
-
-
11 Jakub Svec
-
23 Patrik Dulay
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
22 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Злате Моравце
Тренчин
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90.9%
72.7%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
118.2%
18.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 19 побед
42 матча
26.2%
11.9%
61.9%
11 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
23.8%
31%
45.2%
10 побед 13 ничьих 19 побед
Второй тайм
31%
23.8%
45.2%
13 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
11
Голов в среднем за матч
1.52
0.65
Среднее время на гол
59
139
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
2.24
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
76
46
Голов в среднем за матч
1.81
1.1
Тотал матчей
2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
49
82
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|2
|0.29
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.14
|Наги Рихард
|1
|0.14
|Дуга Денис
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rahim Ibrahim
|4
|0.57
|Купусович Негош
|4
|0.57
|Eynel Soares
|2
|0.29
|Кмет Матуш
|1
|0.14
|Гонг Хилари
|1
|0.14
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.14
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мошко Матей
|2
|0
|Бренкус Адам
|2
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Дуга Денис
|1
|0
|Наги Рихард
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|3
|1
|Бариш Дамьян
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
3
Злате Моравце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Тренчин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
7
Злате Моравце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Тренчин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
4
36%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
100%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
17%
1
8%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0
Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0
Тренчин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2
Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0
Результаты матчей
Злате Моравце
Тренчин
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
4 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
61
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|4 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4 (2)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 3
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4