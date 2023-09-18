Тур: 8. Стадион: Stadion Stali Mielec. Зрители: 5532 Главный судья: Marcin Kochanek
4:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаНалепа Михал
1:0
21' ГолШкурин Илья
1:1
26' ГолМуньос Хуан
28' Вторая желтая карточкаНалепа Михал
2:1
45' ГолДоманьски Мацей
48' Желтая карточкаШкурин Илья
3:1
68' ГолМерилуото Кай
4:1
71' ГолГетингер Крыстян
4:2
90' ГолВдовяк Матеуш
90' Желтая карточкаВозняк Аркадиуш
90'+6
Ход матча
17'
21'
1:0
26'
1:1
28'
45'
2:1
48'
68'
3:1
71'
4:1
90'
4:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.25 Победит «Заглембе»
-
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
25
Налепа
Михал
18
Муньос
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
-
22 Брито РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
-
17 Marek Mroz
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Сталь Мелец
Заглембе Любин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
77
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|3
|0.38
|Доманьски Мацей
|2
|0.25
|Koki Hinokio
|2
|0.25
|Гетингер Крыстян
|1
|0.13
|Тромбка Михал
|1
|0.13
|Мерилуото Кай
|1
|0.13
|Эсселинк Берт
|1
|0.13
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.13
|Piotr Wlazlo
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.25
|Курминовски Давид
|2
|0.25
|Бохар Дамьян
|1
|0.13
|Копац Бартош
|1
|0.13
|Муньос Хуан
|1
|0.13
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.13
|Маковский Томаш
|1
|0.13
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.13
|Булеца Сергей
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|4
|0
|Piotr Wlazlo
|3
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Тромбка Михал
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|3
|1
|Bartlomiej Kludka
|3
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Копац Бартош
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Заглембе Любин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
3
Сталь Мелец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Заглембе Любин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Сталь Мелец
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Заглембе Любин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
5
42%
1
9%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0
Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь Легница 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0
Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2
Результаты матчей
Сталь Мелец
Заглембе Любин
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
13
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
35
26
17
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|5 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|3 (2)
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1 3