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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
4:0
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
5' Желтая карточка
Кьеллини Джорджо
1:0
19' Гол
Богуш Матеуш
2:0
29' Гол
Вела Карлос
3:0
36' Гол
Холлингсхед Райан
43' Желтая карточка
Паленсия Серги
45' Желтая карточка
Таварес Сидней
49' Желтая карточка
Богуш Матеуш
55' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
65' Желтая карточка
Наварро Рафа
72' Желтая карточка
Ронен Коннор
4:0
83' Гол
Оливера Кристиан
89' Желтая карточка
Присо-Мбонге Ральф
90'+7
77
Маккарти
Джон
30
Паленсия
Серги
33
Лонг
Аарон
14
Кьеллини
Джорджо
24
Холлингсхед
Райан
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
19
Богуш
Матеуш
10
Вела
Карлос
9
Гонсалес
Марио
99
Буанга
Денис
1
Илич
Марко
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
2
Розенберри
Киган
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
97
Присо-Мбонге
Ральф
10
Таварес
Сидней
9
Наварро
Рафа
11
Рубио
Диего
Лос-Анджелес
4-3-3
Колорадо Рэпидс
3-4-1-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
0:0
М
2:0
М
3:0
М
5:2
М
2:1
М
3:1
М
1:0
М
0:3
М
2:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
115

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 12 (2) 0.5
Вела Карлос 9 (3) 0.38
Богуш Матеуш 3 (1) 0.13
Бюк Стипе 3 0.13
Опоку Квадво 2 0.08
Тильман Тимоти 2 0.08
Холлингсхед Райан 2 0.08
Сифуэнтес Хосе 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Кьеллини Джорджо 1 0.04
Оливера Кристиан 1 0.04
Мальдонадо Дениль 1 0.04
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.08
Абубакар Лалас 2 0.08
Бассетт Коул 2 0.08
Кабрал Кевин 2 0.08
Ронен Коннор 1 (1) 0.04
Рубио Диего 1 0.04
Уилсон Дэнни 1 0.04
Николсон Сэм 1 0.04
Махсо Андреас 1 0.04
Льюис Джонатан 1 0.04
Max Alves 1 0.04
Гальван Бриан 1 (1) 0.04
Харрис Кельвин 0 0
Япи Даррен 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 6 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Санчес Илье 4 0
Холлингсхед Райан 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Тильман Тимоти 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Богуш Матеуш 3 0
Опоку Квадво 1 1
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Паленсия Серги 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Буанга Денис 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Лалас 7 1
Кабрал Кевин 7 0
Акоста Бриан 6 0
Присо-Мбонге Ральф 6 0
Николсон Сэм 5 0
Уилсон Дэнни 4 0
Бомбито Мойс 2 1
Гальван Бриан 0 2
Барриос Майкл 3 0
Бассетт Коул 3 0
Max Alves 3 0
Розенберри Киган 2 0
Япи Даррен 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Махсо Андреас 1 0
Наварро Рафа 1 0
Ронен Коннор 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Таварес Сидней 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Колорадо Рэпидс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
5
Лос-Анджелес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Колорадо Рэпидс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

10
3
Лос-Анджелес
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Колорадо Рэпидс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (3)
67% (16)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

14
8

Голы по времени матча

Забито

26
9
13 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 19
5
19%
2
22%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
2
8%
1
11%
46-60
4
15%
2
22%
61-75
7
27%
4
44%
76-90

Пропущено

10
24
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
3
13%
1-15
4
40%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
3
30%
4
17%
61-75
1
10%
8
33%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
17 Не забивали 19
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Забито

38
16
18 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 14
6
16%
2
13%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
6
16%
3
19%
31-45
5
13%
2
13%
46-60
6
16%
4
25%
61-75
9
24%
5
31%
76-90

Пропущено

25
34
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
12%
4
12%
1-15
7
28%
6
18%
16-30
2
8%
6
18%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
5
20%
4
12%
61-75
5
20%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1
Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
6 раз 50%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
7 раз 29%
4:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
0
14 раз 58%
1
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
7
8
5
1.5
2
10
5
8
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
7
3
8
1.5
3
9
2
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
10
14
11
13
1.5
5
19
7
17
2.5
1
23
2
22
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 24 14 2 8 49 - 30 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 11 7 6 38 - 25 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 24 9 8 7 29 - 29 35
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
7.
Остин
 Заявка 24 9 5 10 35 - 38 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 8 7 8 38 - 33 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 24 15 6 3 39 - 28 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Орландо Сити
 Заявка 24 11 7 6 37 - 29 40
5.
Коламбус Крю
 Заявка 24 11 6 7 48 - 33 39
6.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 10 8 7 44 - 39 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 10 2 12 25 - 34 32
9.
Чикаго Файр
 Заявка 24 8 8 8 32 - 34 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 8 6 11 32 - 35 30
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 7 8 9 23 - 26 29
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 5 11 9 25 - 32 26
14.
Торонто
 Заявка 25 3 10 12 20 - 36 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 9 3 1 33 - 12 30
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 4 3 17 - 13 22
9.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 Заявка 12 3 2 7 17 - 27 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 2 4 6 11 - 20 10
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (4)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Сидней Тавареш получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Паленсия Серги получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Буанга Денис сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Холлингсхед Райан бьет в цель!
    • 29'
      Санчес Илье сделал результативную передачу.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лос-Анджелес 4:0 Колорадо Рэпидс онлайн

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