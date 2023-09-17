Тур: 7. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
2:1
Второй тайм: 83'
0'
0:1
10' ГолГрубер Андреас
15' Желтая карточкаДиаките Усман
26' Желтая карточкаГуэнуш Хаким
1:1
43' ГолАфдияй Донис
2:1
51' ГолАфдияй Донис
60' Вторая желтая карточкаДиаките Усман
67' Желтая карточкаДжукич Александар
Ход матча
10'
0:1
15'
26'
43'
1:1
51'
60'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
26
Ланг
Кристоф
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Хартберг
Аустрия Вена
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
20 матчей
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.89
1.18
Среднее время на гол
101
76
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
2.36
2.22
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
34
33
Голов в среднем за матч
1.7
1.65
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
52
54
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|5
|0.71
|Афдияй Донис
|3
|0.43
|Прокоп Доминик
|1
|0.14
|Christoph Urdl
|1
|0.14
|Диаките Усман
|1
|0.14
|Ланг Кристоф
|1
|0.14
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Провиденс Рубен
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|4
|0.57
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.14
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|1
|Хайль Юрген
|3
|0
|Mamadou Sangare
|1
|1
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Ланг Кристоф
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Маркус Шопп
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грубер Андреас
|2
|0
|Балтакса Матан
|2
|0
|Джукич Александар
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Мартинс Марвин
|0
|1
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Фитц Доминик
|1
|0
|Гуэнуш Хаким
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Хартберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
2
Хартберг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Аустрия Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
2
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
13
9
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5
Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5
Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1
Результаты матчей
Хартберг
Аустрия Вена
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|5.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|11 - 5
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|9.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|3:2
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|10 - 19
|5
|12.
|2:3
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|9.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|11.
|3:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|2:3
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|1:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|2:3
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|4
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|ЛАСК
|Цуль Роберт
|3
|Аустрия Клагенфурт
|Бенателли Рико
|3