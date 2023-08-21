Тур: 1.
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
11' Желтая карточкаБруну Гама
22' Желтая карточкаУрошевич Слободан
1:0
30' ГолМоннор Джейден
2:0
88' ГолШполярич Матья
Ход матча
11'
30'
1:0
88'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Арис Лимассол
АЕК Ларнака
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
20 матчей
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.3
1.5
Среднее время на гол
39
60
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.8
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
50
72
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моннор Джейден
|1
|1
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урошевич Слободан
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруну Гама
|1
|0
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2
Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3
АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Анортосис
|Кастель Серхио
|2
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|2
|Пафос
|Твумаси Патрик
|1
|Аполлон
|Сагаль Анхело
|1
|Отеллос
|Христодулу Георгиос
|1
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 1
|АЕЛ Лимаcсол
|Деваст Себастьен
|1
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|1
|Аполлон
|Вальбуэна Матьё
|1
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|1