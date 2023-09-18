  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 5532 Главный судья: Marcin Kochanek
Сталь Мелец
4:2
Конец матча
Заглембе Любин
0'
17' Желтая карточка
Налепа Михал
1:0
21' Гол
Шкурин Илья
1:1
26' Гол
Муньос Хуан
28' Вторая желтая карточка
Налепа Михал
2:1
45' Гол
Доманьски Мацей
48' Желтая карточка
Шкурин Илья
3:1
68' Гол
Мерилуото Кай
4:1
71' Гол
Гетингер Крыстян
4:2
90' Гол
Вдовяк Матеуш
90' Желтая карточка
Возняк Аркадиуш
90'+6
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
21
Матрас
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
7
Lukasz
Gerstenstein
23
Гетингер
Крыстян
19
Тромбка
Михал
18
Piotr
Wlazlo
10
Доманьски
Мацей
8
Koki
Hinokio
17
Шкурин
Илья
87
Диудис
Сократис
13
Mateusz
Grzybek
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
3
Киркесков
Миккель
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
18
Муньос
Хуан
Сталь Мелец
3-4-2-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Заглембе Любин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
2:0
Э
3:0
Э
3:1
Э
4:2
Э
0:2
Э
2:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 3 0.38
Доманьски Мацей 2 0.25
Koki Hinokio 2 0.25
Гетингер Крыстян 1 0.13
Тромбка Михал 1 0.13
Мерилуото Кай 1 0.13
Эсселинк Берт 1 0.13
Lukasz Gerstenstein 1 0.13
Piotr Wlazlo 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 2 (1) 0.25
Курминовски Давид 2 0.25
Бохар Дамьян 1 0.13
Копац Бартош 1 0.13
Муньос Хуан 1 0.13
Вдовяк Матеуш 1 0.13
Маковский Томаш 1 0.13
Bartlomiej Kludka 1 0.13
Булеца Сергей 0 0
Mateusz Grzybek 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 4 0
Piotr Wlazlo 3 0
Koki Hinokio 3 0
Гетингер Крыстян 2 0
Leandro VIII 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Тромбка Михал 1 0
Шкурин Илья 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 3 1
Bartlomiej Kludka 3 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Копац Бартош 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Заглембе Любин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
3
Сталь Мелец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Заглембе Любин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Сталь Мелец
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Заглембе Любин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
5
42%
1
9%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0
Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь Легница 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0
Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2

Результаты матчей

Сталь Мелец
Заглембе Любин

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
1
3
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 1 2 15 - 9 16
2.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 15 - 10 15
3.
Легия
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Ракув
 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 11 13
6.
Сталь Мелец
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Лех
 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Краковия
 7 2 4 1 6 - 6 10
9.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 10 - 11 10
10.
Видзев Лодзь
 8 3 1 4 10 - 12 10
11.
Погонь Щецин
 7 3 0 4 6 - 8 9
12.
Варта Познань
 8 2 3 3 10 - 10 9
13.
Гурник Забже
 8 2 3 3 5 - 10 9
14.
Пяст
 8 1 6 1 6 - 6 9
15.
Пуща Неполомице
 8 2 1 5 8 - 15 7
16.
ЛКС Лодзь
 8 2 0 6 4 - 12 6
17.
Рух Хожув
 8 1 3 4 6 - 10 6
18.
Корона Кельце
 7 1 2 4 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Легия
 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
4.
Сталь Мелец
 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Заглембе Любин
 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Шленск Вроцлав
 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Пяст
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
14.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
Лех
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
17.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
18.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
4.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
5.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Гурник Забже
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 2 - 5 3
10.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Легия
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Видзев Лодзь
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 4 0 0 4 3 - 10 0
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 5 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Видзев Лодзь Санчез Джорди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Легия Енджейчик Артур 1 3
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сталь Мелец 4:2 Заглембе Любин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     